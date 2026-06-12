Венесуэльские соцсети наполнились паникой — в самой глубине страны, в штате Боливар, появились вертолеты вооруженных сил, дороги перекрыли, а в отдельных районах и вовсе открыли стрельбу.

ИА Регнум

Не то чтобы перестрелка кого-то удивила — в этих краях их устраивали довольно часто, но крайне редко это становилось причиной для сворачивания работ на золотом руднике Ла-Брисас, одном из немногих мест в округе, где водились деньги.

Официальными заявлениями общественность, и без того ими не особо разбалованную, новые власти Венесуэлы к происходящему не подготовили, в связи с чем повесткой практически полностью завладели проамериканские медиа.

Они охотно транслировали возмущение местных жителей, вынужденных закрывать лавки и оставаться дома, записали слухи обо всех арестах, хамстве военнослужащих и зачистках в рабочих кварталах.

Заодно предлагали присылать им любые видео с происходящим в Боливаре — правда, из-за такого подхода в ленту попали и ролики с африканских приисков, не имеющие к Венесуэле никакого отношения.

Что не помешало запустить тезисы о том, что эти территории давно контролируют группировки, признанные в США террористическими, например Трен-де-Арагуа, а Николас Мадуро и впрямь не зря оказался за решеткой — посмотрите, мол, во что он превратил доверенную ему страну.

А самым показательным во всем этом выглядело молчание и. о. президента Делси Родригес, отправившейся в Турцию на переговоры об энергетике и природных ресурсах. На такой встрече без упоминания штата Боливар обойтись почти нереально.

Богатства реки Ориноко

Мы привыкли слышать — в основном с американской президентской трибуны — о том, как богата Венесуэла полезными ископаемыми.

Главным образом — нефтью: в повестке постоянно говорили про захваченные или скрывшиеся от западного «правосудия» танкеры с топливом, рассуждали, как сложно полуразвалившимся боливарианским НПЗ работать со специфической тяжелой субстанцией, а также о том, что природные ресурсы — главная валюта Венесуэлы в расчетах с дружественными державами.

Но одним только черным золотом ценность венесуэльских земель не ограничивается. И вот здесь как раз стоит вспомнить и штат Боливар, и всю территорию в дельте огромной реки Ориноко — почти 112 тысяч квадратных километров, полные ценными природными ресурсами.

Здесь не только нефть, но и руда, железо, медь, доломит, хром, уголь, никель, колтан и многое другое. Отдельно выделяют золотые и алмазные рудники.

Еще лет 10–15 назад венесуэльские чиновники оценивали примерную стоимость ископаемых Ориноко только на территории Боливара более чем в 2 трлн долларов.

Причем последние годы в штате чаще специализируются на золотодобыче — как раз в городе Лас-Кларитас, где и прошла таинственная операция Вооруженных сил Боливарианской Республики.

В профильных кругах часто говорят о том, что алмазные рудники Венесуэлы — а с ними месторождения свинца, цинка и меди — практически исчерпаны.

Тем не менее подчеркивается, что весьма значительная часть горнодобывающей деятельности в этом районе работает за пределами легального поля и располагать полными данными о том, что на самом деле и в каком количестве здесь добывают, достаточно сложно.

Предмет интереса и торга

Однако, судя по всему, говорить об исчерпанных запасах даже в отношении алмазов всё еще преждевременно. Финансовый потенциал земель у Ориноко не выходит из местной повестки еще со времен начала правления Уго Чавеса, а за ним и Николаса Мадуро.

В середине 2010-х и вовсе запускалась масштабная экономическая программа, направленная на развитие региона как раз в сфере добычи полезных ископаемых. Главной целью была диверсификация доходов, ранее сосредоточенных в торговле нефтью.

Зарабатывать еще в 2016 году предполагалось с помощью иностранных компаний — интерес проявили как инвесторы из дружественных Боливарианской Республике России, Ирана, ЮАР и Китая, так и не самые любезные партнеры из США и стран Европы.

В какой-то момент все складывалось для венесуэльского правительства очень даже неплохо, но отношения с соседями по Западному полушарию, сделавшими ставку на венесуэльскую оппозицию во главе с Хуаном Гуайдо, поставили крест на возможном сотрудничестве.

А оказавшись под волной санкций, венесуэльское руководство делало всё, чтобы найти альтернативные источники дохода.

Тогда же, как утверждают отдельные исследователи, к добыче полезных ископаемых в штате Боливар привлекли преступные группировки, получавшие поддержку от колумбийских бандформирований.

Сомнительно, что ресурсов армии хватило бы для поддержания порядка в таких местах, криминалитет же брался решить эту проблему, а заодно передавать добываемый ресурс поставщикам, не засвечивая и не подвергая новым санкциям членов правительства Венесуэлы.

Если говорить откровенно, то из-за блокады весомая часть национальной экономики скрылась в тени — и это не могло не привести к злоупотреблениям: многие армейцы сделали себе состояние, «крышуя» происходящее на золотых рудниках.

