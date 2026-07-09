55-летний журналист, за делом которого следили миллионы человек, отправлял людей на тот свет под прикрытием «эвтаназии» и открыто хвастался тем, что является серийным убийцей.

Иван Шилов ИА Регнум

Теперь он приговорен к 15 годам тюрьмы с возможностью бесконечного увеличения срока. Такой финал стал итогом деятельности человека, называвшего себя «помощником в самоубийстве». Точное число жертв до сих пор не установлено, а необъяснимая мягкость суда позволила уйти от ответственности по нескольким доказанным убийствам.

«Право на достойную смерть»

Будущий маньяк Стейнар Ванген вырос в городе Мосс на юго-востоке Норвегии. Когда Вангену было всего 15, он совершил первое преступление — убил семилетнюю девочку, зверски забив её камнями до смерти. История получила огромный резонанс в СМИ.

По итогам судебного разбирательства Вангена поместили в особое учреждение для несовершеннолетних преступников, где он и провел следующие 10 лет. Выйдя на свободу, маньяк попытался вернуться к обычной жизни. В это трудно поверить, но убийца ребенка начал работать журналистом на телевидении.

Кадр из видео Стейнар Ванген

В Норвегии есть несколько специализированных телеканалов, предназначенных специально для людей с нарушениями психического развития. Убийца-психопат устроился на один из них. Работая на эту специфическую аудиторию, Ванген, судя по всему, окончательно сошел с ума.

Вскоре он придумал способ убивать, как ему тогда показалось, безнаказанно. Во время пандемии коронавируса Ванген очень увлекся популярной в некоторых странах Запада темой легализации эвтаназии.

Он стал появляться в группах соцсетей, где собираются люди, страдающие от неизлечимых болезней, а также их родственники. Эти группы в Швеции, Норвегии и Дании объединяют тысячи бедолаг, делящихся страхами и мыслями о смерти.

Сначала Ванген просто присматривался к аудитории, а потом стал списываться с некоторыми и предлагать свою помощь в совершении самоубийства. Он рассказывал о методах, давал конкретные инструкции и даже высылал смертельные при передозировке препараты. Ванген вступил в контакт как минимум с полусотней несчастных.

Среди собеседников оказалась шведка Саримария Андерберг из города Свалёв. Ее муж страдал страшным неизлечимым недугом — боковым амиотрофическим склерозом (БАС), более известным как болезнь Лу Герига. Именно оно десятилетиями мучило и свело в могилу знаменитого астрофизика Стивена Хокинга.

БАС поражает центральную нервную систему, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц. Прогрессирующее поражение двигательных нейронов приводит к жуткой смерти от отказа дыхательной мускулатуры. Ванген предложил помощь в «эвтаназии» ее супруга. Женщина рассказала журналистам, что отказалась, но позже призналась, что не могла бы ручаться за себя, если бы вопрос застал ее в состоянии сильного душевного упадка.

Что характерно, Ванген, не делавший секрета из своих взглядов, даже получил за них общественное поощрение.

Ассоциация «Право на достойную смерть» в 2021 году выдала ему премию — денежное вознаграждение и специальный диплом. Правда, в 2023-м объявила, что отзывает эту премию, поскольку Ванген стал озвучивать публичные призывы к суицидам, «противоречащие моральным и этическим принципам». За это же его изгнали с нескольких легальных тематических интернет-форумов.

«И каково общаться с убийцей?»

В июне 2023 года в гостинице в шведском Стрёмстаде была найдена мертвой 76-летняя норвежка. Она страдала от последствий нескольких инсультов и искала психологической помощи в интернете, где и вышла на Вангена. Тот убедил ее в необходимости «эвтаназии» и сам же взялся «ассистировать», подробно инструктировав по электронной почте.

При этом «заботливый ассистент» поинтересовался: «Что, как ты думаешь, лучше: самоубийство или чтобы я сам убил тебя, когда ты заснёшь? Второй вариант — быстрее». Он также посоветовал ей написать предсмертную записку, чтобы избежать расследования.

Они встретились в гостиничном номере, Ванген находился там и во время её смерти. Точный характер его действий стал в ходе расследования предметом споров. Убийца утверждал, что не совершал никакого физического насилия и просто присутствовал при последних минутах умирающей.

Однако следователь пришёл к выводу, что, когда женщина потеряла сознание от препаратов, Ванген «для надежности» задушил её подушкой. В июле 2024-го суд признал его виновным в убийстве и приговорил к восьми годам заключения, пять из которых, впрочем, оказались условными. Преступник тут же подал апелляцию. А поскольку Вангена сочли «неопасным для общества», ему разрешили ожидать решения на свободе.

В ноябре 2024 года телеканал TV2 выпустил документальный сериал «Норвегия за фасадом — Ангелы смерти». Журналисты Янне Амбле и Кадафи Заман создали в соцсетях фальшивый профиль женщины по имени Ранди, якобы страдающей от неизлечимого заболевания, и от её лица вступили в контакт с Вангеном.

