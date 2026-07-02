Ирак объявил войну коррупционерам. Силовые органы на днях задержали в рамках масштабной операции «Рассвет» более 50 человек — политиков, бизнесменов, гражданских и военных чиновников. Все они обвиняются в махинациях и краже средств из бюджета на общую сумму в несколько десятков миллионов долларов.

ИА Регнум

Несмотря на то, что это не первая попытка центральных властей «воевать с казнокрадами», ее можно считать одной из самых эффективных и скоординированных. Но одновременно еще и одной из самых неоднозначных, поскольку, борясь с коррупцией внутри страны, иракские элиты «наступили на ногу» всем своим ключевым внешним партнерам.

Первая ниточка

Отправной точкой операции «Рассвет» считается арест Аднана аль-Джумайли — бывшего заместителя министра нефти, курировавшего работу крупнейших НПЗ страны и фактически единолично распоряжавшегося распределением потоков сырой нефти на территории Ирака.

Чиновник попал в руки иракских силовиков в мае по подозрению в отмывании денег и создании фиктивных подрядов. По версии следствия, аль-Джумайли вступил в сговор с несколькими подчиненными и сформировал систему откатов, благодаря которой он и его сообщники могли наживаться на заключении контрактов, закупке оборудования и ремонте объектов.

Однако самым «жирным» направлением изъятия средств, на которое положили глаз заговорщики, иракские обвинители справедливо сочли государственные контракты на восстановление нефтеперерабатывающих мощностей Ирака после десятилетий вооруженных конфликтов.

По этой статье расходов через министерство нефти проходили миллионы долларов (включая международную помощь), значительная часть которых оседала в карманах аль-Джумайли и его приближенных. Отсутствие же позитивной динамики в нефтяном секторе и участившиеся поломки на НПЗ объяснялись «сложной оперативной обстановкой» — ведь в последние полтора года Ирак постоянно оказывался между воюющими державами, получая побочный урон.

Интересно, что аль-Джумайли настолько был уверен в своей безнаказанности, что даже не удосужился спрятать заработанное на махинациях.

Во время обыска по месту жительства силовики изъяли у подозреваемого солидный запас валюты — 10 млн долларов США, 3 млрд иракских динаров (2,5 млн долларов), документы на 40 объектов недвижимости (в том числе в элитной Зеленой зоне Багдада), а также несколько десятков килограммов золотых украшений, 20 спортивных автомобилей и несчетное количество предметов искусства. Всё это передавалось в качестве «благодарности» за хлопоты.

Однако аль-Джумайли брал взятки и в весьма специфическом виде «валюты»: автоматическим оружием и боеприпасами. В его подвалах обнаружили несколько десятков автоматов, 15 пулеметов и восемь снайперских винтовок — китайского, американского, иранского и израильского производства. Найденного арсенала хватило бы, чтобы вооружить собственное подразделение.

Большая облава

Аль-Джумайли отпирался недолго. Уже на следующий день после ареста он сообщил следователям все детали сложной коррупционной схемы. А заодно назвал имена ключевых подельников и информаторов — как в рядах государственных органов, так и в бизнес-секторе.

Здесь следствие столкнулось с первой серьезной проблемой. Стало ясно, что схема со временем расползлась не только внутри министерства нефти, охватив и другие структуры. Среди них — национальный парламент. Это выводило расследование за рамки простой антикоррупционной кампании.

К тому же многие перспективные фигуранты дела пользовались политической неприкосновенностью, и попытка их публичного ареста могла легко потонуть в бюрократических формальностях.

В поисках поддержки кураторы расследования обратились к премьер-министру Али аль-Зейди и неожиданно для себя получили приказ действовать быстро и максимально жестко. С учетом весомости и могущественности отдельных фигур, чьи имена упомянул аль-Джумайли, было принято решение о секретности. Деталями операции, помимо премьер-министра, владели лишь несколько офицеров и доверенных лиц. По приказу аль-Зейди в обход МВД были выданы ордера на арест, санкционированные канцелярией премьера.

Операция получила кодовое наименование «Рассвет». Активная фаза подготовки заняла несколько недель. За это время под предлогом масштабных государственных учений были сформированы специальные группы оперативного реагирования из сотрудников полиции, спецслужб и вооруженных сил. На период проведения «учений» и боевого слаживания их расселили на закрытой территории, предварительно конфисковав телефоны и иные средства связи.

