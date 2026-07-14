Великобритания переживает политическое потрясение. В своем уединённом доме в деревне Хейтор на краю национального парка Дартмур была обнаружена мёртвой 78-летняя Энн Уиддикомб — экс-депутат парламента, экс-министр, евродепутат и официальный представитель Партии реформ по вопросам миграции и юстиции.

Global Look Press Энн Уиддикомб

Следствие установило: на нее напали приблизительно за сутки до обнаружения тела, около полудня 8 июля. В рамках уголовного расследования были последовательно задержаны двое британцев.

Полиция Девона и Корнуолла категорически отвергла террористический след и политическую подоплёку, призвав общество воздержаться от спекуляций. Тем не менее убийство столь узнаваемой политической фигуры мгновенно всколыхнуло Британию — и породило вопросы, на которые ни власти, ни общество пока не имеют ответов.

Уиддикомб была фигурой почти реликтовой для современной Британии. Она десятилетиями отстаивала взгляды, давно объявленные политическим мейнстримом «неприемлемыми», и при этом сохраняла широкую узнаваемость.

Выпускница Оксфорда, глубоко верующая католичка, Уиддикомб с 1987 по 2010 год представляла в Палате общин консервативный округ Мейдстон и Уилд.

В правительстве Джона Мейджора она занимала посты министра по вопросам занятости, а затем — министра по делам тюрем.

Именно на последней должности она снискала особую скандальную известность: Уиддикомб публично защитила практику приковывания беременных заключённых к кроватям наручниками, вызвав волну возмущения правозащитников.

В 1997 году Уиддикомб произнесла фразу, вошедшую в анналы британской политики: о своём коллеге-консерваторе Майкле Говарде. Обвиняя его в жестокости, она заявила, что в нём есть «что-то от ночи» — туманный, но убийственный намёк, который навсегда закрыл Говарду дорогу к власти.

Политическое кредо Уиддикомб было неизменно. Она была непримиримым противником абортов, называла их «злом».

Не менее последовательной была её позиция по правам ЛГБТ*: Уиддикомб голосовала против уравнивания возраста согласия для гомосексуальных* и гетеросексуальных отношений, выступала против однополых браков*, открыто поддерживала так называемую «конверсионную терапию».

Её взгляды на миграцию были столь же бескомпромиссны. Как официальный представитель Партии реформ, она отстаивала политику принудительного возвращения мигрантов, прибывающих на лодках, создания закрытых центров приёма и автоматического отказа в убежище тем, кто прибыл нелегально.

Уиддикомб поддерживала восстановление смертной казни для виновных в особо тяжких преступлениях и последовательно критиковала «зеленую» политику «нулевых выбросов» как «бессмыслицу». В 2008 году она была одним из пяти депутатов, проголосовавших против закона о климатических изменениях.

В 2019 году она покинула Консервативную партию, присоединившись к Партии Брексита Найджела Фараджа, и была избрана депутатом Европейского парламента — на семь месяцев, вплоть до выхода Великобритании из ЕС.

В своей первой речи в Европарламенте она сравнила голосование британцев за выход из ЕС с восстанием угнетённых народов, упомянув освобождение рабов. С 2023 года Уиддикомб состояла в Партии реформ, пресс-секретарём по миграции и правосудию которой оставалась до последнего дня своей жизни.

За сутки до обнаружения её тела Уиддикомб появилась в прямом эфире TalkTV в своём последнем телевизионном интервью. Она защищала решение Фараджа сложить мандат депутата от Клактона и участвовать в новых выборах — шаг, вызвавший острые споры.

Незадолго до этого разразился скандал — выяснилось, что Фарадж не задекларировал личное пожертвование на сумму пять миллионов фунтов. Уиддикомб, выйдя в эфир, публично заступилась за него.

Следующим утром она была мертва. Следствие установило: её убили в 12:30 8 июля — за полчаса до того, как она должна была выйти на связь с Channel 5 для интервью. Именно то, что она не вышла в эфир, насторожило окружение.

Полиция действовала стремительно. Сначала был задержан 26-летний мужчина неподалёку от места преступления, но отпущен без предъявления обвинений. В Южном Йоркшире 11 июля был арестован 28-летний подозреваемый.

Несмотря на то, что к операции была привлечена контртеррористическая группа, следствие настойчиво повторяло: никаких признаков политической мотивации не выявлено.

Заместитель главного констебля Мэтт Лонгман призвал общественность «не спекулировать»: «Такие действия потенциально вредны для расследования и причиняют дополнительные страдания семье».

Всё ещё действующий премьер-министр Кир Стармер назвал произошедшее «шокирующей новостью» и призвал граждан отложить политические разногласия. Фарадж же лично приехал в Хейтор, возложил цветы и заявил, что убийство «похоже на преднамеренное». Партия реформ ввела круглосуточную охрану для всех своих восьми депутатов.

Убийство столь узнаваемой политической фигуры вновь поднимает острые вопросы о безопасности публичных людей в Британии. За последние годы страна пережила убийства депутатов Джо Кокс (2016) и Дэвида Эймесса (2021) — оба носили очевидный политический характер.

На этом фоне гибель Уиддикомб воспринимается как элемент тревожной тенденции, даже если следствие и отрицает политический характер преступления. Тем более что убийство произошло в тот момент, когда Фарадж находился в эпицентре скандала с незадекларированным пожертвованием.

Пока сложно однозначно сказать, является ли эта смерть сигналом для других — предупреждением тем, кто осмеливается защищать определённые идеи и людей публично. Либо же кто-то намеренно воспользовался моментом, чтобы отвлечь общественное внимание от проблем Фараджа, превратив трагедию в политический инструмент.

Полиция молчит. Политики говорят много и осторожно. А Британия — страна, которая так и не смогла до конца осмыслить убийство Джо Кокс (активной противницы вторжения в Сирию), — снова стоит перед неудобным вопросом: насколько безопасно иметь мнение и его озвучивать?

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