Разговорившись, он в приступе откровенности написал: «И каково тебе общаться с серийным убийцей?» В ходе переписки «Ранди» договорилась, что встретится с Вангеном в одном из отелей и тот поможет ей совершить самоубийство. Ванген привез чемодан с препаратами. Его ждали журналисты с видеокамерами.

Увидев представителей прессы, Ванген не пустился в бегство. Свойственное маньякам тщеславие победило: он остался в номере и более часа общался с журналистами. В ходе беседы он сделал несколько саморазоблачительных заявлений: в частности, признался, что недавно убил в шведском городе Тролльхеттан 47-летнюю женщину по имени Малин. Та, оказавшись в сложных жизненных обстоятельствах, пребывала в депрессии.

6 сентября 2024 года Ванген приехал к ней домой. Он дал ей смертельную дозу препарата с алкоголем, а когда она потеряла сознание, задушил подушкой. Трагедия в Тролльхеттане первоначально была зарегистрирована как самоубийство — полицейские пришли к такому выводу, прочитав предсмертное письмо Малин. Но когда позже выяснилось, что она была знакома с Вангеном, возникли подозрения.

На прямой вопрос журналистов, убил ли он женщину в Тролльхеттане, Ванген ответил: «Да». Сразу после интервью убийца был задержан шведской полицией. Опомнившись, он стал отпираться: мол, его «заманили в ловушку» и он не помнит, как отвечал на вопросы.

Позже маньяк стал неубедительно врать, что не собирался убивать «Ранди» и всё это «были просто слова». Тем временем начали вскрываться новые эпизоды. В сентябре 2024 года наложили на себя руки жители разных шведских городов — Вестероса, Нючёпинга, Норрчёпинга и Стокгольма. Все они перед смертью общались с Вангеном.

Их знакомство происходило в группах в соцсетях, где преступник открыто вывесил вопрос: «Есть ли здесь кто-нибудь, кто хочет получить помощь, чтобы умереть?»

По версии обвинения, Ванген не просто общался с этими людьми, а оказывал на них психологическое давление, отправлял им препараты и подробные инструкции. В сообщениях, зачитанных в суде, Стейнар называл себя «массовым убийцей». Он писал одной из жертв: «Добрые должны жить, остальные должны умереть». Но по этим четырем эпизодом шведский суд пришел к поразительному выводу: действия Вангена по местному законодательству не являются уголовно наказуемыми.

Ключевым аргументом стало то, что потерпевшие «сами обратились к Вангену и прямо просили его о помощи». Судья Никлас Йоханниссон пояснил: «Не представлено никаких доказательств того, что мужчина повлиял на волю потерпевших покончить с собой или что его действия содержали элементы оскорблений и безответственности».

Прокурор Карина Густафссон выразила удивление оправдательным приговором и не исключила возможности его обжалования в вышестоящей инстанции, назвав дело «уникальным». Зато шведский адвокат Вангена Петер Норлин не скрывал радости.

Личный интерес

Уйти от ответственности преступнику всё же не удалось — норвежский суд оказался более вменяемым. А процесс по делу об убийстве Малин проходил именно в Норвегии. Был применен принцип активного гражданства, по которому государство имеет право судить своих граждан за преступления, совершённые в любой точке мира.

Ванген настаивал на своей невиновности. Защита утверждала, что он лишь «помогал» Малин совершить самоубийство и что это не является преступлением по шведскому законодательству. Норвежский адвокат убийцы Гауте Нильсен требовал полного оправдания.

Суд не поверил Вангену. Тот признал, что давал Малин препарат и присутствовал при её смерти, но отрицал, что душил. Однако вскрытая переписка с другими пострадавшими показала обратное — Стейнар, желая убедить жертв в «качестве» своих «услуг», доказывал, что оказывает их с «гарантией»: если таблетки не действуют, он пускает в ход подушку.

Суд отметил, что переписка Вангена с Малин свидетельствует о «личном интересе к самому процессу совершения смерти». При этом он был «озабочен тем, чтобы избежать обнаружения».

В июле суд области Вестфолл вынес приговор. Ванген признан виновным в убийстве и приговорён к 15 годам так называемого forvaring. Это особая мера пресечения для самых опасных преступников, которую в Норвегии применяют, когда приходят к выводу, что обычного заключения недостаточно. Она может продлеваться неограниченно долго и в норвежском праве считается аналогом пожизненного лишения свободы.

Ванген сможет подать прошение о досрочном освобождении не раньше чем через 10 лет. А если после отбытия 15 лет его признают все еще опасным, срок могут продлить на пять. Процедура может повторяться бесконечно. Ванген также обязан выплатить родным Малин компенсацию в размере 930 000 норвежских крон (около 7,3 млн рублей).

Не факт, что в деле поставлена точка. Существует возможность, что были и другие жертвы Вангена, о которых ничего пока неизвестно. Недаром в переписке с журналистами он именовал себя «серийным убийцей» и хвастался тем, как легко может замаскировать убийство под суицид.