Яркие события в киевском левобережном спальном районе Троещина многие поспешили назвать началом народной революции против беспредела ТЦК. Не случившейся только из-за очередного ракетно-дронового удара по Киеву.

ИА Регнум

И выглядело это действительно впечатляюще: десятки людей перекрыли улицу, вступив в драку с полицией, задержавшей местного жителя за нарушение ПДД. Там же, естественно, оказалось, что «задержанный нарушил мобилизационное законодательство».

«Во время проведения процессуальных действий на место происшествия прибыла группа лиц, которые пытались помешать законным действиям полицейских. В частности, они применили против инспекторов слезоточивый газ и повредили служебный автомобиль полиции. Для отражения группового нападения патрульные применили физическую силу и специальные средства, оснащенные веществами со слезоточивым и раздражающим действием», — говорится в официальном сообщении киевской полиции.

Пацан в итоге все равно попал в ТЦК, но видео с орущей агрессивной толпой разошлись очень широко.

И перед тем как перейти к осмыслению феномена сопротивления в масштабах всей Украины, стоит пояснить, что такое Троещина. Обособленный от остального Киева район, построенный на месте двух сёл и состоящий лишь из панельных многоэтажек и небольшого частного сектора, всегда славился специфической атмосферой.

Там легко попасть в неприятности и быть ограбленным, а массовые драки — визитная карточка «Трои». «Жизнь дала трещину — едем на Троещину», — известная киевская поговорка. И в феврале–марте 2022 года там была одна из трех точек раздачи оружия населению — со всеми вытекающими.

Вместо «отражения агрессии» местные обитатели приступили к грабежам квартир и перестрелкам друг с другом. Именно там было снято видео, как неизвестные «защитники» расстреливают в упор вэсэушный КРАЗ с двуствольной зенитной установкой в кузове — потом это всюду объясняли как «уничтожение российской ДРГ, переодетой в нашу форму».

В общем, здесь всегда готовы к каким-то активностям, а направление приложения сил диктуют текущие обстоятельства. В нашем случае задержанный, вероятнее всего, позвонил братве, а дальше клич «Троещина лупашит мусоров» мгновенно разлетелся по окрестностям.

Готовность вступить в битву же продиктована тем, что силовая мобилизация не просто стоит всем поперек горла — она еще и идет вразрез с местным пониманием пацанской чести. Когда ТЦК вместе с полицией толпой нападают на человека, избивают его, тащат по земле — это крайнее проявление неуважения. А такого на Трое никогда не терпели.

Поэтому народный гнев, мгновенно перерастающий в насилие, в данный момент времени направлен против власти в лице указанных силовых структур. И далее возможны два варианта развития событий — стихийное объединение троещинской гопоты для «антипатрулирования» своего района с дальнейшими репрессиями со стороны СБУ и МВД либо репрессии сразу же, во избежание подобных инцидентов.

Но в любом случае, если дело дошло до такого, то ситуация 2022 года, когда патрули отказывались ездить на вызовы потому, что «у них автоматы, а у нас пистолеты», зеркально повторится в 2026-м. В то время как организованные или одиночные акты сопротивления уже стали бить по количеству видео с «бусификацией».

Яркие случаи происходят практически ежедневно.

Самыми известными героями соцсетей только за прошедшую неделю стали юный боксер из Николаева и дед с лопатой из села на Ровенщине.

В первом случае сотрудники ТЦК пытались задержать человека посреди улицы, но откуда ни возьмись появился боец в желтой футболке, который стал ронять на асфальт тучных «людоловов», профессионально насыпая им по голове.

Как оказалось позже, его отца насильно мобилизовали, и парень решил отомстить тем, кого встретил по дороге. А упомянутый выше дед отмахал у троих участников «группы оповещения» своего соседа, управляясь с шанцевым инструментом как настоящий мастер кунг-фу.

И складывается уже целая школа боевых искусств: когда в селе под Ковелем в Волынской области сотрудники ТЦК попытались схватить рабочего на частной территории, они тоже были атакованы несколькими мужчинами с лопатами. Под градом ударов им пришлось спешно бежать, досталось и служебному автомобилю.

Очевидно, эти люди решили воспользоваться советом экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который в январе 2024 года в интервью американскому телеканалу ABC News заявил: «Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации».

В общем и целом, Кулеба (сам не воюющий, а проводящий дни в качестве политического эксперта и спикера при жене — владелице секс-шопа) угадал. Украинцы весьма отчетливо понимают, что на кону действительно стоит существование нации и главная угроза исходит от собственного государства.

Как следствие, Нацполиция рапортует про 611 нападений на сотрудников ТЦК и полиции за последние четыре года. Но только с начала 2026 года — уже более сотни. И сопротивление нарастает — от галдящих женщин, вступающихся за совершенно незнакомых мужиков, до применения холодного и огнестрельного оружия. Несколько десятков «людоловов» получили ранения, трое из них погибли — двух буквально зарезали во Львове.

