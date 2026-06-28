В июне 2026 года финский суд поставил точку в деле, которое даже местную общественность, привычную ко всякому, удивило своими масштабами. Уездный суд провинции Ида-Уусимаа вынес приговор двадцати семи членам международной преступной организации, на протяжении нескольких лет наводнявшей Суоми наркотиками.

ИА Регнум

Общая стоимость изъятых и распространенных ею на подпольном рынке веществ превысила 40 млн евро. В банду входили граждане Эстонии, Латвии и Финляндии. Все они сели, но нет сомнений, что их делом займутся другие наркокартели — спрос на наркотики в Финляндии сохраняется на высоком уровне.

Широкая сеть

Преступная группировка выступала в роли международного логистического оператора, интегрированного в более широкую европейскую преступную сеть. Её «ноу-хау» заключалось не в синтезе веществ, а в отлаженной схеме их контрабанды. Организация действовала сразу в нескольких странах, а костяк составляли преимущественно граждане Эстонии и Латвии, хотя в банде состояли и финны.

Группировка имела четкую иерархию. Руководил картелем 39-летний гражданин Латвии Янис Якупцевичс. Он занимался планированием операций и наймом людей для перевозки наркотиков. Для прикрытия он зарегистрировал небольшую фирму, занимавшуюся отделочными работами. Его главным помощником был другой латвиец — 41-летний Анатолий Михайлов.

Они построили схему, в рамках которой запрещенные вещества через сеть дистрибьюторов ввозились в страны Балтии, где фасовщики и логисты готовили их к финальной переправке в Финляндию.

Всего с 2023 по 2025 г. эта банда ввезла в Суоми более 600 кг наркотиков, розничная стоимость которых оценивается в 40 млн евро. В частности, люди Якупцевичса доставили в Финляндию около 200 кг синтетического стимулятора, полученного из подпольных лабораторий в Нидерландах и Бельгии.

Покупали бандиты из крупных европейских лабораторий и амфетамин. Также они осуществляли поставки в Финляндию латиноамериканского кокаина. Наконец, шайка торговала марихуаной и гашишем — последний, как правило, поступает в ЕС из стран Северной Африки (Марокко) и Ближнего Востока.

Ключевыми транзитными хабами для банды стали Латвия и Эстония — именно здесь находились логистические центры группировки. Для переправки зелья в Финляндию регулярно использовались паромы компании Viking Line, которые перевозят в том числе и автотранспорт.

Въехав в Суоми, автомобили с грузом направлялись в гараж в городе Туусула. Там наркотики перегружались и готовились к дальнейшей транспортировке. Основными точками хранения служили частные квартиры — в частности, на улице Пуйстокату в городе Эспоо.

Кроме того, для сокрытия товара использовались склады и специальные тайники в лесах области Уусимаа. Дальнейшее их распространение осуществлялось через печально известную и россиянам систему закладок.

Все в одной мухоловке

Для укрепления рядов в банде широко использовалось насилие. Один из преступников позднее признался, что однажды «коллега» жестоко избил его. Избитый провинился тем, что, исполняя обязанности дилера, взял наркотики для продажи, но не рассчитался за них.

Представитель «среднего звена», отвечавший за контроль над дилерами, пригласил виновника в потайное местечко и, вооружившись кастетом и молотком, жестко отделал его в духе фильмов Тарантино. Третий член банды снял экзекуцию на видео.

Позже этот ролик использовался в дисциплинарных целях — дилерам дали понять, что при любой попытке «зажать» что-то из заработанного они расплатятся собственными ребрами и конечностями.

В какой-то момент люди Якупцевичса настолько увлеклись, что стали пренебрегать мерами осторожности — и это в итоге вышло им боком. Некоторое время назад финская полиция начала получать сведения о регулярном ввозе в страну крупных партий наркотиков.

Правоохранители Суоми уже имели опыт расследования крупных «наркотических» дел, в которых фигурировали организаторы из Латвии. Новое расследование стало логическим продолжением этой работы. Цель расследования была шире — проникнуть в саму организацию импорта.

С самого начала к работе подключилась таможня Финляндии, взявшая на себя основную задачу по отслеживанию каналов поставки. Эта операция получила кодовое имя Pablo.

Ключевыми уликами стали образцы ДНК, полученные из различных источников — с изъятых наркотиков, с упаковок, а позднее и с транспортных средств и помещений, использовавшихся для хранения и перегрузки товара.

