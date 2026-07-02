В ночь на 2 июля ВС России нанесли массированный удар по Киеву и прилегающим регионам. Противник еще не сталкивался с атакой такой силы по своим объектам. Российское Минобороны сообщило: в операции участвовали баллистические ракеты «Искандер-М», гиперзвуковые ракеты «Циркон», крылатые ракеты «Калибр» и Х-101, а также ударные беспилотники «Герань».

ИА Регнум

По оценкам военных аналитиков, только по Киеву было выпущено около 30 баллистических ракет, включая гиперзвуковые «Цирконы». В воздух поднимались стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС — носители крылатых ракет Х-101. В отдельные моменты в небе над Украиной одновременно фиксировалось более 50 беспилотников, в том числе реактивных моделей семейства «Герань-3».

Взрывы раздавались практически во всех районах города. Украинские информационные каналы сообщали о попаданиях в Дарницком, Броварском, Обуховском, Фастовском, Вышгородском и других районах. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил масштаб атаки (назвав произошедшее самым масштабным ударом за всё время боевых действий) и сообщил о взрывах, пожарах и падении обломков по всей украинской столице.

Минобороны России раскрыло детали поражения конкретных предприятий украинской «оборонки». В Киеве под удар попало предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс». Оно занималось выпуском систем управления для ракет «Фламинго».

Была уничтожена сборочная площадка «Атлон авиа», где собирали беспилотники «Лютый» для ВСУ.

Были атакованы предприятие авиационной промышленности «Антонов» и Киевский радиозавод, выпускавший интегральные схемы для зенитных ракетных комплексов и систем радиоэлектронной борьбы.

Полностью выжжена промзона, где находились машиностроительный завод «Евроформат», Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения и логистический склад «Евротерминал». «Промка» и постройки на ней также использовались украинскими военными для своих целей.

Социальные сети Удар ВС РФ уничтожил логистический центр «Новой почты» в Оболонском районе Киева

В ближнем западном пригороде Киева — селе Чайки разрушен крупнейший логистический комплекс «МЛП-Чайка». Этот складской хаб класса «А» общей площадью более 114 тысяч квадратных метров использовался для хранения военного имущества ВСУ.

Отдельный акцент ночной операции был сделан на объектах, где размещаются иностранные наемники. Рои ударных беспилотников «Герань» поразили два элитных пятизвездочных отеля в самом центре Киева — CityHotel Residence и Premier Palace на бульваре Шевченко.

Эти гостиницы известны как места постоянной дислокации иностранных «волонтеров» и «инструкторов» ВСУ. Местные источники открыто признавали, что они часто использовались для западных наемников.

Социальные сети Уничтоженный логистический центр в Киеве

Сильный урон был нанесен критически важным инфраструктурным узлам, что на фоне аномальной жары создает критическую нагрузку на энергосистему страны. По сообщениям украинских источников, ракеты ВС России ударили по Киевской ГЭС в Вышгороде, ТЭЦ-5 в Голосеевском районе и по нефтебазе на окраине города.

Украинские власти признали: энергосистема находится в критической фазе. Летний пик потребления совпал с накопленным дефицитом генерации после предыдущих атак. Глава Укрэнерго Виталий Зайченко заявил о необратимой ситуации с энергоснабжением в Киеве, ожидаются массовые ограничения. В Сумской области уже начались перебои с электричеством.

Массированная атака охватила не только Киев и область. Минобороны сообщило: наши военные поразили объекты ВПК и топливного комплекса и военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

В Днепропетровской области противник лишился Павлоградской газокомпрессорной станции — ключевого объекта энергетической инфраструктуры.

В Запорожской области наши БПЛА уничтожили хранилище газа, которое использовали ВСУ — сгорело не меньше 25 емкостей с топливом. В городе Новая Одесса Николаевской области были разрушены крупные складские помещения.

Близ села Славное Кировоградской области «Герани» ликвидировали железнодорожный локомотив, а в районе Снигиревки Николаевской области — АЗС, где заправлялась техника ВСУ. Также был поражен логистический центр, который противник использовал для доставки и хранения беспилотников.

Российские военные источники сообщали о запуске не менее 45 авиационных крылатых ракет, до 25 баллистических ракет за 30 минут, а также о работе «Калибров» с кораблей Черноморского флота.

Ночная операция вызвала панику, в том числе в элитных кварталах украинской столицы. Специализированные мониторинговые службы выражали беспокойство из-за появления дронов в районе поселка Конча-Заспа, где живут высокопоставленные чиновники, олигархи и руководство государства.