Четырехлетнему перемирию между Саудовской Аравией и поддерживаемым Ираном движением «Ансар Аллах» (хуситами) в Йемене пришел конец. По крайней мере — тому формату сосуществования, которого до этого они придерживались.

Иван Шилов ИА Регнум

Причина — во внезапной эскалации. На днях ВВС королевства атаковали аэропорт йеменской столицы — в момент, когда на посадку заходил борт с руководством «Ансар Аллах». Хуситы ответили ударами по территории Саудовской Аравии, и на этом острая фаза конфликта завершилась.

Каждая из сторон использовала ее для демонстрации собственной решимости. И хотя большого конфликта пока удалось избежать, механизм противостояния снова пришел в движение и еще может больно аукнуться Эр-Рияду.

Взять на испуг

Налет саудовской авиации на международный аэропорт Саны произошел 13 июля — всего за полчаса до приземления иранского борта, на котором летели высокопоставленные хуситы. Руководство движения возвращалось с церемонии прощания с почившим верховным лидером Ирана Али Хаменеи и должны были появиться на пресс-конференции, которая готовилась прямо на взлетно-посадочной полосе.

Обошлось благополучно: несмотря на обстрел и частичное повреждение полосы, пилотам удалось посадить самолет безаварийно. Тем не менее происшествие задало пресс-подходу новый тон. В «Ансар Аллах» восприняли произошедшее не иначе как покушение.

Примечательно, что в Эр-Рияде пытались дистанцироваться от ответственности за инцидент и представить произошедшее как внутренние межфракционные разборки.

Вооруженные силы лояльного Саудовской Аравии правительства, которое базируется в южнойеменском городе Аден, заявили, что атаку осуществили они, сделав «несколько предупредительных выстрелов» из ствольной артиллерии по взлетно-посадочной полосе аэропорта.

Причем действовали они якобы исключительно из благих намерений, пытаясь предотвратить посадку борта иранской авиакомпании Mahan Air. Тот-де вошел в воздушное пространство Йемена без разрешения центральных властей и «мог нести угрозу» местным жителям.

Интересно и то, что правительство в Адене даже попыталось заблаговременно предупредить местных держаться подальше от аэропорта. Соответствующие предписания были опубликованы на их официальном сайте за несколько часов до обстрела.

Правда, большая часть местных жителей об этом не знала и готовилась встречать прибывшую из Ирана делегацию. Лишь по счастливому стечению обстоятельств эскалация не повлекла человеческих жертв.

Руководство движения «Ансар Аллах» все равно возложило вину на Эр-Рияд, мотивировав это тем, что во время инцидента в небе были замечены саудовские истребители и, по некоторым данным, БПЛА-корректировщик артиллерийского огня.

Да и воронки на взлетно-посадочной полосе были похожи на следы от авиационного вооружения, а не на те, что остаются после ударов ствольной артиллерии. Снаряды же йеменских лоялистов, по данным местных безопасников, упали далеко за территорией аэропорта.

Вердикт хуситов был краток: Саудовская Аравия объявила войну и должна нести полную ответственность за этот акт.

Угроза с воздуха

Ответ на обстрелы Саны последовал буквально через несколько часов: БПЛА и ракеты хуситов вошли в воздушное пространство Саудовской Аравии. Под удар попал аэропорт Абха на юго-западе королевства, на его территории зафиксировали несколько попаданий.

Помимо этого, была атакована авиабаза имени короля Халида, расположенная в той же части страны. Однако, как сообщается, большая часть ракет была сбита на подлете, авиабазе был нанесен лишь небольшой ущерб от падения обломков.

После этого борьба перетекла в пропагандистскую плоскость. Официальные ресурсы «Ансар Аллах» опубликовали видео с заголовком «Ответ будет», в котором перечислили цели для будущих атак — на случай, если саудиты не одумаются.

В «карательный список» попали почти все крупные нефтебазы и связанные с ними заводы, порт Рас-Танура (ключевой операционный пункт нефтегазового конгломерата Saudi Aramco), порт имени короля Абдаллы в Рабиге (крупнейший и новейший глубоководный порт королевства) и исламский порт Джидды (значимый торгово-логистический хаб в Красном море).

Помимо этого, хуситы пообещали атаковать аэропорты в Джидде, Эр-Рияде и Даммаме — три крупнейших воздушных гавани Саудовской Аравии. Таким образом, гипотетический «удар возмездия» не только нанес бы ущерб нефтедобыче, но и серьезно осложнил бы международную торговлю, что сказалось бы на благосостоянии Дома Саудов.

