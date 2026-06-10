Уже год рынок «Аквилон» в Киевском районе Донецка пребывает в подвешенном состоянии. 15 мая 2026 года срок договоров аренды у продавцов закончился, а новые подписать не предлагают. Сейчас от предпринимателей требуют освободить пространство, которое они обживали десятилетиями.

ИА Регнум

Популярный как среди местных жителей, так и гостей из ближайших населенных пунктов (пока работала проходящая рядом железная дорога) рынок сформировался здесь около тридцати лет назад, в середине 1990-х. Многие работают здесь с тех самых пор.

Редакция ИА Регнум следила за происходящим с первых месяцев, фиксируя постоянно меняющиеся обстоятельства. Неизменным оставалось одно — ни одного официального документа, подтверждающего дальнейшую судьбу трех гектаров, на которых расположились торговые павильоны, никто из их арендаторов не видел.

Невидимая труба рынка

Первый гром грянул 30 мая 2025 года: администрация рынка сообщила арендаторам о необходимости съехать в течение месяца. Предприниматели занервничали, у кого-то на этой почве даже начались проблемы со здоровьем, иные стали спешно искать другое место.

Но потом собрались и пошли искать правду. Стали писать обращения к местным властям и параллельно собирали подписи жителей Киевского и Куйбышевского районов в защиту рынка. За короткий срок собрали около трех тысяч подписей людей, которые хотят его сохранить.

В июле появилась более-менее конкретная версия причины сноса рынка — требуется реконструкция водовода, проходящего под его территорией. Предприниматели просили предъявить проект реконструкции, но официальный ответ Минэкономразвития ДНР гласит, что «техническая документация по ремонту водовода в Минэкономразвития ДНР отсутствует, так как данная информация является информацией с ограниченным правом доступа».

ИА Регнум

Тогда арендаторы «Аквилона» провели собственное расследование, опрашивали старожилов. Кто-то подтвердил, что труба эта лежит с советских времен и имеет диаметр не больше метра, так что расчищать территорию в 30 метров шириной, которую занимают торговые постройки, вряд ли необходимо.

Местные жители припомнили единственную протечку 15 лет назад, тогда действительно понадобилось подвинуть один павильон, чтобы ее устранить. Тем не менее от ГУП ДНР «Вода Донбасса» корреспонденту местного СМИ, принимавшему активное участие в освещении этой темы, пришел ответ, что для реализации проекта ремонта водовода необходим демонтаж половины контейнеров, в которых размещаются торговые точки.

В Донецке порывы систем водоснабжения регулярны, во многих местах действительно требуется реконструкция. И предприниматели задаются вопросом: так ли срочно необходим ремонт именно этой трубы, которая прямо сейчас не причиняет очевидного ущерба жителям?

Вся жизнь — на «Аквилоне»

За эти годы рынок сплотил и продавцов, и покупателей. Елена пришла сюда 23 года назад сначала продавцом, потом арендовала свой контейнер. Рассказывает, что со многими покупателями за эти годы стали как одна большая семья.

— Некоторые к нам приходят уже не только за покупками, но и просто пообщаться. Спрашиваем друг у друга, как здоровье, как семьи. Одна женщина на днях подарила мне картину, которую сама нарисовала, а до этого — сшила моей внучке игрушку в подарок. У другой проблемы с ногами, еле передвигается, говорит: «Пришла специально на тебя посмотреть». Ее внуки у меня одевались с двух лет, а теперь они сами родители и своим деткам колготки выбирают. Это наша история, мы не можем изменить этим людям, — объясняет Елена.

Ольга начала работать на «Аквилоне» с первых лет его существования. С 16 лет помогала родственнице, потом купила свой контейнер. Вырастила трех детей, у старших уже свои семьи, младший учится в школе.

Среди предпринимателей есть бывшие участники СВО, некоторые с инвалидностью. Не смогли найти другую работу и были вынуждены прийти на рынок, чтобы прокормить свои семьи. Неудивительно, что, когда стало известно о закрытии, ни один из «аквилонцев» не воспринял это спокойно. У одной из предпринимательниц случился инсульт, у другой пошла кровь из ушей…

Предприниматели вспоминают, как в 2014 году, когда Донецк постоянно обстреливала украинская армия, администрация рынка на нем не появлялась. Ходили разговоры, что руководство уехало из города. И предприниматели вышли охранять «Аквилон» сами.

— Мы 12 лет провели под обстрелами, платили налоги, аренду. В 2014-м началась война, многие уехали, а я ходила сюда охранять свой рынок. Приходили мародеры, пытались разбирать наши конструкции на металлолом… С сентября мы начали потихоньку собираться, и тут нас попытались «отжать» — приходят и говорят, что они новые хозяева, документов никаких не показывают. Мы и от них отбились и организовали свой кооператив «Альянс», так и работали в нем до 2016 года, — вспоминает Елена.

