Рыбаки, когда у них не клюет, быстро становятся философами. Сначала виновата погода. Потом давление. Потом «рыба отошла». Потом — браконьеры, экология, жара, холод, чиновники, китайцы, общий кризис мироздания. Но однажды в таком разговоре прозвучала версия, от которой собеседник завис, как поплавок в мертвой воде: рыбы стало меньше из-за Рыбнадзора.

ИА Регнум

Не потому, что инспекторы вылавливают рыбу. Логика была другая, почти анекдотическая, но слишком похожая на правду: когда на реке появляется проверка, браконьеру проще бросить дешевую сеть, чем вытаскивать ее и попадаться с уликой. Раньше сеть была вещью — дорогой, вязаной, ремонтируемой. Теперь синтетическая «китайка» часто стоит как не самый дорогой воблер. Бросил — купил новую. А старая остается в воде и ловит дальше.

Так появляется первый вопрос расследования: может ли контроль, который должен защищать рыбу, невольно увеличивать число брошенных сетей? Ответ неприятнее простого «да» или «нет».

Рыбак Александр из Мурманска говорит об этом не как теоретик, а как человек, который много раз видел чужую снасть на воде: «С брошенными сетями я сталкивался постоянно. Это не только Кольский полуостров и Мурманская область. Я видел такие истории и в Свердловской области, и в Московской, и в Тульской, и в Орловской. Для спиннингиста сети — это настоящая боль. Идешь по водоему, ловишь на приманку, цепляешься за эти брошенные снасти, вытаскиваешь их или просто отрываешь приманки. А воблера, блесны сейчас стоят недешево».

Дело не в обиде спиннингиста за оторванную блесну. Важнее другое: сеть — это не проблема абстрактной экологии, а головная боль простых людей.

«Главная проблема в том, что сеть остается в воде. Человек ее бросил — а она продолжает работать. Где-то она запуталась, где-то осталась расправленной, и рыба всё равно в нее попадает. Потом гибнет, тухнет, а сеть лежит дальше», — говорит Александр.

В международной литературе для этого давно есть емкий термин — ghost gear, «снасти-призраки». Потерянные, брошенные или выброшенные сети продолжают «призрачный лов»: рыба попадает, гибнет, становится приманкой для следующей, сеть остается работать дальше. Потерянные жаберные и трехстенные сети, согласно исследованиям, сохраняют способность ловить рыбу неделями. Природоохранные организации называют такие снасти одним из самых смертоносных видов мусора, остающегося в воде.

Но почему сети бросают? Почему не достают, не забирают с собой?

«По моим ощущениям, сетей стало больше. Причина простая — доступность. Они дешевые, их можно найти на маркетплейсах, купить без особых усилий. Поэтому к ним и относятся как к расходнику: поставил, испугался проверки или просто не захотел вытаскивать — бросил, потом купил новую», — говорит Александр.

Стоит открыть интернет — и мы убеждаемся в этом сами. В поисковой выдаче специализированных магазинов и маркетплейсов обнаруживается бесконечное товарное изобилие: трехстенные рыболовные сети, «китайки», «финки», капроновые, лесковые, с грузами, с поплавками, на тонущем шнуре, с доставкой по всей России. И это ведь не черный рынок, а вполне привычные всем сайты ежедневного пользования.

Юридически здесь нужно быть точным. Не всякая сетка в интернете автоматически является незаконной жаберной сетью. Не каждую карточку можно назвать нарушением без экспертизы, контрольной закупки и проверки продавца. Но факт остается: в открытой выдаче встречаются товары, которые по названию, описанию, комплектации и назначению выглядят как рыболовные сети или сетевые орудия лова. Да ими, впрочем, и являются.

И вот здесь читатель уже готов сказать: значит, сеть — зло. Запретить. Убрать. Сжечь. Но рыбаки, если дать им договорить, ломают слишком удобный вывод.

Опытный рыбак Максим из Москвы говорит: «Я не буду защищать браконьеров, но и не стал бы говорить, что сеть сама по себе — абсолютное зло. Сеть — это нормальное орудие лова, вопрос в том, кто и как ей пользуется. Человек и удочкой может нанести вред, если ловит без меры и без головы».

Это звучит почти как защита сеточников — но только сначала. Максим говорит не о праве выгребать реку, а о старом быте, где сеть была не одноразовой уликой, а вещью.

«Раньше сети вязали вручную. У меня отец ловил сетями: это был деревенский мир, там все так ловили. Но сеть была вещью! Ее берегли, чинили, убирали в сарай, пользовались одной и той же годами. Человек взял рыбы столько, сколько нужно, снял сеть, почистил и унес домой».

