Люди любят футбол главным образом за красивые истории. Истории, которые никем не придуманы, но при этом развиваются по законам драматургии. Одну из таких историй мы только что имели удовольствие наблюдать на чемпионате мира — в исполнении сборных США и Бельгии, а также целого ряда высокопоставленных чиновников.

AP/TASS

Началось всё с заурядного и, в общем, ничем не примечательного инцидента на поле по ходу матча 1/16 финала США — Босния и Герцеговина в Калифорнии. На 61-й минуте один из лидеров американской команды Фоларин Балогун, до того успевший отличиться забитым мячом, влетает шипами в голеностоп соперника. За что получает прямую красную карточку и автоматическую дисквалификацию на следующий матч.

Казалось бы, законченный, исчерпанный инцидент. Но с трибуны за происходящим зорко следит министр торговли США Говард Лютник. А рядышком с ним сидит президент ФИФА Джанни Инфантино. Который вскоре станет одним из главных героев этой истории.

После финального свистка, возвестившего о победе сборной США, на пресс-конференции ее тренер Маурисио Почеттино заострил внимание на моменте с удалением Балогуна, сказав: «На мой взгляд, это не красная карточка. Намерения наступить на ногу соперника не было».

Далее подключился государственный секретарь США Марко Рубио, компетентно заявивший, что сборную США (выигравшую со счётом 2:0) «засудили». И что «должна существовать возможность подать апелляцию на такие решения». А раз государственный секретарь США считает, что такая возможность должна существовать, то, конечно, такая возможность должна существовать.

Юристы Федерации футбола США тут же бросились искать возможность, даже обратились за консультациями к коллегам из частных контор, но тщетно. Выяснилось, что у ФИФА нет механизма для обжалования прямых красных карточек. Однако это ведь не повод сдаваться. Просто нужно нанять еще больше юристов.

Что и было сделано. Срочная мобилизация была проведена силами администрации Белого дома, упомянутого Говарда Лютника, исполнительного директора целевой группы Белого дома по проведению ЧМ-2026 Эндрю Джулиани и Скотта Гудвина — главы инвестиционной компании Diameter Capital Partners и по совместительству крупнейшего спонсора Федерации футбола США, стоявшего за назначением Маурисио Почеттино.

Гудвин, однако, сообщения о внешнем участии в урегулировании вопроса по дисквалификации Балогуна категорически опроверг.

«СМИ сильно преувеличивают участие кого-либо, кроме Федерации футбола США и её юридической команды, в этом процессе. Как и 300 миллионов других американцев, я был возмущен решением о красной карточке и вдохновлен реакцией команды на него. Я связался с Федерацией футбола США (как и многие другие), и мне сказали, что они ведут переговоры с независимым дисциплинарным комитетом ФИФА, и эти переговоры должны быть завершены», — написал он на своей странице в соцсети X.

Дошло до того, что американский президент Дональд Трамп лично звонил Джанни Инфантино. Причем вроде бы даже не один и не два, а три раза.

Постепенно мощнейший прессинг американцев начал давать плоды. Под натиском админресурса оборона ФИФА (и здравого смысла) затрещала. Нанятые Лютником и Джулиани элитные юристы обнаружили, что система видеоповторов (ВАР) в эпизоде с нарушением правил Балогуном была применена неправильно.

Оказывается, замедленный повтор можно использовать исключительно для определения точки контакта при вероятном нарушении правил. А для определения намерений игрока и степени серьезности нарушения — нельзя.

Дальше — больше. Весьма кстати всплыла информация о том, что арбитр матча Рафаэл Клаус ранее подозревался в заведомо нечестном судействе. Доказательствами эти подозрения подтверждены не были, но осадочек никуда не делся.

В конце концов, ФИФА сдалась, вынеся по делу Балогуна преинтересное решение: красную карточку не отменять, но дисквалификацию приостановить с испытательным сроком на год. Основание — статья 27 дисциплинарного кодекса, которая это позволяет.

