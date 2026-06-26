Правящая Шотландская национальная партия напрочь опровергает стереотип о сепаратистах в Европе как о консерваторах и поборниках традиций (в случае с Шотландией — в килтах и с волынками), выступая за предоставление избирательных прав максимальному числу мигрантов из стран Азии и Африки.

ИА Регнум

Это особенно любопытно на фоне увеличения числа преступлений представителей меньшинств по всей Британии при бездарной миграционной и интеграционной политике властей в Лондоне и росте шотландского сепаратизма.

Спустя полтора месяца после выборов в местный парламент, прошедших 7 мая, победившая на них сепаратистская Шотландская национальная партия (ШНП) выступила c инициативой расширить избирательные права мигрантов.

На первый взгляд, новость выглядит весьма странно. Как националисты и сепаратисты могли предложить подобное? Тем более в то время, когда из других регионов королевства постоянно приходят новости о преступлениях мигрантов, а мэрами английских городов становятся выходцы из Пакистана, неспособные связать на местном языке двух слов, как это было недавно в Бирмингеме.

Но посмотрим внимательнее на современных шотландских националистов. Правящая бессменно в регионе с 2007 года ШНП — структура, прошедшая довольно типичный путь для многих европейских сепаратистских партий.

Начиналась она действительно как консервативная — с опорой на национальные традиции. Однако постепенно дала крен влево, стремясь привлечь на свою сторону многочисленный рабочий класс.

Постепенно партия эволюционировала в такую сторону, что в ней стало сложно заподозрить националистов и правых евроскептиков. Добиваясь отделения от Великобритании, она в то же время выступала за сохранение членства в Евросоюзе.

Причём дело происходило на пике европейского миграционного кризиса 2014–2017 гг., когда почти по всему континенту результаты евроскептиков скакнули вверх. Фламандские сепаратисты в Бельгии, сторонники независимости Каталонии от Испании тоже оседлали антимигранскую повестку. А вот в Шотландии дело пошло совсем иначе.

Тем временем в Британии происходило всё больше происшествий с явным иммигрантским следом. В 2017 году произошли два кровавых теракта в Лондоне и подрыв всю жизнь прожившего в Англии смертника на концерте в Манчестере.

Количество единичных случаев поножовщины вообще перестало поддаваться подсчёту. В Англии с 2014 года шариат и вовсе признали частью местного законодательства (в Шотландии с её собственной правовой системой подобного не случилось). Однако шотландские сепаратисты на очевидные вещи закрыли глаза.

После провала референдума о независимости в 2014 году ушёл в отставку многолетний лидер партии и первый премьер Алекс Сэлмонд, который во многом как раз и олицетворял левый поворот.

Ему на смену пришла Никола Стерджен, которая активно взяла на вооружение темы, свойственные скорее «зелёным», — феминизм и права сексуальных меньшинств. В 2023 году и она ушла в отставку — после того как её мужа Питера Мюррелла обвинили в растрате средств из шотландской казны (на днях он получил более пяти лет тюрьмы).

Однако изменения в облике партии при Стерджен произошли очень значительные.

Естественно, среди депутатов и министров появилось немало женщин — и не только в этом дело. В 2015 году депутатом Палаты общин от ШНП стала пакистанка Тасмина Ахмед-Шейх. Впоследствии её сменила Анум Кайсар, также пакистанка.

Сразу отметим, что речь не идёт об исламистках, закутанных в хиджабы. Это вполне светские женщины, для которых английский является родным языком. Тем не менее их появление среди главных лиц партии с изначально национальным — и даже националистическим — уклоном бросалось в глаза.

При Стерджен в 2019 году ШНП вошла в коалицию с местной Зелёной партией. А для «зелёных» во всех странах «радужная»* повестка и открытие для мигрантов дверей служат идеологической основой.

Не стала исключением и Шотландия. Надо признать, что основания для коалиции имелись — «зелёные» тоже выступают за независимость от Британии. Однако они однозначно видят независимую страну мультикультурным государством, где хиджабы и индийские сари должны стать массовым явлением.

