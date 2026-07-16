Работа по поиску без вести пропавших организована в Курской области сравнительно недавно, около года назад. Отряд, с которым пообщалась корреспондент ИА Регнум, работает здесь второй год. Они поднимают и наших бойцов, и погибших мирных жителей и боевиков ВСУ, прорвавших здесь границу в 2024-м.

ИА Регнум

В отряд попадают по разным причинам — кто-то воевал и получил ранения, которые не позволяют больше участвовать в активных боевых действиях, кто-то переводится из своих подразделений, некоторые молодые бойцы приходят сразу после заключения контракта.

«Когда находишь своих — это для души, а когда вэсэушников — просто работа»

Сегодня группа поиска едет на точку, где, по данным саперов, в лесопосадке осталось лежать тело пожилой женщины.

Подъем назначен на три утра, а выезд в четыре. Ранний выезд объясняется просто: надо успеть заскочить в новый, еще не исследованный населенный пункт, где группа будет искать тела мирных. Доехать надо быстро, чтобы «по-серому» заскочить на местность и так же вернуться. Время работы сокращается всего до пары-тройки часов.

Вдоль села мы мчимся на скорости, у боевого вездехода «Улан» нет стекла, вместо него пленка, которая надувается на скорости. Кое-где мелькают разбитые разноцветные заборы в дырочку: на одних можно увидеть выцветшую надпись «Здесь живут люди», на других свежую — «Трупов нет».

Фото предоставлены героями публикации

За рулем командир с позывным Круг — опытный воин, его боевой путь проходил недалеко отсюда — в районе Дарьино, позже он заходил на Кондратовку. Раньше он служил в украинской армии. Но это еще до 2013-го, а когда на Украине начались события, предшествующие майдану, ушел. А потом и вовсе уехал в ДНР и пошел воевать за своих.

Обстановка на участке, где сейчас работают поисковики, стремительно изменилась буквально за последние две-три недели. ВСУ в Курской области теперь экспериментируют с дронами на искусственном интеллекте, и группе поиска уже довелось узнать на деле, как работает ударный БПЛА «Хорнет».

— Едем мы две недели назад по «дороге жизни», почти добрались до посадки, и тут боец, стоящий в улане «на глазах», передает по рации, что за нами хвост. Я оглядываюсь: ничего нет. А оказалось, он обошел нас по кругу и влетел нам в лоб. Мы просто успели выпрыгнуть.

Дрон прошел в полуметре — ВСУ не задние сиденья атакуют, а водительское место. Командир говорит, что украинцы знают, что в этих местах работают именно поисковики. И, конечно, они прекрасно понимают, что поднимают бойцы всех, в том числе и тела погибших украинских боевиков. Но всё равно регулярно устраивают на их группы охоту.

— Но так-то дронов на нас они не жалели никогда. В начале апреля одну нашу машину разбирали сразу четыре дрона! Мы видели, как прилетают «птицы», ищут нас. Не находят, и бах в машину.

Фото предоставлены героями публикации

Работа отряда сродни сыскному делу. Прежде чем куда-либо идти, нужно просчитать и понять картину боевых действий, которые здесь шли. Командир перед поисками проводит краткий инструктаж для бойцов:

— Работаем по привычной схеме: разбиваемся на пятерки и идем через посадку «расческой». Куча шмотья, срезанные «артой» ветки, брошенный РЭБ — наша тема, там нас могут ждать. И не забываем технику. Помните, сколько тот БТР стоял? А я зачем-то остановился и заглянул ему под брюхо — и пожалуйста. Лежит брат. Ждет.

И у Круга, и у некоторых бойцов из отряда в этих местах личные воспоминания: они заходили в Курскую область в 2024-м и вытесняли ВСУ до самой границы. Многие их товарищи так и остались в статусе «без вести пропавшие». Поэтому между ними можно услышать такой диалог о поселке, где предстоит поиск:

— Я даже помню, как зачищали его, на мотолыгах мы первыми заезжали.

— Ну я ваши мотолыги уже сгоревшими видел, мы там разминировали.

На указанной точке синеет ткань в веселый горошек, а рядом красный платок. Это совпадает с описаниями саперов. От тела остались только кости, всё остальное истлело. И невольно думаешь, сколько же времени ей пришлось провести в этом лесу, одной, пока за ней не пришли поисковики.

