На днях группа неизвестных лиц, называющих себя «Сопротивлением Бахрейна», устроила в этой стране налет. Нападавшие подожгли полицейский участок в Манаме, столице королевства. Официально атака была приурочена к «очередной волне репрессий» против шиитского духовенства и активистов и позиционировалась как ответ на усилившееся давление властей на общину.

ИА Регнум

Однако по ряду косвенных признаков она напоминала скорее провокацию: чтобы еще больше напугать правящую династию и заставить их закрутить гайки. А заодно — более охотно участвовать в военных операциях против Тегерана.

Зонтичное сопротивление

«Сопротивление Бахрейна» существует уже не первый год и сумело, по выражению местных журналистов, прочно пустить корни в социальных и религиозных институтах королевства. Опираясь на сеть влиятельных и уважаемых проповедников, проиранские силы смогли создать в Бахрейне зонтичную структуру, которая позволяла осторожно влиять на общественные настроения.

При этом Тегеран до недавнего времени не был склонен использовать этот инструмент во вред монархиям региона, предпочитая делать ставку на дипломатию, в том числе религиозную.

Стоит также отметить, что термин «Сопротивление Бахрейна» был введен в оборот западными журналистами и официально никогда не использовался сторонниками Ирана. Сами шиитские подпольщики предпочитали использовать другие названия.

Например, в разное время на территории Бахрейна действовали «Бригады Аль-Мухтара» и «Бригады Аль-Аштара», присягнувшие на верность верховному лидеру Ирана. Группировки периодически сотрудничали между собой под эгидой дирижируемой Тегераном «Оси сопротивления», но не формировали общего фронта.

Нынешние же манифестанты, атаковавшие полицейский участок в Манаме, использовали западное наименование в качестве личного бренда, а саму акцию назвали «первой ласточкой» большой кампании по восстановлению прав шиитской общины. При этом официальные проиранские группировки от инцидента, напротив, дистанцировались и никак не прокомментировали произошедшее: налетчики появились неизвестно откуда и столь же внезапно растворились.

Зато весть о появлении новой угрозы активно разнесли израильские и западные медиа, представившие налет на полицейский участок как «отправную точку террора» и предрекшие Бахрейну скорую гражданскую войну — в случае если страна не разберется с «проиранской агентурой».

Таким образом, противники Тегерана решили сыграть на растущих страхах правящей династии и тем самым еще больше отдалить Бахрейн и другие аравийские монархии от Ирана, заставив их бояться подрывной деятельности.

Репрессии усиливаются

Впрочем, даже за вычетом недавней эскалации положение шиитской общины (которая в Бахрейне составляет большинство), и без того далекое от идеального, ухудшается от месяца к месяцу.

С началом военной операции США и Израиля против Ирана в феврале 2026 года власти королевства (суннитская династия аль-Халифа) усилили давление на иноверцев, клеймя их «пятой колонной» и «агентурной сетью» Ирана.

Под лозунгом борьбы с «иранской гибридной угрозой» государство развернуло кампанию по зачистке «сомнительных фондов» и религиозных организаций, созданных или возглавляемых шиитами. Помимо этого, под удар попали профессиональные сообщества богословов и толкователей священных текстов. В том числе — тех, кто ранее считался неприкосновенным.

Очередная волна арестов, на данный момент самая масштабная, пришлась на начало июня. Бахрейнские силы безопасности задержали около 20 человек по обвинению в подрывной работе и связях с Корпусом стражей Исламской революции.

Среди попавших под удар — влиятельные шиитские богословы и проповедники Сайид Ясин Мусави, шейх Али аль-Мустаришд, шейх Джафар Ашур, шейх Назир Малик и шейх Махмуд Тахери. В отличие от предшественников, которых просто выслали из Залива на «философском пароходе», лишив гражданства королевства, все они оказались в бахрейнских спецтюрьмах.

По версии следствия, именно эта группа арестованных богословов входила в ядро созданной Ираном сети и обеспечивала координацию между различными группировками и движениями на территории королевства. А возможно — и всего Аравийского полуострова, поскольку Малик и Тахери ранее неоднократно бывали в Саудовской Аравии, где осенью 2024 года внезапно родилось первое в истории королевства проиранское движение — «Исламское сопротивление на земле двух Святынь», по идеологии и повадкам копировавшее бахрейнскую модель.

Интересно и то, что бахрейнские спецслужбы ведут охоту по верхам, задерживая в основном публичных представителей шиитской общины, в то время как поиски нападавших на участок в Манаме, судя по всему, пока даже не были начаты.

Порочный круг

При этом, несмотря на развернутые в отношении шиитов репрессии, Бахрейн все еще старается разграничивать местных активистов и Иран, а потому максимально воздерживается от дополнительной эскалации с Исламской Республикой.

Так, во время короткого всплеска напряженности между Ираном и Израилем 7 июня бахрейнские власти демонстративно остались в стороне. Королевство не привело войска в состояние повышенной боеготовности, как это, например, сделал Кувейт, а позднее не предоставило Израилю национальное воздушное пространство для рейда против Тегерана.

Вместе с тем бахрейнские элиты оставили почву для потенциальных трений с шиитским сообществом и, судя по всему, по-прежнему настроены на эскалацию. В частности, изданный в начале июня королевский указ запретил шиитам Бахрейна совершать паломничества в Ирак и Иран.

Официально — под предлогом заботы об их безопасности «в сложный для региона период». На деле же запрет был введен с целью минимизировать возможные контакты бахрейнцев с представителями Ирана в третьих странах. Кроме того, власти запретили бахрейнским шиитам оплакивать погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи во время празднования Ашуры, значимого религиозного дня поминовения шиитских мучеников. Нарушившим предписания грозят серьезные последствия — вплоть до уголовного преследования.

Это значительно усиливает недовольство в местных общинах — в том числе потому что бьет по интересам и мировоззрению значительной части жителей королевства. Это, в свою очередь, создает условия для новых витков эскалации и еще большего давления на шиитов со стороны правящей династии.