В последнюю неделю июня Севастополь пережил непростые дни. После отражения массированной атаки вражеских беспилотников в пригороде вспыхнули лесные пожары — огонь охватил порядка 28 гектаров лесных территорий. Возгорания произошли на разных участках — всего насчитывалось не менее десяти очагов. Ситуацию осложняли труднодоступность местности, сложный рельеф и крутые склоны, на которые не могла подняться тяжелая техника.

Виталий Аньков/РИА Новости

На борьбу с огнем бросили более 200 человек и свыше 50 единиц техники. Пожарные работали в тяжелейших условиях, сменяя друг друга, контролируя каждый метр выжженной земли, чтобы не допустить новых возгораний.

«Если я могу, то я помогу»

Всё началось с поста в телеграм-канале «Огнеборец СПБ». Этот канал, созданный ещё погибшим в зоне СВО питерским пожарным, вели его коллеги. Они рассказали о бедственном положении севастопольских коллег. Дело в том, что тушение лесных пожаров не входит в зону прямой ответственности городских пожарных. И, соответственно, расходы на их снабжение не были включены в бюджет организации, рассказывает блогер, общественник Всеволод Радченко.

«Мне прислал пост Савва Федосеев, мой давний хороший товарищ, питерский, он активно волонтерит и занимается помощью парням на СВО. Он переслал мне пост и говорит: слушай, это у вас происходит, может быть, поможете как-то? Он дал контакт севастопольских пожарных, и чуть позже я вышел на них», — рассказывает Всеволод.

Он коренной севастополец, автор телеграм-канала «Сева Севастопольский». Не понаслышке знает, что такое помогать. Он участвовал в уборке мазута после разлива в начале прошлого года, за что его отметил благодарностью губернатор, помогал собирать средства на аптечки для бойцов, выходил на субботники. Поэтому, когда он понял, что парням срочно нужна помощь, он не стал ждать, пока кто-то другой решит проблему.

«Я подумал, что нужно написать пост и об этом рассказать. Все-таки на меня какое-то количество севастопольцев подписано. Канал небольшой, но я так понимаю, что вкупе с той информацией это лучше бы работало», — делится он.

Всеволод разместил информацию в своем канале. Реакция не заставила себя ждать. Двое знакомых откликнулось, третий предложил свою машину, чтобы довезти всё до места сбора. Все четверо встретились в супермаркете на Соловьях (торговые ряды в Севастополе. — Прим. ред.).

Фото предоставлено героями публикации Помощь для борцов с огнем

«Мы закупили 48 маленьких полулитровых бутылок с водой негазированной, — перечисляет блогер. — Это единственная негазированная питьевая вода, которую мы смогли обнаружить. И еще примерно столько же литровых бутылок с газированной водой. Плюс я взял 15 батонов докторской колбасы, колы, чтобы сладенькое что-то было, ведь энергия у парней тратится на жаре, чай, кофе».

Времени было в обрез. Они договорились с пожарными, что передадут помощь, когда те вечером выйдут на смену. Погрузили всё в машину подъехавшего друга и отправились.

«Мы подъехали, выгрузили это всё, — вспоминает Всеволод. — Я уточнил, что с водой, с тем, что мы принесли, уже неплохо, но главная проблема — это еда. Они там безумно были благодарны за эту колбасу. Они из нее сделали 240 бутербродов. И этого хватило на эти сутки».

Фото предоставлено героями публикации За готовкой бутербродов для

Общественник признается, что не считает свой поступок чем-то героическим. Для него это скорее неравнодушие.

«Я считаю, что люди, которые занимаются тушением пожаров, рискуют жизнью, здоровьем и сохраняют наши леса, — говорит он, — они же не только леса, дома тушат и прочее. Это как медики или полицейские, которые занимаются нашей с вами безопасностью. И если им нужна помощь, и я могу им помочь, почему не помочь?».

Как эндуристы доставляли воду на крутые склоны

Еще до того, как Всеволод и его товарищи грузили в машину ящики с водой и колбасой, на месте, где тушили пожары, уже разворачивалась своя операция по спасению.

