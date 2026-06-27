Что значит быть молодым в России сегодня? Это возможность учиться, создавать, исследовать и воплощать свои идеи в жизнь. Но это еще и ответственность — за будущее, которое уже наступает. Ко Дню молодежи хочется рассказать о тех, кто не ждет у моря погоды, а сам делает страну сильнее. О тех, кто в18,20,23 года уже пишет учебники тактики, запускает импортозамещение в металлургии, лечит неизлечимое и кормит страну.

ИЗВЕСТИЯ/Мария Семенова

Владислав Гулькин из Бурятии отправился на фронт сразу после совершеннолетия. В ноябре 2024 года, во время боевого задания, его группа попала под атаку дронов. Напарник погиб на месте. Владислав остался один в глубоком тылу противника, без связи, без припасов, без надежды на эвакуацию.

Он нашел заброшенный вражеский блиндаж. Первые пять суток провел с гранатой в руке, готовый подорвать себя, чтобы не попасть в плен. Но рация заработала. И 111 дней, почти четыре месяца, 19-летний боец корректировал огонь российской артиллерии, передавая координаты врага. Раз за разом вызывал огонь «Градов» на себя. Благодаря его работе штурмовые отряды отбросили противника на полтора километра вглубь населенного пункта.

Личный архив Владислав Гулькин

«Рад, что приехал домой. Буквально час назад вернулся в Бурятию — о большем я и не мог мечтать. Жалко только кота, который прожил со мной четыре месяца в блиндаже, потерялся», — сказал Владислав на церемонии награждения в декабре 2025 года. Тогда ему вручили медаль Алдара Цыденжапова, а весной 2025-го руководство общевойсковой армии представило его к званию Героя России в 18 лет.

Пока одни держат фронт, другие обеспечивают тыл. Сотрудник компании «ОДК Инжиниринг» Геннадий Сиденко работает с газотурбинной техникой, которая используется в энергетике. Он совершенствует двигатели, чтобы они работали надежнее, безопаснее и служили дольше. Геннадий находит причины поломок, предлагает решения для их предотвращения, разрабатывает цифровые системы дистанционного мониторинга оборудования.

Личный архив Геннадий Сиденко

Работа молодого специалиста напрямую влияет на энергобезопасность страны: повышается надежность объектов топливно-энергетического комплекса, снижаются риски аварий, российские технологии становятся более современными и независимыми. В условиях санкций это не просто инженерный труд, это технологический суверенитет.

Студентка 6-го курса специалитета «Лечебное дело» факультета фундаментальной медицины МГУ Полина Какнаева уже не просто учится — она лечит. Призер III Межрегиональной олимпиады по эндокринологии «BEST-2024», она занимается исследованиями в области эндокринологии и современных методов лечения онкологических заболеваний.

Проходит стажировки в биотехнологических компаниях, участвует в научных исследованиях, выступает на медицинских конференциях, публикует результаты. Ее работа помогает развивать новые подходы к диагностике и терапии — делая российскую медицину эффективнее. Команда «Мы в MODY», в уоторой она была капитаном, стала призером олимпиады, обойдя 26 команд из 19 вузов и 15 регионов.

В 23 года Иван Анискин — магистр 1-го курса РГАУ-МСХА имени Тимирязева, пятикратный обладатель президентского гранта, трехкратный стипендиат «Россельхозбанка», обладатель стипендии правительства, двукратный золотой медалист Всероссийской олимпиады «Я — профессионал». И это — далеко не полный список.

Иван разрабатывает новые кормовые средства, внедряет альтернативные источники протеина в агропромышленный комплекс. Его исследования доказали: введение жмыха кориандра в рацион коров повышает продуктивность и улучшает использование питательных веществ.

Работа «Продуктивность и использование питательных веществ лактирующими коровами при введении в рацион жмыха кориандра» заняла I место на III этапе Всероссийского конкурса научных работ среди аграрных вузов.

Параллельно Иван развивает собственное агропредприятие, разводя отечественную мясную породу овец — катумы.

Даниил Калашников в свои 23 — инженер Института ядерной физики и технологий МИФИ, замначальника отдела проектов и программ и один из разработчиков уникального прибора, которого в России раньше не делали.

Личный архив Даниил Калашников

Рентгеновский профилемер металлопроката создается по заказу «Северстали». Прибор измеряет ширину, толщину и профиль горячего металла в процессе производства — со скоростью до 100 измерений в секунду. До этого на стане «2000» Череповецкого металлургического комбината, выпускающего более 6 млн тонн проката в год, стояли немецкие профилемеры Thermo Fisher Scientific. После 2022 года техническая поддержка прекратилась, запчасти перестали поступать.

«Проект создания рентгеновского профилемера — большой вызов для отечественной металлургии. Опыта полного цикла производства подобного оборудования в России еще не было», — прокомментировал руководитель департамента «Технологии и инновации» «Северсталь-инфокома» Евгений Маслов.

Промышленное внедрение запланировано на 2027 год. Даниил отвечает за анализ экспериментальных данных и алгоритмы калибровки детекторов — они позволят повысить качество работы прибора в несколько раз.

Молодежь — двигатель созидания

Молодое поколение сегодня — это не просто будущее, это настоящее страны, отмечает политолог, аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

«Сегодня молодежь — это создатель крупных достижений России во многих отраслях. Это молодые инженерные коллективы, которые выпускают корабли, технику, даже беспилотники.

Это наша IT-отрасль, которая за последний год набрала очень уверенную динамику. Это сельское хозяйство, где молодые специалисты становятся проводниками технологических изменений», — отмечает эксперт.

Государство играет большую роль в поддержке талантливых молодых специалистов, указывает Колчин. «Конкурсы, программы повышения квалификации, гранты — всё это помогает молодым специалистам начать свою деятельность, реализовать свои идеи и создать себе имя, — отмечает эксперт. — Государственная поддержка в этом вопросе делает большую работу для будущего нашей экономики, науки и социальной сферы».

Миллионы юношей и девушек прокладывают свой жизненный путь, стремясь внести личный вклад в общее дело. Молодежь — и на заводах, и в лабораториях, и в окопах. Основу войск в зоне СВО тоже составляют представители молодого поколения. И это не какая-то другая, а наша, российская молодежь — та, которая не ждет, а делает. Та, с которой стране не страшны никакие невзгоды.