История не о том, что человечество изобрело плохой способ ловли. История о том, что старый способ попал в новую экономику дешевой синтетики. Раньше сеть не бросали без нужды, потому что она стоила труда, денег, памяти рук. Теперь сеть — расходник. А расходник легко уходит на дно вместе с ответственностью.

Максим продолжает: «Сети плохи в двух случаях. Первый — когда ими перегораживают реки в нерест, и рыба просто не может нормально пройти. Это уже чистое браконьерство. Второй — когда сеть бросают. Вот брошенная китайская сеть — это дикое зло».

И добавляет: «Китайская дешевая сеть изменила отношение. Приехали люди на рыбалку, поставили сеть, с утра забыли, где она стоит, или им просто лень ее снимать. Она стоит условные триста рублей — и ее бросают. В итоге рыба туда забивается, тухнет, сеть остается в воде. Вот это действительно жесть».

Дмитрий, рыбак из Москвы, вносит социальный контекст, без которого текст легко скатился бы в городское презрение к «местным с сетями». «Есть места, где люди всю жизнь ловили сетями не ради развлечения, а для пропитания. Поэтому важно различать старую бытовую рыбалку и браконьерство, когда сеть превращается в дешевый расходник», — говорит он. И уточняет: «Иногда в большой сети оказывается несколько рыб, а не тонны улова. Проблема начинается там, где сеть ставят без ответственности, бросают, забывают, используют как промышленный инструмент».

Это важное различие. Есть промысел. Есть северные, сибирские, дальневосточные исключения. Есть старая бытовая рыбалка, где человек ловит для еды и несет ответственность за снасть. А есть браконьерство в нерест. Есть дешевая брошенная сеть, которая превращается в автономный капкан.

Закон тоже устроен сложнее, чем обычно судачат мужички у воды. Федеральный закон «О любительском рыболовстве» запрещает оборот жаберных сетей на территории России, кроме районов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В разрешенных случаях сети должны быть учтены и промаркированы, а оставлять установленные жаберные сети без контроля нельзя.

Роспотребнадзор отдельно напоминал: продажа жаберных сетей запрещена действующим законодательством. За это КоАП предусматривает штрафы, притом немаленькие. Для юрлиц — до 200–300 тысяч рублей, с возможной конфискацией.

То есть закон есть. И именно поэтому вопрос становится острее: если есть запрет, почему сеть всё равно видна покупателю как обычный товар?

Ответ лежит в серой зоне между законом, модерацией, обтекаемыми формулировками продавцов и торговой логикой площадок. Маркетплейс может формально запрещать к продаже такие товары. Но остаются переименования, сетеполотна, «хозтовары», «защитные» формулировки, региональные исключения, продавцы-однодневки и алгоритмическая модерация, которая плохо понимает контекст. Где нельзя написать «жаберная сеть», появляется «трехстенка». Где нельзя продать готовую снасть, появляется полотно. Где запрещен товар, появляется хитрый эвфемизм.

Сеть ускользает не только под водой. Она ускользает и в языке.

Теперь можно вернуться к Рыбнадзору. Он не причина исчезновения рыбы. Он последний заслон. И, судя по цифрам, заслон работает на огромной территории, где сеть уже стала массовым явлением.

Росрыболовство сообщало, что с начала 2026 года инспекторы зафиксировали больше 3 тысяч административных правонарушений, изъяли 21 тысячу запрещенных орудий лова и больше 10 тонн незаконно добытой рыбы; 158 случаев квалифицировались как уголовные преступления по статье 256 УК РФ.

Это уже не единичные истории из разряда «кто-то где-то поставил сеточку». В отдельных регионах сеть стала главным вещественным следом браконьерства. Инспектор может поймать нарушителя, может вытащить снасть из воды. Но если сетей тысячи, а водоемы разбросаны на сотни километров, рыбоохрана всё чаще работает не на предупреждение, а на разбор последствий.

Александр подтверждает: «Рыбнадзора объективно не хватает. На огромные территории часто приходится один-два человека, которые физически не могут всё объехать. Это похоже на ситуацию с лесами и пожарами: штат маленький, территория огромная, а потом всё держится на волонтерах и случайных сообщениях от людей».

В этом месте честные рыбаки становятся не врагами контроля, а его естественными союзниками. Они первыми видят сети, цепляются за них снастями, вытаскивают чужие тряпки из воды. Они звонят инспекторам, отправляют координаты, участвуют в негласном движении «Сдай браконьера». Но на одних добровольцах водоем не удержишь.