А в апреле 2026 года в Черновицкой области мужчина, которого запихали в бус, ранил ножом в шею сразу двоих сотрудников ТЦК. Они выжили, а нападавшему было предъявлено подозрение в покушении на убийство

«Мы с двумя подругами отбили соседа по подъезду. У него, кстати, двое детей. Одна из моих подруг, крепкая женщина, занималась тяжелой атлетикой. Двух опрокинула. Сосед убежал, а позже его мать принесла мне за спасение сына коньяк, палку колбасы и коробку конфет», — вспоминает в разговоре с ИА Регнум жительница Одессы Ольга.

«Впрягается» и молодежь: месяц назад в Луцке «пиксельные» остановили двух мужчин для проверки документов. Один из них пытался убежать, а погнавшихся за ним атаковала группа местных подростков, завязалась драка, которая попала на видео — взрослые мужики в военной форме дерутся с детьми. Некоторых подростков задержала полиция, выписала штрафы.

Немало способствует такому отношению общества сопутствующий, так сказать, ущерб, который уже не могут игнорировать даже органы государственной власти.

Так, уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал скандальное видео из Тернопольского ТЦК, в котором находились 30 мобилизованных, среди которых — мужчина с пожизненной инвалидностью II группы, двое с психическими расстройствами, несколько мужчин, которым через полгода стукнет 60 лет.

Вишенка на торте — надзиратель над мобилизованными оказался в стельку пьяным, уровень алкоголя в его крови превышал норму в семь раз. И такую картину можно увидеть в большинстве «буцегарень» — буквально в начале этой недели Госбюро расследований отправило под стражу троих военкомов в Одесской области без права внесения залога.

В их конторе людей избивали, запугивали, незаконно удерживали и совершали насильственные действия сексуального характера. А чтобы получалось еще лучше — арестованные привлекли трех представителей «местной общественной организации» к поиску мужчин и сбору информации о них.

Сотрудники ТЦК и полиция применяют слезоточивый газ, от которого люди с сердечными заболеваниями и аллергией могут попасть в лучшем случае на больничную койку, а в худшем — на кладбище. По заявлению правозащитников, с 2022 года зафиксировано несколько десятков случаев, когда силовая мобилизация имела летальный исход: человека забирают «для проверки данных» и через несколько часов звонят жене — умер.

Журналист Виталий Глагола утверждает, что сотрудники ТЦК Воловецкого района в Закарпатье так избили задержанного дядьку, что тот умер прямо в помещении военкомата. Поэтому некоторые насильно мобилизованные в знак протеста совершают самоубийства — выпрыгивают из окон помещений, где их держат, режут вены — такие факты имели место в Харькове, Хмельницком, Одессе и многих других городах. А полиция отказывается возбуждать уголовные дела, даже если имеются свидетели.

В ходу и куча мелких подлостей, в том числе с участием «активистов».

«Я шел по улице, говорил по телефону. Внезапно ко мне подходит неизвестный парень и попросту выбивает телефон из рук. Телефон падает в траву. Я опешил, а парень быстро сбежал. Внезапно подъехал внедорожник, и из него выскочили трое мужиков в военной форме, попросили показать документы воинского учета. Я поднял телефон и показал, что он разбит, а вся информация там. Мне сразу предложили проехать с ними. Я сделал вид, что иду к машине, а сам что есть силы помчал. Удалось сбежать. Только потом мне сказали знакомые, что парень, который выбил мне телефон, сотрудничает с ТЦК», — рассказывает ИА Регнум житель Львова Игорь.

«Людоловы», прикрываясь сотрудниками коммунальных служб, врываются в квартиры и частные дома. В последнее время участились случаи, когда они блокируют машину, разбивают стекла, заливают потенциального клиента газом и вытаскивают наружу, как кильку из консервной банки. Поскольку в селах и маленьких городках практически не осталось «жертв», на 20–30% вырос контингент военкомов в областных центрах.

Так что боксерчик из Николаева, вооруженный лопатой старик с Ровенщины, толпа киевлян с Троещины — звенья одной цепи. Этих людей не завербовали спецслужбы России, их всех объединяет решительность, вызванная безнадежностью ситуации и беспределом ТЦК. Получается никем не координируемая форма народного сопротивления, когда единственным аргументом остается физическая сила.

Пока в ход идут кулаки, палки, ножи, но вскоре их запросто могут заменить пистолеты, автоматы и гранаты, которых на руках у населения полно. 6 июня в Днепропетровске был случай — в полицейских, приехавших на бытовой конфликт, один из участников бросил гранату. Подорвал себя, ранил четверых «копов».

И можно не ходить к гадалке: загнанные в угол люди, у которых государство через «структурные маяки МВФ и ЕС» отнимает последние возможности заработать, будут отбиваться. А если у них появится хотя бы какое-то координирующее и направляющее начало — процесс уже будет не переломить.