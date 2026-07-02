Пока еще премьер-министр Великобритании Кир Стармер в последний день июня 2026 года представил давно ожидаемый план — десятилетнюю программу военных инвестиций Великобритании.

ИА Регнум

По всей видимости, это последнее крупное политическое решение уходящего главы правительства, который объявил об отставке и покинет Даунинг-стрит уже в июле.

В условиях открытой гонки за лидерство в Лейбористской партии, где фаворитом считается Энди Бёрнэм, Стармер спешит зафиксировать свое наследие — пусть даже в форме оборонного документа, который его преемник сможет пересмотреть в любой момент.

Оппозиция уже успела раскритиковать инициативу: теневой министр обороны Джеймс Картлидж назвал план «продавленным в спешке».

Что это за документ

План оборонных инвестиций — это дорожная карта финансирования британских вооруженных сил на десятилетний срок.

Документ является логическим продолжением Стратегического оборонного обзора, опубликованного еще в июне 2025 года, который зафиксировал необходимость вернуть армию в состояние боеготовности.

План должен был выйти еще осенью 2025 года, однако его публикация переносилась несколько раз из-за яростных споров между министерством обороны и казначейством о том, кто и сколько заплатит.

С публикацией документа связан старт крупных контрактов на закупку техники — без плана военная промышленность страны работала в условиях полной неопределенности. Стармер везет его на саммит НАТО в Анкаре 7–8 июля, где союзники ждут от Лондона четких и достоверных обязательств по расходам.

Программа призвана ответить на запрос Дональда Трампа, потребовавшего от членов НАТО тратить на оборону 5% ВВП к 2035 году.

Ключевые цифры и приоритеты

Совокупный объем расходов по плану — почти £298 млрд на четыре года, а к 2029 году ежегодные оборонные расходы должны выйти на уровень £80 млрд.

Дополнительный прирост к ранее запланированному финансированию составляет £15 млрд. По показателю доли ВВП Великобритания намерена к 2035 году достичь 3,5% непосредственно на военные расходы и 1,5% на смежные задачи.

Крупнейшая статья расходов — ядерное сдерживание: свыше £63 млрд направляется на модернизацию подводного флота, создание новой ядерной боеголовки и закупку 12 истребителей F-35A.

Следом идет военно-морская инфраструктура: выделено £26 млрд на глубокую модернизацию военно-морских баз в Фаслейне, Портсмуте и Девонпорте. Почти £11 млрд пойдет на наращивание ракетного арсенала — запасы крылатых ракет большой дальности и ударных систем одноразового применения.

Серьезную ставку план делает на будущее боевой авиации. Более £8 млрд выделено на Глобальную боевую авиационную программу (GCAP), в рамках которой совместно с Японией и Италией проектируется истребитель шестого поколения.

Параллельно переосмысливается сама концепция надводного флота: вместо классических эсминцев флот получит как минимум шесть «гибридных» кораблей, которые будут функционировать в качестве командного центра управления дронами. При этом планы по строительству эсминцев нового поколения отменены.

Беспилотные и автономные системы получили отдельный приоритет с финансированием свыше £5 млрд за четыре года, из которых £650 млн предназначены конкретно для закупки дешевых ударных дронов для армии.

Цифровую основу всей этой архитектуры обеспечат около £2 млрд на единую сетевую систему обнаружения и поражения целей. Отдельные £115 млн планируется выделить на защиту от угроз, связанных с автономным искусственным интеллектом.

Что рубят ради обороны

На вопрос о финансировании Стармер дал прямолинейный, но болезненный ответ: деньги возьмут из других статей бюджета.

Все правительственные ведомства получили указание срезать примерно 1% своих капитальных расходов. Особенно крупные «пожертвования» выбиты из минтранса и министерства по вопросам «зеленой» энергетики.

Конкретные потери уже известны. Плановая реконструкция участка трассы A46 в Ноттингемшире стоимостью £297 млн отменена. По словам самого Стармера, некоторые капитальные проекты — например, в области дорог и энергетики — не будут реализованы по плану.

Ряд проектов в сфере строительства жилья и «зеленой» инфраструктуры также заморожен или перенесен на неопределенный срок.

Особо острую реакцию вызвал вопрос о здравоохранении. 1% среза капитального бюджета минздрава достаточно, чтобы изъять £580 млн — при том что накопленный «недоремонт» в ведомстве уже достиг рекордного уровня £16 млрд.

Больницы с рассыпающимися перекрытиями и устаревшим оборудованием будут ждать ремонта еще дольше.

Кто платит за перевооружение

Конфигурация финансирования оборонного плана уже обнажила глубокий раскол внутри правящей партии.