Правда, до сих пор к ней прибегали лишь для того, чтобы тому или иному игроку, получившему красную карточку на отборочном этапе чемпионата (как Криштиану Роналду в игре с Ирландией), не приходилось пропускать из-за этого стартовые матчи куда более важной финальной стадии. То есть хоть какие-то логика и разумное оправдание имели место.

В нынешнем же случае никто вообще не озаботился тем, чтобы хоть как-то решение мотивировать. Таким образом, получается, что ФИФА приостановила дисквалификацию Балогуна, потому что может. И только поэтому.

Хотя, конечно, соответствующее официальное заявление Дисциплинарного комитета ФИФА содержит несколько иные формулировки. В нем подчеркивается, что Дисциплинарный комитет — «независимый». А «решение было принято с учетом всех конкретных обстоятельств инцидента и имеющихся доказательств».

Каких обстоятельств? Доказательств чего? На эти вопросы ответов в официальном заявлении, разумеется, нет.

Как бы то ни было, в США приостановку дисквалификации Балогуна восприняли как большой триумф. Одним из первых снова высказался упомянутый Марко Рубио. «Я считаю, что это было правильное решение. Вокруг этого много шума и всё такое. Этот парень даже не смотрел вниз. Он не понимал, куда наступает», — продолжил он отстаивать собственную альтернативную трактовку футбольных правил.

Радовался и Дональд Трамп, между делом упомянув, что его звонок Инфантино тут совершенно ни при чем («Я не могу указывать Инфантино, что делать»). Радовался и Маурисио Почеттино, радовался и сам Фоларин Балогун.

В то время как весь остальной мир негодовал. В том числе бельгийцы, которым как раз предстояло со сборной США в 1/8 финала встречаться. С ними связан отдельный упоительный номер этого фестиваля абсурда.

Королевская бельгийская футбольная ассоциация запросила у ФИФА копию вышеуказанного решения, его мотивировку и объяснение процедуры. ФИФА почему-то восприняла эту просьбу как апелляцию. Даром что Бельгия стороной разбирательства не является и права на апелляции и жалобы не имеет. Тем не менее ФИФА сама создала апелляцию и сама же ее отклонила.

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал ситуацию с сарказмом, сравнив происходящее с первоапрельским розыгрышем.

На что у всё того же Марко Рубио нашелся блестящий ответ: «Если вы бельгиец, то зачем вам проводить такой матч, выигрывать его, если потом все будут говорить, что на самом деле вы его не выиграли, потому что лучшего игрока, лучшего бомбардира соперника не было на поле?»

С критикой в адрес ФИФА выступили примерно все, кто имеет в футболе вес и авторитет — от Юргена Клоппа и Томаса Тухеля до целой УЕФА.

«Мы выражаем недоумение по поводу столь беспрецедентного, непостижимого и неоправданного решения», — такими резкими словами венчается комментарий Союза европейских футбольных ассоциаций, который, справедливости ради, сам политической беспристрастностью отличается не в большей степени, о чём бессрочно и беззаконно дисквалифицированным российским спортсменам и их болельщикам особенно хорошо известно.

Как бы то ни было, эта удивительная история закончилась там, где и началась, — на футбольном поле. И ровно так, как должна была закончиться. Фоларин Балогун вышел в стартовом составе — и растворился в воздухе. За всю игру он совершил 19 действий с мячом. Меньше — только у Амаду Онана, замененного на 21-й минуте из-за травмы.

Бельгия, проводящая, к слову, не лучший свой турнир (с другой стороны, иначе у них не бывает), по делу разгромила сборную США со счётом 4:1. Идеальная с драматургической точки зрения развязка сюжета. Злодеи изобличены и унижены, справедливость торжествует.

Футбол снова дал нам надежду на то, что не всё в этом мире решается состоятельными мужчинами в дорогих костюмах. Вопреки, что характерно, организации, которая международный футбол курирует.