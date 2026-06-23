Бывший глава израильской контрразведки (ШАБАК) Ронен Бар едва не угодил в ловушку иранцев, когда находился с деловым визитом в ОАЭ, сообщили в еврейском государстве.

ИА Регнум Ронен Бар

Достоянием общественности историю было решено сделать только после того, как там убедились, что отставному силовику ничего не угрожает, а должностные лица Эмиратов не причастны к инциденту. Впрочем, выбранная израильтянами тактика скупых формулировок, как водится, лишь сильнее разожгла к теме интерес.

Прерванная командировка

Как сообщает израильская пресса, некоторое время назад бывший шеф контрразведки отправился в ОАЭ для участия в закрытых экспертных мероприятиях по вопросам региональной безопасности. Вместе с ним в Эмираты выехала и супруга Дафна Бар-Агаси, занимающая высокую руководящую должность в телекоммуникационной компании Cellcom.

Программа визита не афишировалась, однако по косвенным признакам Бары намеревались посетить политический форум «Сир Бани Яс» (последний раз проводился в декабре 2025 года), организуемый на одноименном острове в Персидском заливе.

Форум считается одним из крупнейших закрытых мероприятий региона и традиционно привлекает силовиков и политиков Ближнего Востока и соседних регионов.

Само собой, с улицы на «Сир Бани Яс» не попасть. И туда высокопоставленная израильская чета якобы должна была прибыть по приглашению шейха Абдаллы бин-Заида аль-Нахайяна, возглавляющего национальный МИД, для обсуждения неких «чувствительных вопросов двусторонних отношений».

Однако до пункта назначения они так и не добрались. Едва оказавшись на территории ОАЭ, Бар получил от бывших коллег уведомление о «высоких рисках в области безопасности» и возможном готовящемся покушении со стороны иранской разведки, после чего спецрейсом был эвакуирован обратно на родину вместе с женой.

В общей сложности бывший контрразведчик пробыл в ОАЭ менее часа.

Забыть про неприязнь

Несмотря на статус «политической занозы», которым премьер-министр Биньямин Нетаньяху наделил Бара перед снятием с должности осенью 2025 года, уважение к высокопоставленному силовику у руководства Израиля на деле сохранилось.

В свое время Бар выгодно отличился на дипломатическом поприще, успев поработать над продвижением сложных сделок по Газе, а также по нормализации отношений с арабскими партнерами, включая ОАЭ.

К тому же в период острой фазы противостояния с Ираном бывший шеф ШАБАК попортил немало крови персам, вскрыв десятки их агентурных сетей. А потому Тегеран вполне мог превратить его похищение в политическую акцию и тем самым надавить на израильское правительство и лично на премьера. Любое промедление в вызволении Бара расценивалось бы общественностью как намеренное оставление в беде и сведение прежних счетов.

По этой причине Нетаньяху не стал медлить и отдал приказ об экстренной эвакуации оппонента, едва у спецслужб только возникли подозрения. Однако повелел замолчать детали, пока не будет завершено внутреннее расследование.

Раскрыть общую канву дела правительство Израиля решилось только спустя полгода — в июне 2026-го. При этом деликатно умолчав, куда именно ездил Бар. Не стали они отвечать и на вопрос, зачем уже отставному на тот момент шефу контрразведки вдруг доверили такое щепетильное дело, как урегулирование разногласий с Эмиратами.

Сам Бар также воздержался от любых комментариев. Однако шила в мешке не утаишь.

Как впоследствии сообщил израильский журналист Михаэль Шемеш со ссылкой на источники в секторе безопасности, столь оперативная эвакуация бывшего главы ШАБАК из «дружественной ближневосточной страны» была ответом на готовившуюся операцию иранских спецслужб.

Существовали опасения, что Бара и его супругу похитят прямо с форума и увезут в неизвестном направлении. Однако оперативное вмешательство израильтян не дало этим планам осуществиться.

«Мы ни при чем»

Обнародование деталей инцидента, пусть и в усеченном виде, пришлось не по нраву властям ОАЭ. Дом аль-Нахайян разглядел в действиях израильтян нанесение имиджевого ущерба.

В Абу-Даби сочли, что заявления о том, что иранские спецслужбы могут выкрасть кого-то прямо с площадки, бросают тень на репутацию форума «Сир Бани Яс», который ОАЭ уже несколько лет пытаются представить как конкурента Мюнхенской конференции по безопасности. Подобная же антиреклама серьезно нивелировала многолетние усилия шейхов.

Явно оказался уязвлен и Тахнун бин Зайд аль-Нахайян, главный стратег и руководитель разведывательного аппарата Эмиратов. Для него намеки на проникновение вражеской агентуры на «Сир Бани Яс» оказались сродни личному оскорблению.

И хотя на публике Тахнун бин Зайд остался хладнокровен, по закрытым каналам в Израиль ушло несколько гневных телеграмм, в том числе с обещаниями пересмотреть отношение к взаимодействию с новообретенным партнером по линии специальных служб.

Впрочем, в Эмиратах довольно быстро нашли способ изящно ударить в ответ. Представители МИД ОАЭ организовали контролируемую утечку в прессу, включая оппозиционные израильские издания. В ней сообщалось, что Абу-Даби вообще не звал высокопоставленного израильского силовика к себе.

По их данным, Бар не получал приглашения на форум «Сир Бани Яс» ни по квоте действующих иностранных силовиков, ни как эксперт-отставник. В ОАЭ же он прибыл как частное лицо, без деловой миссии.

Упрекнуть власти ОАЭ в замалчивании или перевирании фактов проблематично. За резким отъездом Бара не последовало ни громких задержаний, ни разоблачений проиранских шпионских структур.

Да и стремление самих израильтян заморозить информацию вокруг успешной операции на целых полгода кажется очень странным. Обычно рапорты об успешной контригре летят наверх, а оттуда — в прессу в течение считаных недель.

Здесь же, напротив, складывается впечатление, что Израилю срочно потребовался повод уязвить аравийскую монархию и ничего лучше истории с Баром придумать не удалось.

К тому же за неделю до того, как израильская пресса стала трубить о «чудесном спасении» бывшего шефа ШАБАК, в ОАЭ с непубличной деловой поездкой направлялся председатель партии «Демократы» Яир Голан.

Он активно встречался с местными руководителями силовых и политических структур, по некоторым данным, озвучив им закрытые послания от руководства страны. Даже если принять во внимание, что он, как и Бар, является оппонентом Нетаньяху, власти Израиля вполне могли попытаться через него передать сигналы по иранской проблематике — из расчета, что иранские спецслужбы не будут следить за противниками действующего премьера так же пристально, как за союзниками.

Правда, предложения Голана едва ли снискали поддержку Абу-Даби, что только добавило израильским властям нервозности. В этом контексте внезапное обнародование деталей декабрьского инцидента выглядит уже как ответ на несговорчивость шейхов и попытка выставить их в неудобном свете перед другими аравийскими монархиями и Ираном.