В 2016 году рынок национализировали. «Аквилон» всегда был очень проходным местом, контейнеры здесь при украинской власти выкупали за большие деньги. А во время национализации вопрос стоял так: либо подписывайте бумаги о передаче контейнеров предприятию «Рынки Донбасса» и платите ему аренду, либо торгуйте в другом месте. Но за прошедшие десять лет после национализации все ремонты на территории предприниматели по-прежнему оплачивали сами.

— Несколько месяцев в середине 2022 года, когда Донецк постоянно обстреливали, я не торговала, но аренду платила. В конце августа вышла на работу, а в сентябре был прилет на рынок, погибли люди. Было страшно, но работали. А теперь еще нас вынуждают лишиться работы, куска хлеба. Не верится, что это происходит с нами, — говорит Елена.

Ольга вспоминает прилет трехлетней давности — снаряд разорвался в десяти метрах от нее. Парня, который стоял рядом, задело взрывной волной, он сгорел заживо. Погибла ее знакомая, о которой она до сих пор не может вспоминать без слез, а сама Ольга получила контузию. Пережили и это, снова вышли на работу.

«Дайте работать!»

Игорь на «Аквилоне» практически всю жизнь — приходил помогать брату еще школьником, после уроков. А в 2008-м открыл свою точку. Теперь торгует крепежом и инструментами. Вспоминает очередную атаку украинских военных: «Снаряды летают, а я клиенту саморезы отсчитываю».

За эти годы у него родилось четверо детей. Старшему девять лет, младшему всего полгода. Жена, естественно, дома, Игорь — единственный добытчик. Сейчас оценивает финансовое положение семьи как благополучное, но если рынок закроется, а новое место сразу не найдется, то придется затягивать пояса всем шестерым.

— Если уходить в наем, то одной моей зарплаты на семью из шести человек не хватит. Я не прошу ни у кого денег, просто дайте работать! Зачем эта реконструкция сейчас? Над рынком недели две назад дрон летал, пуля прилетела в трубу в соседнем ларьке. Каждый день для нас здесь и так как последний, — говорит Игорь.

А пока он раздает всем покупателям визитки с номером телефона на случай, если придется переехать. Говорит, присмотрел ларек относительно недалеко, но будет ли там такой же налаженный годами поток клиентов — никаких гарантий.

Официальные лица ссылаются на то, что «Аквилон» не соответствует российским стандартам организации торговли, как и почти все остальные рынки Донецка.

— По городу стоят разрушенные дома, окна забиты где фанерой, где пленкой, вода по графику раз в три дня… Мы не против, когда всё наладится, прийти к стандартам. Почему именно наш рынок надо убрать сию минуту? — спрашивает Елена.

Вытекающий отсюда вопрос — куда переезжать, если в любой момент и с нового места могут попросить? Предприниматели перечисляют соседние торговые площадки — одна расположена на обочине проезжей части, что запрещено российским законодательством, у другой из законных строений только капитальный купол, остальные павильоны, стоящие рядом, подлежат сносу, когда до них дойдут руки проверяющих.

Сушилки рядом с селедкой

В течение последнего года чиновники предлагают предпринимателям места для аренды на других рынках города. Альтернативы тоже спорные. Среди них часто звучит «Маяк» — бывший книжный рынок, большая часть которого разрушена обстрелами, поврежденные контейнеры годами так и стоят неубранными. Покупатели приходят сюда адресно за радиотоварами и печатной продукцией. Одежду, обувь, стройматериалы, хозяйственно-бытовые мелочи люди привыкли искать в других местах.

Те, кто еще торгуют на «Аквилоне», каждый день слушают истории о жизни коллег на новом месте. Одна получила павильон с гнилой крышей, хотела отремонтировать, сняла покрытие, а под ним — стекловата в черной плесени, которая смертельно опасна для человека.

ИА Регнум Рынок «Маяк»

Другая арендовала два объекта. В первом неделю делала ремонт, и за это время не заглянул ни один покупатель, а у второго прорвало крышу при первом же дожде и весь товар промок.

Положение осложняется тем, что в качестве альтернативы предлагают свободные ларьки в уже сформировавшихся рядах. Так, Ольге, которая продает светодиодные зеркала, аксессуары для ванных комнат и бельевые сушилки, рекомендовали место в продуктовом сегменте соседнего рынка. С одной стороны сало режут, с другой рыбу заворачивают. Она спрашивает своих постоянных покупателей: «Придете ко мне за зеркалами?». Ни один не согласился.

