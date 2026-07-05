Звонок из Вашингтона в Москву после новостей об освобождении Константиновки оказался более значительным, чем обычный дипломатический эпизод. В таких разговорах важны формулировки, но ещё важнее порядок действий: кто набрал номер, когда именно и на фоне каких событий. На этот раз инициативу проявили США.

Иван Шилов ИА Регнум

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что предложение провести разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом именно 4 июля, в день 250-летия независимости США, поступило от американских партнеров. Сам Ушаков был краток: «Это о многом говорит».

Беседа, посвященная урегулированию украинского кризиса, продлилась час двадцать пять минут. Особое внимание уделили возможному участию Дональда Трампа в саммите НАТО, который пройдет 7–8 июля в Турции. По сообщению Ушакова, президент США выразил готовность способствовать прекращению боевых действий.

Также было отмечено, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер намерены продолжать посреднические усилия и готовы посетить Москву. В конце лидеры договорились поддерживать контакт и провести новый телефонный разговор.

Этот дипломатический жест по сути означает признание Америкой изменившихся военных и политических реалий. Накануне, 3 июля, Владимир Путин получил доклад об освобождении Константиновки и оперативной обстановке на других участках специальной военной операции.

В тот же день были озвучены принципиальные политические установки: Россия продолжит бить по объектам, связанным с украинским военно-промышленным комплексом, а за то, что конфликт тянется, отвечают украинский режим и его западные сторонники.

Именно с этой позицией Россия вступила в диалог с Вашингтоном. Основой ее стали успехи на фронте.

Статистика военных успехов говорит сама за себя. С начала 2026 года, согласно заявлению Владимира Путина, российские войска освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более 3000 квадратных километров в Донбассе и Новороссии. Данные Генерального штаба уточняют: только за июнь было освобождено 29 населенных пунктов и 636 квадратных километров.

Отдельно отмечено продвижение группировок «Юг» и «Север», которые взяли под контроль десятки населенных пунктов и сотни квадратных километров на ключевых направлениях.

Переход Константиновки под контроль российских сил стал важным военным рубежом. Дальше — Славянск и Краматорск, крупнейшие оставшиеся узлы украинской обороны в Донбассе.

По словам Ушакова, Путин во время разговора подробно обрисовал Трампу ситуацию по всей линии боевого соприкосновения. После контактов американского президента с Киевом это было особенно нужно: в Вашингтоне вполне могли получить удобную для украинцев версию событий. А Москва дала свою — фронтовую, проверяемую и очень неприятную для Украины.

Так зачем Вашингтону понадобился этот разговор именно сейчас?

Ответ лежит на поверхности: успехи России на поле боя снова подталкивают США к дипломатическому треку. Чем заметнее продвижение российских войск, тем труднее западным столицам придерживаться прежних тезисов: будто Москва не достигает целей, будто Донбасс остаётся разменной фигурой, будто время автоматически работает против России.

И неслучайно Трамп, примыкая к побеждающей стороне, подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий. Неслучайно снова прозвучала мысль — о «колоссальных перспективах сотрудничества между Россией и США, которые откроются по завершении конфликта». Здесь важен сам разворот: от разговора о войне как о бесконечной западной инвестиции к разговору о том, что будет после неё.

Москва геополитически занимает такое место, игнорировать которое у Запада не получится. С Россией можно спорить, на неё можно пытаться давить, против неё можно вести информационную войну. Но собрать переговорную доску так, будто Москвы на ней нет, уже не выходит. Особенно на фоне более широкой американской игры последних недель: Украина, Иран, Ормуз, НАТО, Москва.

Трамп ведёт свою партию, где Украина — лишь один из ходов. Поэтому разговор с Путиным — не вежливый жест, а переговоры с главным игроком, без которого партия не складывается и не сложится.

В Москве давно научились отличать широкую американскую улыбку от реальной политики без грима. При этом Россия никогда не отказывалась от диалога, если он ведётся уважительно и с пониманием предмета разговора. Сам факт контакта важен: при всех противоречиях между Москвой и Вашингтоном сохраняется пространство для прямого разговора.

Дата тоже выбрана не случайно. 250-летие независимости США напоминает о времени, когда молодые Североамериканские Штаты боролись за собственную свободу. Тогда Екатерина II отказалась отправлять войска Британии против восставших колоний, а в 1780 году Россия выступила с Декларацией вооружённого нейтралитета, которая осложнила британскую морскую блокаду. Несмотря на то, что такая память не решает текущих проблем, она создает позитивное обрамление переговоров и ясно показывает: России и США есть что обсуждать и без Украины.

Но такой разговор возможен при одном условии: если Вашингтон говорит с Москвой как с равным собеседником. Риторика контакта Путина и Трампа заметно отличается от дипломатической жёсткости, которую американский президент позволяет себе в отношении европейских союзников и Киева. С Россией так не работает. Здесь быстро заканчивается театр и начинается политика.

Украинский режим оказался в неприятном положении. Его старая ставка заключалась в том, чтобы превратить конфликт в бесконечный западный проект: больше оружия, денег, санкций, саммитов, обещаний. Но после каждого крупного изменения на фронте выясняется одно и то же: военная реальность сильнее политической декорации.