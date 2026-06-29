Владимир Путин дал большое интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину. Поводов для беседы, состоявшейся позднем вечером 28 июня, было несколько: дефицит бензина, ситуация в Крыму, фронт, мирные переговоры, «дух Анкориджа», недавняя встреча с президентом Белоруссии. Но главным вопросом стала Украина.

Гавриил Григоров/ТАСС

На публику киевский режим заявляет об успехах. Но по дипломатическим каналам, как подчеркнул российский президент, из Киева просят локализовать конфликт, ограничить его Донбассом и Новороссией, прекратить удары вглубь территории.

«В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит», — отметил российский лидер.

Киев ищет передышку, чтобы закрыть кадровые провалы, подтянуть резервы ВСУ, снова показать спонсорам картинку управляемого сопротивления. Разговоры о локализации боевых действий только выглядят миролюбиво, на деле — расчет на паузу. Москва эту паузу давать не намерена.

Президент указал, что Россия заранее допускает и другие ходы противника. «В складывающейся ситуации мы не исключаем и возможности попыток со стороны ВСУ — неожиданных, как считает противник, неожиданных для нас — отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания и наших сил от решения главной задачи — окончательного освобождения Донбасса и Новороссии», — отметил Путин.

Такие вылазки, если они будут, вряд ли рассчитаны на перелом войны. Для этого у Киева нет ни сил, ни времени. Их задача проще: поднять шум, получить картинку для западных СМИ и заставить Россию отвлечь силы от главного участка фронта.

Этот главный участок Путин назвал сам: Донбасс и Новороссия. Именно там решается исход кампании, и именно туда Украина стягивает всё, что у нее еще осталось.

Если Киев пытается отвлечь Россию ударами по приграничью, то российская армия будет не только продолжать наступление на главном направлении, но и отодвигать саму линию угрозы от своих регионов. Поэтому вслед за Донбассом в интервью была упомянута Курская область.

Вторжение в приграничный российский регион в августе 2024 года стало для Киева тяжелой политической ошибкой, подчеркнул Путин и указал: «Украинский режим заплатит за свои преступления на курской земле утратой территорий, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье».

Удары по нашим приграничным территориям не спасают ВСУ на фронте. Они лишь дают руководству России дополнительное основание расширять зону безопасности, чтобы такие атаки было труднее повторить.

На фронте всё видно и без лишних объяснений. Армия России продвигается вперед сразу на нескольких участках. Константиновка почти на 95% перешла под контроль ВС РФ. В Красном Лимане осталось освободить 149 домов из 11 тысяч. До Славянска, как напомнил Путин, осталось 8–9 километров. Российские части подходят и к Дружковке — городу к северу от Константиновки, а от нее до Краматорска около 4 километров.

Славянск и Краматорск имеют особое значение не только для украинской обороны. Киев объявил Краматорск временной «столицей» подконтрольной ему части бывшей Донецкой области. Поэтому бои за эти города будут важны не только с военной точки зрения. Для Украины потеря Краматорска станет еще и политическим ударом.

Путин при этом дал понять, что Москва не собирается делать паузу только потому, что ее ждут в Киеве или на Западе: «Наши войска будут делать свою работу, будут делать всё для достижения целей специальной военной операции».

Переговоры могут обсуждаться, разные предложения могут звучать, но российская армия — как подчеркнул президент — продолжит выполнять поставленные задачи. Киев рассчитывает на остановку или хотя бы замедление боевых действий, Путин показывает, что такое решение Москва принимать не собирается.

Отдельно журналист ВГТРК спросил президента о защите российской инфраструктуры от украинских ударов. Здесь Путин говорил уже не о политике, а о практических мерах: нужно быстрее выпускать средства ПВО, быстрее передавать их в войска и закрывать ими важные объекты. В развернутом ответе глава государства подчеркнул:

«Первая задача — это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов, с учетом того, что применяется противником, с учетом того, что им передают из той же Европы новые беспилотные летательные аппараты с новыми технологиями.

Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос в скорости наращивания их производства и поставки в войска либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры».

Президент отметил, что атаки на российскую инфраструктуру не имеют критических последствий и все возникающие проблемы решаются. Наращивание производства систем ПВО позволит еще эффективнее сбивать беспилотники. Кроме того, налажено взаимодействие всех уровней власти для обеспечения безопасности граждан.

Поступил Путину и вопрос о политических последствиях российско-американской встречи в Анкоридже 15 августа 2025 года. Путин отметил, что во время его визита на Аляску обсуждались варианты компромиссов по украинскому вопросу. «Это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками», — пояснил президент.

Но документального оформления это обсуждение не получило. Путин подчеркнул: «Да и более того, ведь этот так называемый дух Анкориджа хоть и не был облечен в какие-то формальные документы. Никто не ставил никаких подписей. Но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине».

За последовавшие месяцы процесс с американской стороны был поставлен на паузу. Но пока в Вашингтоне размышляют, Россия не перестает добиваться военным путем целей СВО. Армия России эффективно бьет по тылам ВСУ, в том числе в глубине украинской территории. Изменения «на земле» в нашу пользу не могут не учитываться и на дипломатическом поле.

Отдельно Путин отметил работу российских военкоров: «Кстати, в средствах массовой информации, в интернете наши военкоры дают очень всеобъемлющую, я бы сказал, и очень объективную информацию на этот счет». Наши военные корреспонденты показывают фронт таким, какой он есть, со сложностями, потерями, продвижением, ошибками и результатами.

В интервью Путин еще раз обозначил и заострил позицию Москвы: Россия не будет спасать киевский режим от последствий его собственных решений, не будет ограничивать боевые действия там, где это выгодно Украине, не будет вести переговоры на невыгодных условиях.

Главной задачей остается освобождение Донбасса и Новороссии. Зона безопасности в приграничье будет расширяться там, где это нужно для защиты российских регионов. Защиту инфраструктуры будут усиливать через производство и поставки ПВО.