Стали известны победители конкурса «Лидеры России. Команда» — в их число вошла команда Донецкой Народной Республики, впервые участвовавшая в состязании. Итоги были объявлены вечером 15 июня на церемонии, которая прошла в Москве, в Национальном центре «Россия».

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Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», созданный по инициативе президента Владимира Путина. Он стартовал в 2017 году и за прошедшие годы стал одним из ключевых инструментов создания социальных лифтов в стране.

Оператором конкурса выступает автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей», в воплощении проекта активно участвуют Высшая школа государственного управления РАНХиГС и Мастерская управления «Сенеж».

За пять предыдущих сезонов на участие в конкурсе подано более 1 млн заявок из всех регионов России и более чем из 150 стран мира. Проект помогает выявлять и развивать талантливых управленцев, предлагая участникам не только соревнование, но и мощную образовательную программу, наставничество и возможности для карьерного роста. Многие финалисты и победители предыдущих сезонов получили назначения на ответственные должности в органах власти, госкорпорациях и регионах.

В нынешнем, шестом сезоне проект прошел в новом — командном формате. Участники решают сложные кейсы, работают над проектами и проходят многоэтапный отбор, демонстрируя не только профессиональные навыки, но и умение действовать сообща.

В состязании участвовали свыше 75 тысяч управленцев из 89 регионов и 66 иностранных государств. Конкурсанты соревновались в четырех категориях: «Сборные управленческие команды», «Управленческие команды организаций», «Государственные управленческие команды» и «Управленческие команды корпораций».

«В финал вышли 280 команд — 1400 управленцев из 70 регионов России, — рассказывал гендиректор платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин. — Это представители самых разных сфер: от промышленности и IT до образования, здравоохранения и государственного управления. Их объединяет не отрасль и не должность, а понимание: настоящий лидер — тот, кто умеет слышать, доверять и вести за собой, не теряя связи с командой».

Организаторы отмечали: команды управленцев, которые соревновались в нынешнем сезоне, отличались представительностью.

mizo-dpr. gosuslugi.ru Команда управленцев ДНР

ДНР впервые представила на всероссийском уровне полноценную команду. В нее вошли зампредседателя правительства республики Владимир Ежиков, министр имущественных и земельных отношений Яков Ходос, министр транспорта Александр Бондаренко, министр образования и науки Олег Трофимов и заместитель министра природных ресурсов и экологии Алексей Зиборов. Команда работала при поддержке главы ДНР Дениса Пушилина.

Финал сезона открылся 9 июня на площадке Мастерской «Сенеж» близ подмосковного Солнечногорска. В первый день финала оценочные испытания проходили сборные команды: 10 июня управленческие команды организаций, 12-го — государственные команды, а 13 июня — команды корпораций. И наконец, 15 июня уже в Москве были объявлены победители. Ими стали по 15 команд в каждой категории, включая и дебютантов из ДНР.

Честь представлять Донбасс

«Когда появилась такая возможность, это прежде всего было честью — выступать за правительство ДНР и представлять республику на таком конкурсе, тем более, когда впервые выступаем командой, — рассказал ИА Регнум участник команды-победительницы Яков Ходос. — Хотелось попробовать свои силы и было интересно выступить командно».

Участие в проекте сплотило пятерку участников и дало стимул к развитию. По словам Ходоса, главное достижение — это настоящая дружба и совершенно новый уровень взаимодействия:

«Именно работа в команде дала то, что мы все подружились… За период участия в команде мы все стали друзьями».

лидерыроссии.рф Министр имущественных и земельных отношений ДНР Яков Ходос

Наш собеседник называет конкурс настоящей внутренней прокачкой:

«Коллеги, друзья могут обратить внимание на то, что тебе необходимо прокачать… Здесь ты работаешь именно на командный результат. У нас пять человек, мы все шли к одной цели и дополняли друг друга. У каждого — свои сильные компетенции».

Особенно сильно, по его признанию, проявилось чувство ответственности:

«Когда ты отвечаешь не только за себя, но и за команду… Если совершил ошибку — подводишь не только себя, а всю команду. А это гораздо больше ответственности».

Уникальная площадка для роста

Яков Ходос высоко оценил сам формат конкурса:

«Это уникальная возможность для роста любого специалиста. Человек любой может обратиться, чтобы его заметили. Ты попадаешь в среду таких же специалистов… ты как открытая книга для всех».

По его мнению, такие проекты особенно ценны потому, что «кадры решают всё». Даже участие без итоговой победы даёт мощный импульс и помогает взглянуть на себя с разных сторон.

О своей команде Яков Ходос говорит так:

mizo-dpr. gosuslugi.ru Команда управленцев ДНР благодарит организаторов конкурса за доверие и готовится к финалу

«Характеризую, наверное, прежде всего нашу команду как команду патриотов, единомышленников. Работа наша направлена на рост благосостояния России и ее народа. Сила нашей команды в том, что мы все являемся единомышленниками. У нас есть единая цель и, наверное, всё-таки именно любовь к Родине, единая мотивация».

Сейчас команда ДНР в рабочем режиме готовится к суперфиналу:

«Наша самая лучшая прокачка, наша самая лучшая подготовка — это ежедневная работа нашей команды в соответствии с коммуникацией, которую мы здесь проходим ежедневно».

Победа команды из Донецкой Народной Республики — яркое свидетельство того, что профессионалы из новых регионов уверенно вливаются в общероссийскую управленческую повестку. Благодаря президентской поддержке таких конкурсов в стране появляются и растут настоящие лидеры, готовые работать на результат во благо всей России.