И еще: сеть не выбирает жертву.

Рыбаки чаще всего говорят о ней как о проблеме рыбы и рыбалки. Но хроника последних лет показывает более страшную картину. В июне 2026 года у острова Кильдин в Баренцевом море спасали краснокнижного горбатого кита Петра, запутавшегося в рыболовных снастях; снасти ограничивали движение, мешали питаться и оставили глубокие раны. В мае у Балтийской косы спасатели снимали рыболовную сеть с шеи тюленя. В апреле в Смоленской области освобождали лебедя, запутавшегося в старых рыболовных сетях.

На Сахалине счет идет уже на десятки жертв: в 2025 году на острове Тюлений волонтеры и научная группа освободили от пластикового мусора 83 морских животных. Байкал дает еще более тяжелую статистику: в 2023 году со дна подняли более двух тонн старых рыболовных сетей, в них нашли погибшую нерпу и запутавшихся птиц.

У сети нет правового сознания. Она не отличает разрешенное от запрещенного, промысловую рыбу от краснокнижного животного, леща от лебедя, нерпу от мусора. Она просто ловит всё, что входит в воду и попадает в ячею, петлю, обрывок.

Иногда сеть срабатывает даже против человека. В мае 2026 года на Сахалине 52-летний мужчина погиб, проверяя ранее установленные рыболовные сети: запутался в снастях, потерял равновесие, упал в воду и не смог выбраться. Через несколько дней похожий случай произошел в Алтайском крае: мужчина запутался в рыболовной сети и утонул в водоеме у села Бурсоль. В Нижегородской области год назад 65-летний рыбак погиб, когда ночью выставлял сети на реке Санахта и сам в них запутался.

Здесь не нужно злорадствовать. Это не моральная расправа, а физика предмета. Сеть опасна даже для того, кто считает ее своим инструментом. В темноте, в холодной воде, с лодки, в одиночку она становится капканом уже не только для рыбы, но и для человека.

Что из этого следует? Не лозунг «запретить сети». Слишком поздно кричать «запретить», когда запрет уже есть. Нужна цепочка, где каждый слабый участок назван по имени.

Маркетплейсы и специализированные площадки надо чистить не только по слову «жаберная сеть». Словарь должен быть шире: «трехстенка», «китайка», «финка», «с грузами», «с поплавками», «на грузовом шнуре», «сетеполотно для рыбалки», «готовая сеть», «рыболовная дель». Если товар имеет ячею, длину в десятки метров, грузовой шнур, поплавки и назначение для ловли рыбы, это уже явно не занавеска для дачи.

Нужны контрольные закупки и публичная статистика: сколько карточек удалено, сколько продавцов заблокировано, сколько материалов передано в надзорные органы, сколько дел заведено именно за продажу запрещенных товаров. Пока площадка сообщает только общую позицию, но не показывает цифры, последствия для нарушителей туманны.

Ответственность должна двигаться вверх по цепочке. Сейчас проще поймать человека на берегу, чем продавца, поставщика, склад, карточку, схему маскировки. Но дешевая сеть не возникает из воздуха на берегу реки. До того, как попасть в воду, она проходит вполне понятный путь: от производства и магазина до сборки и доставки заказа.

Рыбоохране нужны люди, техника и нормальная современная система сообщений от рыбаков. Если инспекторов мало, а водоемов много, честный рыбак с координатами брошенной сети должен быть не случайным доносчиком из старой карикатуры, а частью работающей системы: сообщил — получил реакцию, сеть подняли — отметили, нарушителя поймали — сообщили результат.

И там, где сети разрешены законом, маркировка должна быть не бумажной церемонией, а реальным поводком ответственности. Немаркированная сеть — улика. Оставленная без контроля сеть — нарушение. Потерял — сообщи. Не сообщил — отвечай.

Возвращаясь к первому разговору: Рыбнадзор не виноват в том, что рыбы меньше. Он только делает видимым то, что уже случилось. Браконьер поставил сеть. Увидел риск. Бросил. Ушел. Купил новую. А старая осталась в воде и продолжила его работу без него.

Раньше сеть была вещью. Теперь она слишком часто становится расходником. И пока ее проще бросить, чем вытащить, вместо человека сам водоем будет платить за эту дешевизну рыбой, птицами, зверем. А порой и сам человек отплатит за сомнительную экономию своей жизнью.

Брошенная сеть — это капкан без хозяина. Она не знает меры, сезона и закона. Браконьер ушел, а она продолжает ловить.