Лейбористские парламентарии предупреждали канцлера казначейства Рэйчел Ривз: нельзя стравливать оборонный и социальный бюджеты, поскольку это разрушит общественную поддержку военных расходов.

Для правительства, которое еще в 2025 году столкнулось с бунтом из-за отмены надбавок к пенсиям и готовилось к такому же из-за реформы льгот для инвалидов, каждый новый виток сокращений — крайне токсичная тема.

Достижение цели в 3,5% ВВП к 2035 году обойдется, по оценке Управления по бюджетной ответственности, в дополнительные £40 млрд в ценах сегодняшнего дня — почти две трети всего бюджета системы образования.

Маловероятно, что разрыв в оборонном финансировании можно закрыть только за счет экономии на социальных расходах.

При этом крупнейшие статьи бюджета льгот — пенсии (£146 млрд) и пособия по здоровью и инвалидности (£77 млрд) — практически неприкосновенны с политической точки зрения.

Деньги — это еще не боеспособность

Обещания большого финансирования разбиваются об институциональную реальность британской военной промышленности, которая накопила груз хронических проблем.

Национальный директор по вооружениям Руперт Пирс, выступая перед парламентским комитетом, охарактеризовал портфель оборонных программ как «довольно проблемный»: более 20-25% проектов — в состоянии задержки или пересмотра.

Девятимесячное опоздание с публикацией самого плана уже нанесло ощутимый удар по отрасли. Часть малых поставщиков обанкротилась, другие приостановили инвестиции или переключились на зарубежные рынки. Десятки небольших компаний закрыли оборонные подразделения или полностью покинули сектор.

Структурные проблемы не новы. Программа истребителей F-35 уже потребовала повышения смет, вызвала задержки поставок и не обеспечивает заявленной оперативной готовности: из заказанных 138 самолетов получены лишь 38.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Wedgetail, основой которого является австралийский образец, оказался существенно более сложным в локализации, чем предполагалось, что вызвало значительное затягивание сроков.

Показательна и реакция ключевых союзников: один из авторов стратегического оборонного обзора генерал Ричард Баррон заявил, что план — показатель прогресса, но он не решает задачи достаточно быстро. Ушедший в отставку министр обороны Джон Хили назвал документ недостаточным для защиты Великобритании и выполнения уже взятых финансовых обязательств.

Что для Стармера важнее всего

На протяжении всего периода торга вокруг плана инвестиций Стармер настаивал на одном: оборонные инвестиции не должны нарушать фискальные правила, установленные Ривз в октябре 2024 года.

Ключевое из них — правительство обязуется покрывать текущие расходы из налоговых поступлений. Именно эта инициатива и заблокировала идею «оборонных облигаций» или прямого наращивания госдолга под военные нужды.

Стармер принципиально отверг путь дефицитного финансирования, хотя оно выглядело политически проще. Мотив — доверие рынков.

Великобритания к концу 2025 года имела государственный долг на уровне 94% ВВП — шестой по размеру среди развитых экономик — и третью по величине стоимость обслуживания долга в мире.

Управление по бюджетной ответственности предупреждало: публичные финансы находятся в «уязвимом положении», а долг рискует достичь 270% ВВП к 2070-м годам при сохранении нынешних тенденций. В мае 2026 года государственные заимствования уже превысили ожидания на £7,7 млрд.

Ставка на «перераспределение» позволила Стармеру выдержать принцип. Однако это решение обернулось политическим минным полем: именно капитальные расходы (больницы, дороги, «зеленая» энергетика) — это то, что Лейбористская партия обещала избирателям как «инвестиции в будущее».

Наследие с трещинами

План оборонных инвестиций Стармера выглядит внушительно на бумаге: акцент на дронах и автономных системах, переориентация флота на «гибридную» концепцию — всё это соответствует урокам современных вооруженных конфликтов.

Однако за масштабными цифрами скрываются три принципиальных изъяна.

Во-первых, документ не закрывает признанный британским МО разрыв в £28 млрд — значит, часть возможностей будет недостижима или потребует дальнейших компромиссов.

Во-вторых, финансовый механизм фактически перекладывает издержки перевооружения на больницы, дороги и климатические программы — то есть на социальный контракт, который Лейбористская партия заключила с избирателями.

В-третьих, британская военная промышленность — с ее хроническими задержками, банкротствами поставщиков и провальным менеджментом крупных программ — слабо готова к освоению резко возросших объемов. Хотя это не помешает «нужным людям» заработать на происходящем.

Новому премьеру — кем бы он ни оказался — придется не только продолжать финансировать план, но и объяснять стране, почему перевооружение достигается ценой социальных гарантий, которые еще недавно считались незыблемыми.