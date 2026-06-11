В июне 2026 года Госдума приняла в третьем чтении пакет законов, который значительно увеличивает размер госпошлин для иностранных граждан. Самое существенное изменение касается получения российского гражданства: стоимость оформления паспорта вырастает с 4200 до 50 000 рублей, то есть в 12 раз. За выдачу вида на жительство придётся заплатить уже не 6000, а 30 000 рублей. Замена вида на жительство обойдётся в 6000 рублей, а оформление разрешения на временное проживание подорожает с 1920 до 15 000 рублей.

ИА Регнум

Если разрешение на временное проживание потребуется заменить в связи с утратой, порчей, хищением либо заменой удостоверения личности, пошлина составит 5000 рублей. Стоимость приглашения на въезд возрастёт с 960 рублей до 8000 рублей за каждого приглашённого.

Обычная виза для въезда и выезда из России будет стоить 2000 рублей вместо 1200, а многократная виза — 6000 вместо 1920. Кроме того, госпошлина за въезд в Россию с целью получения образования установлена в размере 8000 рублей (сегодня — 1920).

Закон должен вступить в силу в июле 2026 года. Для тех, кто уже начал оформление, предусмотрено короткое переходное «окно» по старым тарифам.

В общественной дискуссии принятые изменения иногда трактуются как попытка резкого сокращения миграционного притока. Однако более внимательный анализ показывает, что реальные цели и механизмы закона несколько сложнее.

Две стратегии

Скорее всего, на миграционные потоки новый закон не повлияет. По крайней мере, в том смысле, который вкладывают в это понятие сторонники жёстких запретов и противники трудовой миграции, — Россия не станет «закрытым государством» и не пойдет по пути Северной Кореи.

Для мигрантов из большинства стран — доноров мигрантов увеличение пошлин вряд ли станет непреодолимым препятствием. Люди, которые готовы работать по 10–12 часов в день на стройке, в логистике, курьерами или в другой сфере, которая предполагает сочетание физического труда и неплохих заработков, как правило, способны найти эти деньги — накопить, занять, получить аванс от работодателя.

Ведь они не едут сюда за рядовыми зарплатами — как правило, мигранты работают в сферах, которые предполагают такие заработки, чтобы иметь возможность заплатить госпошлину и в новом размере. Просто это перестает быть практически бесплатным, как было раньше, и это нормально.

Более того, если бы государство действительно ставило задачу физически перекрыть каналы миграции, оно выбрало бы другие инструменты — например, квотирование, ужесточение языковых требований или фактический запрет на привлечение иностранной рабочей силы в определённых отраслях. Ничего подобного в законе нет, ряд изменений в размерах госпошлин можно назвать скорее символическим, чем ощутимым.

То есть сам по себе 12-кратный рост пошлины не панацея и не запорный механизм. Это просто один из элементов комплексных мер, и для понимания логики закона важно рассматривать повышения в общем.

К разным категориям плательщиков подход тоже разный. Если для физического лица — соискателя паспорта — пошлина выросла в 12 раз, то для работодателей, привлекающих иностранных работников, повышение оказалось минимальным. Разрешение на привлечение иностранного работника подорожало с 12 000 до 15 000 рублей, то есть всего на четверть, а выдача разрешения на работу выросла всего на 800 рублей, с 4200 рублей до 5000.

Это умеренное повышение — важный маркер, который показывает, что интересы бизнеса были в значительной степени услышаны. Российская экономика, особенно в строительстве, сельском хозяйстве, логистике и жилищно-коммунальном хозяйстве, объективно нуждается в притоке рабочей силы.

Резкое увеличение издержек на легальное привлечение мигрантов спровоцировало бы уход бизнеса в тень, рост неформальной занятости и, как следствие, потерю контроля над миграционными процессами.

Именно поэтому государство выбрало разную стратегию для трудовых мигрантов и для потенциальных граждан: мягкий режим для бизнеса, которому нужны рабочие руки, и более жесткий режим для конечного соискателя гражданства, которому предстоит интегрироваться в российское общество на постоянной основе.

Способ повысить значимость

Самый, пожалуй, интересный аспект закона лежит не в экономической, а в идеологической плоскости. Повышение пошлины за паспорт до 50 000 рублей — это не столько экономическая мера, сколько способ изменить отношение к самому факту получения российского гражданства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сформулировал это достаточно прямолинейно: «Надо приглашать в страну тех, кто состоялся, может себя реализовать в интересах Российской Федерации, а это значит, у них есть возможность оплатить высокие пошлины». И далее: «Важно, чтобы приезжали те, кто уважает наши законы, чтит традиции, знает язык».

Тут большую роль играет человеческий фактор — «дешевый» или «бесплатный» паспорт воспринимается как формальность, не более чем очередная справка.

А вот когда за получение гражданства надо заплатить ощутимую цену, это невольно заставляет относиться к нему серьезнее. Человек, заплативший 50 тысяч рублей, вряд ли потеряет паспорт или отнесется к нему как к билету на трамвай. Ценность документа, подкрепленная реальными расходами, станет одним из факторов значимости и ответственного поведения.

Это классический механизм «ценового сигнала», давно известный в социальной психологии и экономике поведения. Чем выше барьер входа, тем более лояльной и мотивированной оказывается группа прошедших отбор. В нашей миграционной политике этот принцип применяется впервые в столь явном виде.

Зато это можно видеть на примерах других стран, которые делают путь получения своего гражданства непреодолимым квестом как в плане сбора необходимых документов, требований к соискателю, так и в финансовом плане. И это работает. То, что дается человеку с трудом, — всегда более ценно, чем то, что досталось слишком легко.