Бойцы определяют, что погибшая, судя по всему, пожилая бабушка, тело согнуто почти пополам, будто легла и свернулась калачиком. Есть и странности — у останков нет головы. Впрочем, это может объяснятся просто — растащили дикие звери, так бывает. Парни в специальных перчатках перекладывают тело в подготовленный черный мешок, на котором делают отметки, вполголоса переговариваясь:

Фото предоставлены героями публикации

— Видимо, бежала сюда, хотела спрятаться в лесу, но что-то ее здесь накрыло. А может, и инфаркт. Всякое бывает.

— А мне кажется, что тело могли выбросить здесь просто.

Я отвлекаю Круга от исследования обрывков ткани, по котором он пытается понять, не было ли тут кого-то еще.

— В чем для вас разница поднимать наших бойцов, мирных или украинцев?

— В чувстве удовлетворения. Когда находишь своих — это для души, а когда вэсэушников — просто работа. Их мы часто находим расстрелянными. По повреждению грудной клетки всегда можно определить, что случилось. Прикопаны они обычно у поверхности земли — потому что закапывали их наши мирные. По их свидетельствам и находим: как-то раз в одной могиле нашли сразу семь тел. Это, конечно, тяжелые впечатления, когда ищешь одного, а тут их так много.

Круг прерывает свой рассказ, окликнув кого-то по рации: «Чего замолк? За миллионом опять поехал?». С неловкой улыбкой поясняет мне: «Это мы так обозначаем «затрехсотиться». Там же миллион дают. Вам, наверное, не смешно, вы уж извините, но нам тут без юмора никак. Причем, именно такого».

— А мирных поднимать тяжелее в моральном плане?

— Да, позавчера подняли бабушку 93 лет. Она прошлую войну ребенком застала, а эту не пережила. Они с дочкой из погреба выскочили, и тут на них «Баба-яга» прилетела. Дочка в какой-то момент вперед убежала, и «Яга» по бабушке отработала. Дочь сейчас, конечно, убивается, плачет: «Я маму бросила». Но я ей вчера на опознании тела объяснял: что толку, если бы ты осталась? Сейчас бы вас двоих поднимали бы.

Фото предоставлены героями публикации

Так как поиски без вести пропавших здесь ведутся сравнительно недавно, назвать идеальной систему пока нельзя: то, что в теории планирования кажется логичным, на деле может оказаться бессмысленным. Например, группа всегда отрабатывает по координатам, с которых пропавший последний раз выходил на связь с родными. Но эта точка, как правило, находится в тылу или на возвышении: боец здесь просто нашел возможность дозвониться близким и ушел на задачу, которая стала для него последней.

Бойцы пробуют, помимо привычных методов работы, и новые, например задействуют специально обученных собак. В группе за собак отвечает боец с позывным Печник: двое его подопечных Дина и Шум ходят за ним по пятам. Шум ищет мины, а Дину сейчас натаскивают на обнаружение останков.

Хоть собаки и друзья человека, в отряде они — повод для ироничных споров, есть ли от них реальный толк или нет или просто Печник их любит. Он возмущается, когда на его друзей клевещут:

— Ты же видел позавчера, как Шум мину нашел?

— Я ничего не видел. Это ты нашел, а он просто сел рядом, — подзуживает его командир.

— Так это он мне условный сигнал подал, башка!

Печника понять можно. С Шумом они воюют вместе уже пятый год. Как только он собрался на СВО, ему подарили щенка — сказали, научишь мины искать.

Поначалу пес не очень понимал, что от него требуется, воспринимал задачи как игру. Мины он обнаруживал, но приносил в зубах как игрушку прямо к хозяину. Потребовалось немало труда, чтобы потом удерживать его пасть, чтобы не случилось нечаянной детонации. Но смогли отучить.

Свой главный подвиг Шум совершил осенью 2022-го при отступлении из Красного Лимана. Отряд попал в окружение, и единственным вариантом отхода был путь через минное поле. Было много раненых, двигаться было трудно. Но пес смог вывести группу, обходя мины, хотя сам и получил осколочное ранение.

— В госпитале мы с ним вместе лежали, в одной палате. И самое обидное, ему медсестры разные вкусняшки носили, а мне нет! — смеется Печник. — Шум-то со мной не делился, мне доставались только уколы. Но награду потом вместе получали.

Мама Наталья

Возвращаются «домой» после поисков бойцы в село неподалеку. Когда они только приехали, искали, где встать на постой, глава поселка посоветовал им обратиться к Наталье Петровне. Ей уже за шестьдесят, хозяйственная, сильная женщина. До захода ВСУ у нее было хозяйство, почти 90 коров, она сама всем руководила.