Артём Мединский — руководитель одной из компаний, предоставляющих услуги связи в Севастополе и Крыму, председатель общественного совета отрасли связи при департаменте цифрового развития Севастополя. Но помимо основной работы, у него есть хобби — внедорожный мотоспорт, эндуро.

«Это для души, для разрядки», — признается Артём.

Именно это хобби и пригодилось в самый критический момент. Пару лет назад Артём уже участвовал в штабных учениях МЧС, где отрабатывали координацию разных служб в случае чрезвычайных ситуаций. Тогда он познакомился с сотрудниками МЧС, и они обменялись контактами. В прошлом году, узнав из СМИ о пожаре в Балаклаве, Артём уже предлагал помощь, но тогда спасатели справились сами.

Фото предоставлено героями публикации Артём Мединский

«В понедельник мне буквально после планерки поступил звонок от МЧС с просьбой помочь в ликвидации последствий пожара, — рассказывает Артём. — Я сразу постарался поднять ребят наших».

У Артёма есть доступ к большому телеграм-сообществу, объединяющему любителей внедорожного мотоспорта — не только из Крыма, но и со всей России. Он написал туда: мол, кто может помочь, у кого есть возможность и время подскочить, помочь пожарным. А сам сел в машину, поехал домой, загрузил на прицеп мотоцикл, взял экипировку и приехал на место.

«Нас было в первый день четверо. Ребята были из Бельбекской долины и из Севастополя, — говорит Артём. — Мы задали вопрос: чем мы можем помочь? И нас направили в первую очередь на подачу рукавов на склоны и заправку водой ранцевых огнетушителей».

Проблема в том, что склоны в районе возгораний очень крутые, лес густой, и пожарная машина просто не могла туда подняться. А мотоциклы эндуристов не ограничены рельефом.

«Способности наших мотоциклов позволяют двигаться практически по вертикальным склонам, — объясняет Артём. — Мы брали шланг, поднимались наверх, передавали его ребятам из МЧС. Они уже там дальше делали свою работу. То же самое с ранцевыми огнетушителями — они вмещают 15–20 литров воды. Машина стоит внизу, на дороге, там, где она способна подъехать. Пустые ранцы мы спускали вниз, наполняли водой, поднимали наверх, передавали. И вот так в режиме челноков обеспечивали водой».

Артём пробыл на месте с 11 утра до 18 часов. На следующий день приехали еще пять мотоциклистов. Они не только подвозили воду, но и помогали машинам добраться до мест очагов, тушили вместе с пожарными там, где не хватало людей, и осуществляли разведку.

«С земли не видно, где есть очаги, — объясняет Артём. — Объехав склоны, можно было понять, где возгорание есть, куда нужно направить машины, людей для ликвидации. Таким образом я нашел один из очагов возгорания».

Очагов было очень много — не меньше десяти, а может, и больше. Из-за небольшого ветра любая искра, отлетевшая в одном месте, создавала новый очаг через 20–30–50 метров. В какой-то момент машина МЧС вышла из строя, и ребятам пришлось подвозить ранцевые огнетушители прямо от того места, где машина встала, до мест возгорания.

Была и еще одна задача. Когда с машиной лесхоза была утрачена радиосвязь, а дорога, по которой нужно было проезжать, оказалась в очаге огня, мотоциклисты съездили к ним, объяснили, как выехать, и помогли спуститься вниз.

Особенно ценно это было в условиях, когда в Крыму до сих пор наблюдаются большие проблемы с топливом. У Артёма мотоцикл на электрической тяге, но кто-то из ребят сжег последний бензин, который у него был. Плюс мотоциклы не предназначены для езды по дорогам общего пользования, поэтому их доставляют на прицепе или в микроавтобусе — а это тоже топливо.

«Это было именно такое желание помочь, потому что лес для нас, для мотоциклистов, — это место, где мы проводим свои выходные, и для нас важно, чтобы он был сохранен, — говорит Артём. — Мы так или иначе постоянно находимся в контакте с природой. И опять же, помочь ребятам из МЧС — это такое дело: я понимаю, что их возможности в этих условиях были очень ограничены».

Фото предоставлено героями публикации Мотоциклисты на месте тушения лесного пожара в Севастополе

Опасность была не только от огня. В лесу до сих пор находится огромное количество неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В очагах пожаров они нагревались и детонировали.