Единственный источник дохода

Немаловажен и денежный фактор. До последнего времени цена аренды на «Аквилоне» сохранялась на уровне 240 рублей за квадратный метр в месяц. Район прифронтовой, поэтому цены ниже, чем в более спокойных местах. На других рынках дешевле чем за 450 руб. / кв. м мест нет.

В новых павильонах, построенных по стандарту, в соседних городах, аренда обходится в среднем в 2 тысячи за квадрат и доходит до 4500 рублей. Таким образом, приспособленный под торговлю одеждой или предметами быта объект, где будет удобно и покупателям, и продавцам, обойдется в 45-50 тысяч рублей в месяц, а то и дороже. Плюс налоги, расходы на обслуживание кассового аппарата. Для продавцов, торгующих товарами, которые представлены на «Аквилоне», эти расходы неподъемны, работать станет просто невыгодно.

Предприниматели говорят, что товар здесь зачастую намного дешевле, чем в торговых центрах. Будет дорогая аренда — это в первую очередь отразится на клиентах, которые просто не будут ничего покупать. Есть более-менее подходящие места, но в другой части города, ехать полтора часа, постоянные клиенты не поедут. Или придется ремонтировать то, что дадут, а это ощутимые затраты. Рассказывают, что на новом месте и стоимость ремонта может доходить до ста тысяч рублей, и покупателей почти нет.

Среди арендаторов «Аквилона» нет нуворишей, которые упрямятся из вредности. Этот рынок не только биография продавцов, но и, по сути, их единственный источник дохода. Например, Ольга живет с младшим сыном-школьником и мужем. Его зарплата и детское пособие — в сумме около тридцати тысяч. На это без выручки с рынка не прожить.

Другая предпринимательница за 30 лет на «Аквилоне» тоже никаких богатств не нажила. Квартира на двоих с дочерью, машины нет, дачи тоже. Пока другие строили дома, они вкладывали деньги в контейнеры, чтобы обеспечить себе стабильное будущее, которое из-за потенциального сноса рынка теперь под угрозой. Большинство арендаторов здесь уже на пенсии, а она у предпринимателей всего 12-13 тысяч рублей. И сейчас деньги вложены в товар, который надо где-то распродавать.

Облагораживать новое место некому

На очередной встрече профактива рынка с представителями администрации города прозвучало обещание: водовод пройдет вдоль рынка или частного сектора, «Аквилон» не снесут до конца переходного периода, действующего на территории ДНР до 2028 года.

А в начале декабря предпринимателям раздали уведомления без подписей и печатей о том, что срок договора аренды заканчивается вместе с 2025 годом и продления не будет, освободить территорию необходимо до 10 января.

За день до праздника, 30 декабря, предприниматели добились встречи с представителем местных властей, который попытался снизить градус напряжения, объявив о возможном инвесторе, который облагородит эту территорию, построит сквер и поможет предпринимателям переехать на альтернативную площадку.

Однако на последней встрече, уже в июне этого года, предпринимателям предложили вариант переезда на альтернативную площадку на уже упомянутом выше рынке «Маяк». Но на этот раз не в уже существующие ряды, а на отдельную площадку. А там сейчас — голый участок земли без коммуникаций.

На вопросы предпринимателей, за чей счет будет подключено электричество, вода, возведена крыша, — ответов также нет. Представители «Рынков Донбасса» сказали: свободных средств на стройку у предприятия нет, а для торговцев эти суммы — неподъемные.

Идет третья неделя, как предприниматели не могут работать законно. Договоры аренды не продлены, и четкого понимания, куда двигаться дальше, что делать с непроданным товаром, нет. На части «Аквилона» отключено электричество, местная охрана закрывает ворота, но попасть на территорию можно через другие, открытые для жителей микрорайона.

«У нас отсутствует реально приемлемая альтернатива. <…> В 2016 году прошла национализация контейнеров, которые сейчас у нас забирают, хотя мы ставили их за свои деньги, делали крышу, забор, и теперь не хотим еще раз обустраивать другие контейнеры, которые в любой момент могут забрать как не соответствующие российским стандартам. У нас нет никаких письменных гарантий, сколько мы проработаем на этом месте. Договоры аренды последние несколько лет продлеваются максимум на 6 месяцев. Руководство города почти год не дает ответа на наши вопросы о сроках сноса и реконструкции других рынков Донецка», — говорится в письменном сообщении от предпринимателей в редакцию.

Эти люди пережили два майдана и несколько смен власти, работали при разных государствах и войнах, до сих пор регулярно слушают «бахи» и видят дроны. И сегодня они просто хотят возможность иметь хотя бы какую-то стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Для них эта стабильность — возможность работать на рынке «Аквилон», на котором многие из них провели десятки лет своей жизни.