Сравнение этих образцов с базами данных полиции и с образцами, взятыми у нескольких подозреваемых, позволило доказать их физический контакт с контрабандным грузом.

Некоторых подозреваемых поставили на прослушку. Благодаря добытой информации следователи смогли установить иерархию преступной группы, роли участников и схему контрабанды.

Наконец, они получили данные, выведшие их на те самые квартиры на Пуйстокату в Эспоо. В ходе обыска на этих квартирах были обнаружены записные книжки, в которых велась бухгалтерия с указанием названий наркотиков, дат поставок и цен. Эти записи стали неопровержимым доказательством масштаба и организованности преступной деятельности.

Учитывая, что самые важные члены группировки и маршруты поставок находились за пределами Суоми, правоохранители обратились к помощи зарубежных коллег. В частности, латыши предоставили финнам важные сведения о текущем местоположении ряда подозреваемых и отчеты о наружном наблюдении за ними.

В нужный момент всех «мух» прихлопнули одним ударом — аресты одномоментно были произведены в Латвии, Эстонии и Финляндии. Выяснилось, что босс группировки осел на постоянное место жительства в Испании. Был выписан европейский ордер на арест, и в январе 2026 года Якупцевичс был арестован и экстрадирован в Финляндию.

Суд растянулся почти на полгода. Двое главных организаторов — Янис Якупцевичс и Анатолий Михайлов — получили максимальное наказание — по тринадцать лет лишения свободы. Еще трое были приговорены к двенадцати, двое — к одиннадцати годам. Остальные 22 человека получили тюремные сроки не менее двух лет.

Взрывной рост наркомании

Нет никаких сомнений в том, что на место картеля Яниса Якупцевичса быстро придут другие преступники — уж очень велик в Суоми спрос на наркотики. За последние годы эта страна превратилась в плане наркомании в одну из самых проблемных точек.

В 2024 году (более свежих данных пока нет) там скончались от передозировок 247 человек, причём около 20% погибших были моложе 25 лет. В 2023 году этот показатель достиг рекордного уровня в 253 смерти, что при общей численности населения в 5,6 млн человек вывело Финляндию в число стран с самым высоким уровнем смертности от передозировок среди молодёжи в Европе.

При этом объёмы изъятых наркотиков растут в геометрической прогрессии. В 2024 году финская таможня конфисковала 2052 килограмма запрещённых веществ. В Хельсинки за первую половину 2025 года количество изъятий альфа-PVP выросло на 763% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Общий объём конфискованных в столице наркотиков за год увеличился почти на 580%.

По данным опросов, 29% взрослого населения Финляндии хотя бы раз в жизни пробовали запрещённые вещества, а среди молодых людей в возрасте 25–34 лет этот показатель достигает 47%.

Сегодня главным врагом финского общества стал вышеупомянутый альфа-PVP — синтетический катинон, известный на улицах под жаргонным обозначением peukku (в переносном значении — «круто!»). Реализация этого вещества, запрещённого в Финляндии ещё в 2013 году, за последние годы пережила взрывной рост.

Исследование остатков в изъятых у финских наркоманов за 2025 год шприцах показало, что альфа-PVP присутствовал в 30% из них. К слову, Европейское агентство по наркотикам (EUDA) предупреждает: производство альфа-PVP в Европе растёт, особенно в Польше, и лаборатории переходят на всё более сильные субстанции.

Помимо этого вещества в Финляндии распространяются нитазены и орфины — новые синтетические опиоиды, которые могут быть в сотни раз сильнее героина. С 2009 года в Европе выявлено девяносто пять новых синтетических опиоидов, только за 2025 год — семь новых веществ такого рода.

А в мае–июне 2026 года в Финляндии также зафиксировано возвращение героина, который на протяжении последних десятилетий не считался в этой стране серьёзной проблемой. Это стало очередным тревожным сигналом о расширении местного наркорынка.

По расчетам специалистов, к началу 2025 года расчётная стоимость рынка амфетаминов в Финляндии составила 120–150 млн евро, кокаина — 87–96 млн. Для сравнения: в 2014 году финский рынок амфетаминов оценивался в 70 млн.

Усилиями наркоторговцев в Финляндии зафиксирован один из самых высоких в Европе уровней внутривенного употребления наркотиков — 8,2 человека на 1000 жителей в возрасте 15–64 лет. Выше этот показатель только в Эстонии — 10 человек на 1000. Зависимые тратят на наркотики от 3000 до 6000 евро в месяц.