«Я не менее пяти детонаций слышал, пока находился там, — вспоминает Артём. — Причем последняя детонация была очень серьезная. Взорвалось так, что ребята-МЧСники сразу по рации начали вызывать коллег, чтобы никто не пострадал».

Артём подчеркивает: ситуация с привлечением эндуристов к тушению пожаров не уникальна. Пару лет назад в Геленджике был серьезный ландшафтный пожар — тоже привлекали мотоциклистов. В Ялте в прошлом году ребята помогали. Но, по его мнению, не хватает слаженности.

«МЧСники не понимают наших возможностей, не понимают, на что мы способны, не понимают, могут ли они вообще нами командовать, — признается Артём. — Мы добровольцы, которые приехали и говорят: давайте, говорите, руководите нами. То есть мы не можем принимать самостоятельные решения. Нами нужно руководить, направлять туда, где мы можем быть востребованы. Это вопрос слаживания. Если есть действительно положительный опыт такого привлечения, то надо воспользоваться и как-то развить его».

Сделать что-то — лучше, чем ничего

Пока мотоциклисты штурмовали крутые склоны, а Всеволод с товарищами загружали в машину ящики с водой, неподалеку от пожарной части на улице Олега Кошевого уже кипела работа. Виктория — молодой ученый-биофизик, специалист по питанию и коррекции образа жизни, уже готовила вкусные и полезные сырники для пожарных.

«Я вечером увидела пост Всеволода о том, что ребятам нужна помощь, — рассказывает Виктория. — Почитала, знаю про ситуацию, которая была. Это было уже где-то в десятом часу вечера. И у меня сразу первая мысль идет, изнутри, не от головы, от души, от сердца: Вика, как ты можешь поучаствовать, как ты можешь помочь?»

Магазины уже были закрыты. Купить продукты было невозможно. Но Виктория не стала откладывать. Она решила, что утром, как только откроется магазин, она пойдет и купит всё необходимое, чтобы приготовить горячую и сытную еду для пожарных. Она понимала, что время поджимает. В комментариях к посту пожарные написали, что нужно успеть до 8:45, к моменту их выезда на смену.

Фото предоставлено героями публикации Виктория

«Магазин открывается в восемь, — объясняет она. — У меня есть меньше часа, чтобы что-то успеть сделать. Я решила сделать быстрый вариант — сырники. Я их могу быстро приготовить, при этом сделать их питательными и вкусными».

Виктория не просто домохозяйка. Она ученый-биофизик, закончила аспирантуру Севастопольского государственного университета, сейчас дописывает кандидатскую диссертацию. Но в декретном отпуске она получила ещё несколько образований: диетолог, детский специалист по лечебной диетотерапии.

«Я это применяю в жизни, — говорит она. — Это не то чтобы моя основная деятельность, но я ее очень хорошо применяю. И я приготовила сырники, сбалансировала их, потому что понимала, что там жарко в лесу, потребуется много энергии на это — на то, чтобы там находиться, тушить пожары. Нужна питательная еда».

Она пожарила сырники из кукурузной муки, собрала фрукты, выбрала чай. Всё сложила в два пакета.

«Я приготовила, сколько смогла, сделала максимально большую порцию, насколько это было возможно, — признаётся Виктория. — Я лучше посильную для себя помощь окажу, чем вообще никакую».

Фото предоставлено героями публикации Помощь для борцов с огнем

Она вышла из дома и понесла свои пакеты к пожарной части, которая, к слову, находится прямо рядом с её домом.

«Ребята благодарили, — делится она. — Было очень приятно».

По данным МЧС, на текущий момент пожар потушен. На месте оставались дежурить 25–30 человек, чтобы контролировать обстановку и не допустить новых возгораний.

Но главное, что севастопольцы в очередной раз доказали, что они не просто жители города-героя. Они его щит и опора. Ведь, как говорит Всеволод, быть полезным обществу — это не подвиг, это норма. Даже в трудные минуты в Севастополе находятся люди, готовые встать плечом к плечу, чтобы помочь тем, кто спасает их город.