Муж погиб от украинского дрона, а оба сына сейчас на фронте, добровольцы. Они ей рассказывают, что в тылу служат. А она им, что в селе безопасно. Обычная российская семья. Сейчас бойцы зовут ее «мама Наталья», а она приходит проводить их на выезд и перекрестить вслед уезжающему «Улану».

— Я спросила, какие у них задачи, а командир так туманно ответил тогда: «Неприятные у нас задачи». Я даже напряглась. Попробуй догадайся, о чем речь. А потом уж узнала, что они погибших ищут. Даже пришла и поругалась с ним: «Как ты о своем деле можешь так говорить? Неприятное! Ишь! Вы родных домой возвращаете. Что важнее может быть?» — так сейчас она вспоминает о знакомстве с поисковиками.

Наталью Петровну можно было бы отнести к зажиточным жителям села, но только все свои дома, которые не побило снарядами, она отдала военным. Кроме одного домика, который строила специально для сына и его семьи. Туда она никого не пускала.

— А дом сына вы хотели сохранить, да?

Наталья всплескивает руками и делает большие глаза:

— Что?! Да ни в коем разе. Еще чего мне не хватало, в войну о себе думать. Идем, сейчас сама поймешь, почему я им его не отдала.

Вот мы и идем, а по дороге она проводит мне небольшую экскурсию. Махнув рукой вверх по улице, она показывает, где у нее пасутся коровы, левее указывает на поселок, до которого дошли ВСУ, а на повороте буднично сообщает:

— А здесь вот моего мужа дроном убило. Вы же знаете, как военные не любят мирных, которые до последнего в своих домах сидят и не эвакуируются. Так вот эти упертые мирные — мы с Васей. Мне коров было жалко. Восемьдесят семь голов, каждую по имени знала, и каждая ко мне на голос бежала. Прилеты по селу идут, а я продумываю, как бы пробраться, чтобы коровку доить бежать. Но в конце августа решились-таки уехать, как и все — на пару дней. И сразу — дрон.

Фото предоставлены героями публикации

Наталья Петровна получила контузию, домой вернуться смогла только через полгода. Что от стада коров в живых остались всего три телки, а остальных побили осколки, она уже знала. На пороге ее ждали погибшие кот и собака: их смерть застала на привычном месте кормления.

Тогда-то Наталья и решила помогать бойцам. Начала она с простого — стирки. Развешивала постиранные носки и белье парней на батареях и ставила будильник на каждые два часа, чтобы просыпаться и переворачивать вещи — к утру нужны были сухие: «Один из парней до слез меня тогда растрогал, хотя я его еще не знала. Попались мне среди этих солдатских черных носков такие маленькие, и рисунки на них — кораблики, машинки. Я вычислила их носителя — парнишке 19 лет оказалось».

Сыновья поначалу отговаривали от помощи военным:

— «Ты не рискуй, мам, к черту этих военных, еще убьют хохлы за это», — сын Сашка мне так сказал, — вспоминает Наталья. — У меня такая буря в душе поднялась. Я ему и говорю: «Как так, сынок? Тебе мирные бабушки помогают? Еду приносят? Да?! Вот и нечего тут. Я свое дело делаю». Все обычно отговаривают сыновей от войны, а я своими сразу гордилась.

После потери мужа ей прописали серьезные успокоительные, а потом начались проблемы со здоровьем — галлюцинации, бессонница, депрессия.

— Вылечил медик из Воронежа, студент, всего 21 год ему. Стал мне капельницы делать, постепенно с препаратов снимать. Я, если честно, удивлялась, чего он так проникся к старой тетке. А потом он сказал, что я на маму его похожа. Он детдомовский, но, перед тем как на фронт уйти, съездил маму свою биологическую нашел, пообщались. А тут на войне я как капля воды на нее похожа. Такая ирония судьбы, я ведь тоже детдомовская, мама в 9 лет меня только в дом взяла, и я разу в доярки пошла. И сын у меня чуть детдомовцем не стал.

Первенец Натальи Петровны Саша родился слабеньким, много болел, свекровь и первый муж стали настаивать на том, чтобы отдать ребенка. Наталья была молодая, поддалась на уговоры и давление и отнесла сына в детский дом. А через два дня обратно за ним вернулась. Доктор встретил ее и улыбнулся: «Я его и не оформлял, знал, что ты вернешься. Такие, как ты, всегда возвращаются». Прямиком из детдома Наталья поехала в загс, подала на развод, а сына выходила: сейчас воюет и на здоровье не жалуется.

