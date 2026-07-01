«Крымчане, вы красавчики. Несмотря ни на что всегда важно сохранять оптимизм и помогать друг другу. Так и поступают русские» — пишут в соцсетях.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Жители Крыма и Севастополя выкладывают в соцсети ролики о жизни при трудностях с топливом и электричеством. В кадре — набережные, магазины, квартиры, барбершопы, разговоры у моря, свечки, пауэрбанки, электромобили и обычные люди, которые не привыкли унывать.

Один из таких роликов разместил Сергей Муров. На видео — Алушта. Предприниматели выкатили холодильник с мороженым прямо на набережную. Света нет, товар может испортиться, поэтому мороженое продают по себестоимости, а кому-то и отдают бесплатно.

Подписчики оценили находчивость: «Настоящий дух предпринимателей. И в снег, и в дождь. Респект»; «Как говорится, чего добру пропадать. Отличный подход!».

В Севастополе Марина Науменко записала ролик другого настроения. Она говорит, что относится к происходящему спокойно: есть как есть. Радуется, что находится в Крыму, что за окном не серость, поют птицы, летают чайки, можно дойти до моря.

В конце видео Марина показывает, как не остаться без света и связи: лампу, которая работает от телефонной зарядки, мощный пауэрбанк и небольшую солнечную батарею для подоконника. Есть проблема — есть и способ облегчить себе жизнь.

В комментариях ей активно отвечают из других городов. Один из пользователей написал: «Казань с вами, родные!». Серафима поддержала: «Крымчане, всё будет хорошо! Всё в жизни бывает, но трудности пройдут так же, как в песне, дым с белых яблонь. Народ страны с вами! Переживаем, волнуемся, молимся!» Ещё один комментарий под роликом: «Настоящий русский дух! Купаться, пока погода хорошая, даже в такие сложные моменты». Другой пользователь добавил: «Никто не может заставить крымчан перестать сиять. Вы очень красивая!»

Марина Смолина в своем видео подтрунивает над паникерами. В описании говорится: «У нас сегодня ввели ЧС в Крыму. Электричества нет. Топлива нет. Живем и держимся». В кадре в темноте зажигают скромную свечку. Потом Марина командует: «свет» — и включается электричество во всём доме.

Зритель уже готов увидеть темноту и уныние, а получает свет и улыбку. Пожалуй, самое важное в таких роликах — умение не отдавать трудностям всё пространство жизни.

Под публикацией один из пользователей написал: «Класс. Молодцы крымчане, что не унывают и сохраняют позитивный настрой. Да и что унывать: мосты целы, железная дорога тоже, продукты есть».

Еще один комментарий под постом: «Просто лучшие. Реально эталон русского характера и силы духа. Многие могли бы научиться мужеству. Со всем справимся, и не такое переживали. Мы все вместе с вами!».

Крымчане используют видео не только для того, чтобы делиться эмоциями и шутить.

Предприниматель Эдуард Ваниян обратился к подписчикам с просьбой о реальной поддержке: объявил о создании фонда взаимопомощи для тех, кому реально нужен бензин. В обращении прозвучало: «Друзья, максимальный репост, я рассчитываю на каждого из вас, и сегодня мы снова можем сделать мир лучше».

Под видео начали писать люди, готовые помогать. Один из комментаторов отметил: «Поддержу вас чем смогу. И отдельно крымчанам: вы, ребята, самые сильные. Захожу в ваши чаты и вижу, что многие, наоборот, относятся ко всему с оптимизмом и говорят: «И не такое пережили». Вы эталон русской воли и сильного характера».

Елена написала: «Красавчик! Очень важно в сложное время объединиться». Отец Эдуарда, Герман Ваниян поддержал сына в комментариях: «Ты лучший, горжусь, сынок!». Валентина предложила уже конкретную помощь: «Готова помочь. Давайте сообщать друг другу, где важна наша помощь: кого отвезти, кому нужны больница, лекарства, бытовые нужды, помощь пенсионерам. Сообщайте».

Другой пример реальной взаимовыручки — севастопольские владельцы электромобилей. Они бесплатно подвозят людей, которым нужно попасть в больницы, на обследования и жизненно важные процедуры, в том числе на гемодиализ. Штаб связывает тех, кому нужна поездка, с теми, кто готов помочь. Присоединиться может любой владелец электрокара.

Одновременно жители сокращают лишние поездки, чаще пользуются общественным транспортом, достают велосипеды, больше ходят пешком. Симферополец Амир в интервью газете «Берег» говорил, что ходьба полезна и для здоровья, и для психологического состояния. Амир шутит: «Осталось только лошадь купить!»

Юмор помогает держаться. Личный автомобиль, конечно, удобнее, но автобусы и троллейбусы ходят, сосед может выручить, электромобиль может отвезти человека в больницу, а лишнюю поездку можно отложить. Цифры и сводки говорят об одном, жизнь на месте часто показывает другое: люди приспосабливаются быстрее, чем кажется со стороны.

В Севастополе владелец парикмахерской Артем записал обращение к горожанам, у которых дома нет света. Он пригласил их прийти в барбершоп, где есть электричество, и бесплатно зарядить телефоны.

Под роликом один из пользователей написал: «Держитесь, ребятки! Нам у вас, крымчан, стоит поучиться силе духа и позитиву. У вас большое сердце!» Анастасия Степанова добавила: «Как хорошо, что у нас такие отзывчивые люди в городе». Татьяна Костенко пожелала автору: «Парень, процветания твоему делу. Ты большой молодец».

Крымчане не делают вид, будто проблем нет, но и не превращают их в катастрофу. Они живут, помогают друг другу, шутят и ищут нестандартные решения временных проблем.

Поэтому комментарии из других регионов звучат так тепло. Люди видят не абстрактный Крым из новостей, а конкретных жителей, которые держатся спокойно и по-человечески. Отсюда и слова поддержки: мы с вами, держитесь, у вас есть чему поучиться.

В этом, пожалуй, и есть главный смысл этих публикаций. Полуостров снова показывает: трудности можно проходить достойно — с выдержкой, взаимовыручкой и надеждой на завтрашний день.