В ночь на 28 июня операция официально стартовала. Центром действия стала Зеленая зона, где расположены правительственные учреждения, парламент, иностранные посольства и резиденции многих высокопоставленных чиновников. Одновременно рейды проходили и в других районах Багдада, а также в ряде провинций.

В самый последний момент правительство пошло на еще одну хитрость. К рейду привлекли Контртеррористическую службу Ирака.

Многие подозреваемые сначала ошибочно предположили, что спецназ проводит задержание террористических элементов, а потому не придали появлению людей в масках особого значения. Ровно до момента, когда те стали ломать их двери.

Все выезды из Зеленой зоны, а также ключевые перекрестки в крупных городах в этот момент были блокированы бронетехникой, а военные и полиция развернули усиленные блокпосты на выездах. В результате у местных жителей на первых порах сложилось впечатление, что в стране произошел очередной путч.

Впрочем, после завершения рейдов премьер-министр Ирака довольно быстро расставил все точки над «i». На специально созванной пресс-конференции он заявил, что операция «Рассвет» является лишь первым этапом масштабных антикоррупционных чисток. Помимо этого, он анонсировал открытие специального государственного счета, на который будут перечисляться отнятые у казнокрадов средства. Что позволит продемонстрировать, насколько ощутимо злоумышленники ограбили государство.

Зацепило всех

По итогам первой волны антикоррупционных рейдов среди прочих на скамье подсудимых оказался Али Мааридж — заместитель министра нефти, отвечавший за распределение нефтепродуктов.

Он был первым, чье имя аль-Джумайли назвал в ходе предварительного этапа расследования. Мааридж считается одним из серых кардиналов схемы, поскольку помогал злоумышленникам фальсифицировать отчеты, идущие наверх. До коррупционного скандала многие прочили ему министерский портфель — на замену Басима Мохаммеда Худайра, не обладавшего достаточными компетенциями.

Впрочем, Мааридж — не единственная крупная рыба, попавшаяся правоохранителям.

Вместе с ним перед судом скоро должны будут предстать Мутанна ас-Самарраи (лидер суннитского парламентского блока «Азм», получившего на последних выборах 15 мест), влиятельный бизнесмен и «король АЗС» Мухаммед аль-Карбули, а также торговец золотом Хасан аль-Хафаджи. Последний, как считает следствие, помогал преступной группе отмывать украденные средства через покупку золотых слитков и украшений.

Помимо этого, в списке подозреваемых значатся несколько фигур, близких к экс-премьеру Мохамеду Аль-Судани. Среди них — депутаты Алия Нусаиф и Баха ан-Нури (весомые фигуры в шиитской коалиции «Реконструкция и развитие»), а также его советник Ибрагим ас-Сумайдаи и племянник Мохаммед ас-Сайхуд.

Это натолкнуло следствие на мысль, что бывший иракский премьер едва ли не был в курсе действий своих подчиненных. И если и не потворствовал, то, по крайней мере, не мешал им выводить государственные средства в частные руки.

Часть списка фигурантов остается закрытой. Как сообщают иракские СМИ со ссылкой на источники в следственных органах, в ней, вероятнее всего, скрываются представители силовых и дипломатических структур, а также персоны, заключившие сделку со следствием. Официальный Багдад сделает их имена публичными в лучшем случае после проведения следующего этапа антикоррупционных чисток.

У этой истории есть и второе дно. Операция «Рассвет» в той или иной степени ударила по интересам ключевых внешних партнеров Багдада.

Например, арест ключевых деятелей альянса «Азм» ослабил лоббистские возможности Саудовской Аравии и ОАЭ, чьи представители в последние годы активно заходили на территорию Ирака под предлогом солидарности мусульманских общин.

Гонения на окружение бывшего министра ас-Судани, «витринной» фигуры иракских шиитов, портят отношения Багдада с Ираном, который и так в последнее время считает, что местные власти ведут двойную игру и дают оперативный плацдарм для противников Исламской Республики.

Определенную степень разочарованности демонстрируют даже США — хотя последние, казалось бы, выиграли от чисток больше всех (как минимум двое фигурантов антикоррупционной кампании ранее попадали под санкции Вашингтона за махинации с нефтью). Но для Штатов столь резкая встряска внутриполитического ландшафта в Ираке чревата утратой контроля над ситуацией и выстроенным ранее балансом элит — особенно в свете того, что сейчас Белому дому некогда постоянно следить за местными раскладами.

А потому партнеры Багдада, судя по всему, будут пытаться поумерить пыл премьера и ослабить его публичную борьбу с казнокрадами. По крайней мере — на какое-то время.