Оздоровление и борьба с коррупцией

Также пакет новых законов решает несколько прикладных задач, которые прямо связаны с оздоровлением миграционной сферы. Первое — систематизация и прозрачность.

Миграционные процедуры зачастую сопровождаются неопределенностью. Ранее люди не всегда понимали, сколько именно нужно заплатить, куда нести квитанцию и как зафиксировать факт платежа, и этой неопределенностью и пользовались посредники, предлагавшие так называемую «помощь в оформлении» за дополнительное вознаграждение.

Новый закон вводит закрытый перечень ставок по каждой услуге — от загранпаспорта до патента — и закрепляет возможность уплаты пошлин через МФЦ или портал «Госуслуги».

Онлайн-платеж автоматически фиксируется в системе, и человеку больше не нужно стоять в очередях в банке, а затем носить с собой бумажную квитанцию. «Посредники» и «помощники» теряют возможность предлагать значительную часть услуг, за которые они брали с приезжих немалые деньги.

Конечно, отсеять их полностью вряд ли получится, но для технически подкованной части мигрантов многие процедуры станут более простыми и понятными, и они смогут справиться с ними самостоятельно.

Второе — упрощение возврата ошибочных платежей. Раньше, если человек ошибался в сумме платежа или выбирал не ту услугу, процесс возврата денег мог затягиваться на месяцы. Новый регламент сжимает сроки и делает процедуру более простой и понятной.

Один из важных аспектов — адресный характер роста пошлины. Закон предусматривает освобождение от платы за прием в гражданство для двух категорий иностранцев.

Во-первых, это участники государственной программы переселения соотечественников. Это люди, которые либо сами, либо их прямые родственники исторически проживали на территории России, СССР или Российской империи. Те, кто возвращается на историческую родину, не должны платить 50 тысяч рублей за паспорт.

Во-вторых, это иностранцы, заключившие годовой контракт о военной службе в период специальной военной операции, а также члены их семей. Для этой категории мигрантов гражданство — это признание их вклада в оборону и безопасность нашей страны.

И вряд ли это захочется оспаривать, ведь они с риском для жизни отстаивают своё право стать нашими соотечественниками.

Таким образом, повышенная госпошлина при получении гражданства — это фильтр в первую очередь для тех, кто не попадает в льготные категории. Государство не стремится сделать получение российского паспорта недоступным для всех — оно стремится сегментировать потоки, выделяя приоритетные группы.

Если посмотреть на закон в более широком контексте, он следует стратегии достижения кадрового суверенитета и способствует тому, чтобы наше государство самостоятельно формировало рынок труда, не находясь в критической зависимости от внешних поставок рабочей силы.

И эти меры не предполагают полного закрытия границ или отказа от мигрантов. Речь идёт о выстраивании системы, при которой привлечение трудовых мигрантов становится управляемым. В этой системе подготовка собственных кадров имеет приоритет, а миграция играет вспомогательную роль и, что особенно важно, регулируется.

Повышение пошлин — это один из регуляторов. Он не решает проблему кадрового суверенитета целиком, но смещает приоритеты. Теперь получение гражданства для потока трудовых мигрантов не просто путь, который облегчит заработок и последующий вывод денег в их родные страны.

Ощутимые расходы на паспорт будут способствовать оседлости и интеграции, потому что человек, вложившийся в документ, склонен оставаться и вкладываться дальше. В том числе и интегрироваться в общество культурно и этически.

По расчётам профильных комитетов Госдумы, со второй половины 2026 года дополнительные поступления в бюджет от новых пошлин составят около 7,9 миллиарда рублей, а с 2027 года — порядка 15,8 миллиарда ежегодно.

Эти средства должны пойти в том числе на покрытие расходов МВД на ведение баз данных, проведение проверок и администрирование миграционных процедур.

Но это не главная цель закона, а скорее «приятный бонус». 15,8 миллиарда рублей — для бюджета России сумма заметная, но не критическая. Никто не принимает столь резонансный закон ради не особо значительных дополнительных доходов.

Основные цели лежат в других плоскостях: изменение отношения к гражданству, упорядочивание процедур, снижение коррупции, разделение миграционных потоков.

Ключевые выводы

Двенадцатикратное повышение пошлины за паспорт само по себе миграционные потоки вряд ли остановит — разница не настолько велика, чтобы дополнительные расходы стали непреодолимым барьером для тех, кто едет в Россию зарабатывать.

При внесении изменений к бизнесу прислушались: пошлина на приглашение рабочей силы выросла всего на четверть, а выдача разрешения на работу выросла менее чем на 1000 рублей. Это явное признание того, что экономике нужны трудовые ресурсы.

Закон работает сразу на двух уровнях: с одной стороны, он наводит порядок в процедурах, борется с коррупцией и делает процесс прозрачнее, а с другой — через цену самого документа транслирует уважение к гражданству и напоминает, что относиться к нему надо ответственно.

При этом льготные категории, например переселенцы по программе соотечественников или военные-контрактники, могут получать гражданство без повышенной пошлины. А в долгой перспективе такие меры работают на кадровый суверенитет, когда страна сама управляла миграцией, а не просто подчиняется ей.

Закон, который вступает в силу в июле 2026 года — это один из планомерных шагов в рамках системной реформы миграционной политики. Он не решит всех проблем, но изменит отношение: гражданство перестанет быть дешевой формальностью и начнёт восприниматься как ресурс, имеющий реальную цену. И, как показывает опыт других стран, это работает на укрепление государства и его институтов.