В правительство вошли пакистанец Хамза Юсеф и индийка Самита Кумар. Мало того — именно первый сменил Стерджен во главе партии после её отставки.

За его недолгое руководство количество выходцев из Южной Азии в партии многократно увеличилось. Особенно заметным это стало на муниципальном уровне в крупнейшем городе автономии — Глазго.

Юсеф всячески продвигал мультикультурализм и держался за вполне естественный для себя союз с Зелёной партией. У тех, кто привык к традиционному национализму, подобный руководитель ШНП вызывал недоумение.

Надо сказать, что эта картина вполне вписывалась в общебританскую повестку, но не вполне отражала специфику Шотландии.

По данным на 2022 год, выходцы из стран Азии, Африки и Карибского бассейна составляли около 15% населения Британии, но только 6% жителей Шотландии. Число мусульман в общебританском масштабе составило 6%, а в Шотландии — только 2%. В нынешней сборной Шотландии по футболу, в отличие от Англии, небелых игроков почти нет.

Таким образом, курс Стерджен и Юсефа не отражал особенности непосредственно шотландского общества.

Тем временем нерешённость мигрантского вопроса в Британии всё больше давала о себе знать. Количество случаев поножовщины с участием приезжих и их потомков росло буквально в геометрической прогрессии.

Летом 2024 года в разных городах королевства начались крупные антииммигрантские выступления. Как на дрожжах начал расти рейтинг правой Партии реформ.

Процессы затронули и Шотландию. Хотя громких терактов в Глазго, Эдинбурге, Абердине и Данди не было, жители автономии явно не хотели, чтобы «малый террор» добрался и до них.

В ШНП на таком фоне произошли изменения. Партия приняла решение разорвать коалиционное соглашение с «зелёными». Выступивший против такого поворота Юсеф ушёл в отставку, и его место занял коренной шотландец Джон Суинни.

Однако резко вправо партия не ушла, что и показала нынешняя инициатива о расширении избирательных прав для мигрантов. Вероятно, это связано с тем, что абсолютного большинства мест в шотландском парламенте у ШНП нет и для решения принципиальных вопросов ей придётся обращаться к помощи всё тех же «зелёных», которые увеличили своё представительство в парламенте с 8 до 15 мест.

До увеличения числа случаев поножовщины и откровенно промигрантской политики недавно ушедшего правительства Кира Стармера опросы не давали сторонникам независимости преимущества.

Однако сейчас большинство исследований показывают, что число желающих отделиться от Британии выросло и превышает количество юнионистов. Не усмотреть связи между ростом сепаратизма и издержками мультикультурализма трудно. Шотландцы не хотят того, что происходит в английских городах с их огромными маргинальными гетто.

И вот чего ещё трудно не заметить. На выборах 2021 года ШНП набрала 48% голосов по общешотландским спискам и 40% — по региональным. В этом году цифры упали до 38% и 27% соответственно.

Некоторая часть голосов (особенно по региональным спискам) перетекла как раз к Зелёной партии. Однако большая часть избирателей ушла к правой антииммигрантской Партии реформ, набравшей 16% и 17% соответственно.

Получается, что едва ли не больше половины шотландских избирателей партии, кажущейся оплотом английского национализма и юнионизма, составили разочаровавшиеся в ШНП.

Тем самым феномен мультикультурного шотландского сепаратизма постепенно начинает терять популярность. В обществе явно вызревает запрос на настоящий национализм — с минимальным числом мигрантов, едущих со стороны Англии, и возвращению к килтам и волынкам.

Выступающая за единство Великобритании Партия реформ вряд ли его удовлетворит. Так что ШНП в ближайшие годы может поправеть. А может появиться и условная Шотландская партия реформ, выступающая именно как правая антииммигрантская и евроскептическая партия сторонников независимости.

Судя по всему, избиратель заждался именно её, потому что дальнейшее существование в составе такой Британии непременно приведёт к обострению характерных издержек. А спрос на мультикультурный сепаратизм вполне могут удовлетворить и «зелёные», постепенно набирающие за счёт мигрантов голоса и в других частях Соединённого Королевства.

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