Мы наконец доходим до домика ее сына. Аккуратный, одноэтажный, издалека его можно принять за деревянный, но это только покраска такая, а сам дом добротный, из кирпича, со смешным флюгером на крыше.

Виды отсюда, конечно, потрясающие: дом стоит на пригорке, с него видно окрестность на 30–40 километров. Правда, и сам дом с этой окрестности видно как на ладони.

— Теперь понимаешь, почему я сюда никого не пускала? Парни со мной ругались, думали, что я из деревенской жадности не пускаю их. А я им так и сказала: «Несите мне тогда сюда мины, я его взорву». Они глаза выпучили. А я правда решила по четырем углам мины положить и взорвать к чертям собачьим дом этот. Чтоб они увидели, что мне не жалко, но не ценой своей жизни. Они тогда только заступили сюда, еще не освоились.

Наталья Петровна обходит свои владения: показывает баню с дырой в крыше, сгоревшую от дрона беседку, прогал в заборе, куда она едва успела спрятаться от обстрелов.

Потом мы сидим на террасе, вечерний туман стелется по равнине, Наталья закуривает и продолжает говорить:

— Я же до войны совсем не такой была. С людьми не сходилась, вся жизнь — работа. А тут будто во мне что-то перевернулось. Еще тогда, когда через наше село люди на машинах в Суджу ехали, а я-то знала, что там хохлы! Веревку натянула через дорогу, табличку подвесила, почему нельзя туда. И сама ходила людей тормозить, а они тоже к своим коровам ехали! И все-таки некоторых мне удалось спасти.

Наталья, не докуривая, тушит сигарету о стену:

— Достаточно. Только пацанам не говори, что я курила. Обещала им бросить, да всё никак.

Вернуть друга домой

Вечером бойцы обсуждают планы будущих поисков. Сейчас главная задача отряда — попасть в поселок А. неподалеку. Там опасно, но для них это дело чести. У бойца с позывным Лесник там без вести пропал товарищ Кран. До этого они четыре года воевали вместе, но потом их пути разошлись — Лесника из-за ранений перевели в поисковики, а Кран стал штурмовиком.

Кран был сильным воином и не в первый раз попадал в тяжелые ситуации. Хотя в той, мирной, жизни он не воевал — сначала занимался бизнесом, потом стал каменщиком. А в 2022 году пошел защищать Родину добровольцем. Лесник говорит, «война его позвала».

Был случай, когда Кран 45 дней провел в Волчанске, единственный из всей группы смог выйти живым и вынести на себе раненого. Потом рассказывал сослуживцам, что в ходе ближнего стрелкового боя вэсэушники предлагали ему сдаться и обещали оставить в живых, кричали из окопа: «Такие отчаянные, как ты, нам нужны!».

Тогда он тоже числился без вести пропавшим, но Лесник чувствовал, что друг вернется. А потом мама Крана смогла выйти на командира и узнать, как пропал сын. Тогда появилась надежда, что он выжил и вернется домой.

Но в этот раз Лесник знает, что друг не вернется — его нет уже девять месяцев. Да и сослуживцы Крана говорили, что вроде бы видели, как его позицию накрыло.

— Тяжело искать именно того, кого знал сам?

— Сложно знать, что он не дома.

Лесник дал слово жене друга, что обязательно его найдет. Поисковики, если знают, что их кто-то ждет, всегда ищут по указанным координатам до последнего. Бойцы вспоминают случай, как искали одного командира. Его сослуживцы указали место, где его в последний раз видели живым — он остался на точке прикрывать свой отряд. Но сколько ни искали — ничего. И тогда догадались обследовать пруд неподалеку, подумали, что он мог попытаться в нем укрыться от обстрела. Там и нашли.

В отличие от других подразделений у групп поиска нет своих специальных шевронов: все-таки этот вид околовоенного творчества содержит либо юмор, либо отсылки к боевой славе, а их работа под эти определения не подходит. Но сами бойцы нашли себе подходящие по смыслу нашивки: «Груз двести — мы вместе».

На все вопросы о чувствах, которые вызывает у них такая работа, бойцы отвечали сухо, коротко и без сантиментов, они давно привыкли к смерти. Но, когда мы уже прощались, командир сказал задумчиво: «Знаешь, в каком-то смысле мы ведь поднимаем сами себя».

В этом и есть для них главный смысл их непростой работы. Они понимают, что на месте тех, кого они ищут сегодня, завтра может быть любой из них. Поэтому и ищут так, как искали бы самих себя. Чтобы каждый пропавший без вести мог вернуться туда, где его ждут, и найти свой последний покой.