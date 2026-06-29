Буквально недавно в соцсетях появился пост, главный герой которого — обычный украинский пенсионер, который решил завести небольшой огород.

Иван Шилов ИА Регнум

Беда лишь в том, что происходило это в «серой зоне», где постоянно прилетают различные снаряды и дроны. И сделал это дед не для того, чтобы показать уровень своего патриотизма, а чтобы попросту не умереть с голоду.

И таких, как он, на Украине сотни тысяч: тех, кому попросту некуда деваться. «Пеку хлеб сама. Супы и каши варим на углях. Посеяли кукурузу и лук», — рассказывает ИА Регнум Светлана, жительница Васильковского района Днепропетровской области.

Кроме собственных огородов, у жителей прифронтовых территорий очень небольшой выбор источников пропитания — гуманитарная помощь, какие-то «подгоны» от военнослужащих. Только качество «гуманитарки» во многих случаях так себе — людям толкают что попало, для галочки в отчетности и красивых картинок, которые потом покажут по ТВ.

Например, бывший житель Волчанска в Харьковской области Иван утверждает, что к ним в город привозили польские продукты, латвийские консервы и украинскую фасоль, которые не хотели есть даже изголодавшиеся коты: «Открываешь консервы — они нос воротят. Если голодные — не едят. Кашу наваришь — едят».

Плохая термическая обработка дешевых продуктов, просрочка, антисанитария и прочее приводят к тому, что в прифронтовых областях — настоящий всплеск различных кишечных инфекций, есть случаи дизентерии и ботулизма.

«Сейчас самый трудный период, лето, жара. Только за последнюю неделю — более 20 случаев пищевого отравления. Одного пациента доставили в инфекционное отделение в тяжелом состоянии. Пять дней лечился активированным углем и питьевой содой. Хорошо, что вовремя успели. Питался домашней консервацией», — жалуется Вероника, медик из Сумской области.

В результате боевых действий и сокращения производства в отдельных регионах наблюдается банальный дефицит продуктов питания.

3 июня ударный беспилотник упал на мультитемпературный логистический комплекс класса «А» площадью 37,5 тыс. кв. м корпорации «АТБ», расположенный в Днепропетровске. Он обеспечивал поставку товаров примерно в 300 магазинов сети.

Из-за этого в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях полки магазинов мгновенно опустели. Например, в Полтаве в магазинах сети АТБ не встретить свежих овощей, молочной продукции, хлебобулочных изделий и прочего.

Украинские власти, каждый день рапортующие о великих победах, о ситуации в гуманитарной сфере предпочитают говорить в том же ключе: всё под контролем, постепенно поднимаются пенсии, есть большие запасы продуктов питания и помощь международных партнеров.

При этом, по подсчетам ООН, около 5 млн украинцев в той или иной мере страдают от голода и недоедают.

Причем ограничивают себя в еде не только жители прифронтовых регионов, но и обитатели глубокого тыла, западных областей. Там нет дефицита продуктов питания, зато цены просто космические.

Местные социологи утверждают, что украинцы всё чаще вместо мяса и рыбы употребляют хлеб и картофель, пропускают приемы пищи.

Более 60% пенсионеров (а их в стране свыше 10 млн) получают выплаты менее 4 тысяч гривен в месяц (8100 рублей). В стране более 3 млн инвалидов, а ежемесячные выплаты по инвалидности II группы — менее 2400 гривен (4900 рублей).

Именно эти две категории населения чаще всего и страдают от недоедания.

Познавательно, что еще много лет назад минздрав Украины совместно с Ассоциацией диетологов Украины разработал национальные рекомендации «Здоровая тарелка». Согласно этим нормам, рацион человека должен ежедневно включать 300 г овощей, 300 г фруктов, качественный белок (рыба, птица, бобовые), цельнозерновые продукты и растительные масла.

Но этот идеал никак не воплощается в жизнь. Экономические обозреватели и профильные диетологи регулярно пересчитывают продуктовую корзину по текущим ценам супермаркетов. Сумма в 200–300 гривен в день (что дает 6–9 тысяч гривен в месяц) — это стандартный выведенный экспертами минимум для покупки качественных, не «мусорных» продуктов (без учета фастфуда, алкоголя и ресторанов).