Естественно, политические противники Мадуро в свое время не преминули этим воспользоваться.

Вред экологии и «Картель Солнц»

Когда вход западным компаниям для работы в Боливаре оказался заказан, немедленно стали появляться публикации о том, что добыча полезных ископаемых в дельте реки Ориноко — хоть легальная, хоть нет — наносит местной экологии непоправимый ущерб, нарушает конституцию Венесуэлы и мешает жить коренным индейским народам.

Последним и впрямь пришлось нелегко — нелегальные золотодобытчики не брезговали или привлекать их к работе насильно, или отказываться платить за труд.

В некоторых случаях месторождения разрабатывали в местах проживания племен, вынуждая их покидать дома. Индейцы, впрочем, тихо не сидели и нередко отстаивали свои права с оружием в руках, вступая в схватки даже с военнослужащими.

Однако говорить о систематическом геноциде или намеренном угнетении коренного населения, как писали англоязычные СМИ, всё же не приходилось. Позже к таким публикациям добавились новые тезисы: местные банды сотрудничают с мексиканскими наркокартелями, а сообща они являются одной из ячеек печально известного «Картеля Солнц», в который входит практически всё руководство страны.

Тот же Лас-Кларитас журналисты-расследователи описывали весьма характерно — правил здесь всем Хуан Габриэль Ривас Нуньес по прозвищу Хуанчо, колумбиец с несколькими венесуэльскими паспортами, а также с бесчисленным количеством полицейских удостоверений.

Люди Хуанчо ходили по окрестностям, увешанные золотом, и с улыбкой отбивались от местных, просивших дать им работу или решить какую-нибудь проблему. Недовольных убивали. Также существовала система «дани» — работники обязаны были приносить Хуанчо определенное количество золота каждый день.

У бандитов имелось оружие (как правило, американское), транспорт и некий иммунитет от уголовного преследования — в тюрьме никто из них больше чем на сутки никогда не задерживался.

Между тем руководство Вооруженных сил Боливарианской Республики, а с ними и сам Мадуро никогда не отрицали проблемы с мафией на золотых рудниках и периодически устраивали облавы.

Впрочем, американцев, у которых в 2008 году национализировали несколько золотодобывающих компаний в Боливаре, вряд ли устроил бы любой исход, кроме самого очевидного.

И судя по всему, новое венесуэльское правительство намерено удовлетворить это желание.

Проделки инвесторов

К настоящему моменту ничего не известно о каких-либо жертвах или арестах на территории штата Боливар, однако появилась информация о том, что в ближайшие дни в Каракас прибудет очередная делегация из Вашингтона, планирующая принимать участие в планах по разработке полезных ископаемых.

Состав делегации пока неясен, однако в окрестностях Боливара, согласно отдельным сообщениям, уже присутствуют представители нескольких американских горнодобывающих компаний, желающих «сделать штат снова великим».

Интриги добавил и глава Пентагона Пит Хегсет, прилетевший с проверкой на базу Гуантанамо на Кубе и пообещавший солдатам скорые новости, касающиеся совместных усилий Вашингтона и Каракаса по борьбе с террористическими группировками. Англоязычная пресса тут же связала это с происходящим в Лас-Кларитасе.

Делси Родригес никак эту информацию не опровергла, но сообщила, что возвращается из Турции со множеством интересных проектов и возможностей для страны.

Потом она заявила о планах сделать Венесуэлу «энергетической державой» и публично подписала контракт между государственной нефтедобывающей компанией PDVSA и нефтесервисной корпорацией Schulumberger Limited — которая, хоть и зарегистрирована на Кюрасао, штаб-квартиру держит в техасском Хьюстоне.

Интересно, что в 2015 году минюст США открывал расследование против конторы за нарушение санкций против Ирана и Судана, но после уплаты многомиллионного штрафа дело удалось замять.

К чему всё идет

Учитывая, что главным страхом инвесторов США после принудительной коррекции национального законодательства Венесуэлы был вопрос с безопасностью в отдаленных районах, то показательные зачистки в Боливаре выглядят вполне логичными.

Более того, они выгодны не только США, но и самой Родригес: исполняющая обязанности президента может подсветить темные делишки предыдущей администрации, а заодно и сделать самую грязную часть работы за счет силовых структур, контролируемых серым кардиналом Каракаса Диосдадо Кабельо.

При этом часть экспертов предупреждает, что резкое избавление от нелегальных формирований может погрузить регион в анархию и сделать невозможными какие-либо работы.

При этом вероятно, что проблему могут решить если не с помощью американских военных советников, то с помощью структуры наемнического синдиката Эрика Принса, который уже навязал свои услуги дружественным Дональду Трампу странам региона.

Рассчитывать, что в ближайшее время жизнь в штате станет легче, не стоит.

Даже если отобрать все ресурсы и влияние у Хуанчо, в деле остаются его многочисленные партнеры, в том числе колумбийские бандформирования, с которыми ни США, ни подконтрольное им правительство не могут — да и не особо хотят — справиться последние полвека.