Примечательно, что, в отличие от Ирана, который стремился атаковать преимущественно американские объекты в странах Залива, хуситы нацелились исключительно на инфраструктуру королевства. Намекая, что за необдуманную атаку Эр-Рияд понесет прямую ответственность.

Саудовская Аравия на этот публичный выпад пока не отреагировала, но выводы явно сделала. По крайней мере, на это намекает резкое повышение активности саудовских войск в районе упомянутых хуситами объектов критической инфраструктуры, включая концентрирование комплексов ПРО ближе к портовым зонам.

Скрытые мотивы

Налет саудитов на Сану, на первый взгляд, не имел какой-либо стратегической ценности — возвращавшиеся из Тегерана чиновники «Ансар Аллах» следовали на гражданском самолете и не везли с собой запрещенных грузов. И до этого не провоцировали публичными заявлениями Саудовскую Аравию на удар.

Да и цена оперативной ошибки была чересчур уж высока. Авиация королевства атаковала гражданскую полосу — причем в момент, когда на ней находились большое количество зевак и журналистов (включая представителей иностранных медиа). Попадание по мирным людям могло запросто ударить по имиджу Эр-Рияда не только в Йемене, но и в арабском мире в целом.

Тем не менее в королевстве решили, что им нужно урезонить йеменские прокси Ирана до того, как они снова активно вступят в игру. Тем более что за несколько недель до этого хуситы объявили о масштабной пересборке своих вооруженных сил — в том числе о создании проправительственного ополчения, по структуре схожего с иранским подразделением «Басидж».

Такой шаг серьезно увеличивал мобилизационные возможности движения. А с учетом серьезной протяженности общей с Саудовской Аравией сухопутной границы (более 1,3 тыс. км, как минимум половину границы контролируют хуситы) еще и создавал возможности для серьезных партизанских рейдов вглубь территории королевства. Срочно требовалось публично намекнуть хуситам, что их аравийский сосед видит эти приготовления и готов жестко реагировать на них.

Так или иначе, в правильности своих планов саудиты сомневались до последнего. Вплоть до того, что на каком-то этапе даже обратились за советом в Белый дом.

Как сообщает издание Axios, за несколько дней до инцидента наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман позвонил Дональду Трампу, чтобы обсудить региональные вопросы. Во время разговора, как предполагается, он и попросил у республиканца благословения на проведение дерзкой операции.

К удивлению саудовских царедворцев Трамп согласился, сочтя операцию хорошим способом комплексно сдержать Иран и заодно урезонить «Ансар Аллах». При этом поддерживать удары по хуситам с моря и воздуха Вашингтон отказался, предпочтя перетянуть на себя внимание Тегерана и тем самым исключить ответный удар сразу по нескольким фронтам.

Расчет, судя по всему, оказался верным. Ситуацию удалось удержать в состоянии краткосрочной эскалации, а хуситы не стали блокировать Баб-эль-Мандебский пролив (хотя ранее неоднократно обещали сделать это «при первых же признаках угрозы») или расширять географию ударов. Промолчали и в Тегеране.

Что будет дальше?

Июльский инцидент способен положить конец прежнему «холодному миру» между Саудовской Аравией и хуситами.

Обе стороны ранее неукоснительно следовали формуле «безопасность в обмен на безопасность» и держали нейтралитет даже в самый острый период региональных кризисов. Саудовский удар же снял прежние ограничения.

При этом если Эр-Рияд еще сможет по договоренности с Тегераном отсидеться в стороне и не стать постоянной целью для ударов «Ансар Аллах», йеменским союзникам аравийцев при любом раскладе придется несладко.

Хуситы давно ждали повода переделить территории прилегающих провинций — после фактического разгрома проэмиратской креатуры в Йемене в конце 2025 года подконтрольные саудовским прокси территории заметно разрослись, и полноценно контролировать их Аден пока не научился.

На периферии остро не хватает лояльных и контролируемых командиров, а те, что получают назначения, быстро скатываются в анархию.

«Ансар Аллах» же способен не только поглотить, но и стабилизировать «серые» территории, опираясь на новую структуру местных ополчений, которые позволят держать в спорных землях на порядок меньше кадровых бойцов. И таким образом элегантно отомстить Дому Саудов, не вынося конфликт за пределы Йемена.

Дальнейший же исход будет целиком зависеть от действий Эр-Рияда: вступиться за своих сторонников и тем самым развязать крупную войну у своих границ — или же молча принять новый статус-кво и тем самым еще больше укрепить авторитет хуситов на местах.