Данные Государственной службы статистики Украины, обновленные в середине 2026 года, показывают, что в среднем украинцы тратят на продукты питания и безалкогольные напитки 40% своего общего бюджета. Средний чек на питание одного человека составляет 10–12 тысяч гривен в месяц (около 1 500 грн в день на семью).

А как тогда прожить на 2500–4000 гривен в месяц и при этом еще заплатить за коммуналку и купить лекарства?

«У меня 30 лет стажа. Работала на предприятии, потом продавцом. Имею пенсию 4500 гривен. Сын умер еще в 2008-м. Внук в Норвегии, мы с ним не общаемся. Раньше я продавала на уличном базаре лечебные травы, овощи с огорода. Теперь нельзя торговать. Штрафы большие. Чиновники сказали открыть интернет-магазин. А я в интернете вообще не разбираюсь. Собираю макулатуру. Цены такие, что покупаю всё по штукам — восемь картошек, два огурца, две луковицы, две сосиски. Приготовила — поела. Всё», — рассказывает о своем выживании пенсионерка из Львова Ярослава.

Пенсионеры покупают просроченную еду, роются в мусорных контейнерах возле супермаркетов и ресторанов.

Во Львове существует даже специальное сообщество «Тарелка», члены которого собирают в магазинах и ресторанах еду, у которой приближается к окончанию срок годности, и передают ее малоимущим. В больших городах в разы увеличилось количество тех, кто приходит поесть в пункты выдачи бесплатной еды.

Поэтому совсем не удивительно, откуда такие большие цифры потом появляются в отчетах ООН.

Поскольку далеко не все пенсионеры трудоспособны и могут устроиться на работу, люди уходят в криминал, чтобы попросту не голодать. Так, в Золочевском районе Львовской области 76-летний пенсионер вырастил настоящую плантацию конопли — более 3 тысяч растений. А в Одессе 73-летний пенсионер торговал коноплей и сушеными мухоморами прямо на рынке — оставлял товар в заброшенной машине и после получения денег показывал клиенту, откуда забрать покупку.

Но у задержанных «наркоторговцев» нет миллионов долларов на банковских счетах, роскошных автомобилей и домов.

В тяжелом положении оказались и переселенцы. Законодательством им предусмотрена ежемесячная помощь 3 тысячи гривен на ребенка и 2 тысячи гривен на взрослого. Только чтобы получить даже этот мизер, надо собрать громадное количество различных справок и пройти десятки кабинетов.

«Мне не начисляли денег из-за того, что, мол, Купянск еще не оставлен. Вы только представьте, что они городят. Потом дали на ребенка. Мы арендуем квартиру, в месяц платим 4 тысячи гривен. Мой муж бросил нас с ребенком еще в 2023-м. Я устроилась уборщицей в новострое. Сводим концы с концами. Помогает еще тетка из Винницы», — жалуется жительница Купянска Евгения, перебравшаяся в один из областных центров.

Жертвами недоедания становится и часть «ухылянтов», у которых небольшой выбор — терпеть и голодать или быть забитыми до смерти в подвале ТЦК или в каком-нибудь «курятнике» штурмового полка.

«Миша более двух лет скрывается от ТЦК. И я его понимаю. У меня трое одноклассников погибли, пятеро мужчин со двора числятся пропавшими без вести. Так вот, Миша раньше занимался тяжелой атлетикой, весил 103 кг. Теперь его не узнать — худой, замкнутый, малообщительный.

У него только мать-пенсионерка, работает дворником. Миша вынужден жить за счет матери, по возможности помогает ей на работе, иногда по ночам разгружает фуры. Но это нестабильная работа», — рассказывает о своем соседе Денис, житель одного из городов Тернопольской области.

И пока власти делают вид, что Украина впереди планеты всей и везде побеждает, ее собственные граждане натурально голодают, болеют, умирают, добавляя к кривым демографов еще несколько градусов падения.

Современные украинские историки-пропагандисты буквально соревнуются между собой в подсчете жертв «голодоморов», устроенных советской властью. Но придет время — и уже будущее поколение исследователей станет вести учет тех, кого уморила власть Майдана, производной от которой является, конечно же, и режим Зеленского.