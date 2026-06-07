Флагманский экономический форум России, организуемый в Северной столице с 1997 года, в этом году прошел под лейтмотивом «Прагматический диалог — путь к стабильному будущему».

Юлия Егорова/Росконгресс

Направление, выбранное организаторами, явно отражает дух времени: акцент сместился на конкретные подкрепленные финансовыми ресурсами проекты. Несмотря на давление извне, форум подтверждает свой международный статус и собирает делегации со всего мира. По оценкам организаторов, в ПМЭФ-2026 приняли участие порядка 25 000 человек из 130 стран.

Участники традиционно не жалели средств на оформление стендов. Особенно впечатляющую работу в данном плане провели «Росатом» и «Газпромнефть»: атомщики попытались органично связать собственный бренд с живыми сюжетами русских народных сказок, а энергетики — рассказать о красотах и культуре Русского Севера — одном из ключевых регионов деятельности российского ТЭК.

Локомотивы мировой экономики

Наиболее важные решение в международном блоке форума были приняты в области логистики и энергетики. Международные инвесторы готовы финансировать важные логистические центры на Камчатке и в Мурманске с целью оптимизации Северного морского пути.

Министерство транспорта России и РЖД совместно с партнерами из Ирана и Азербайджана планируют модернизировать западный маршрут МТК, что должно сократить время доставки грузов из Балтики в регион Персидского залива почти вдвое.

Статус Саудовской Аравии (КСА) в качестве главного гостя форума стал важнейшим дипломатическим и экономическим событием ПМЭФ, что также совпало с 100-летием установления дипломатических отношений между Россией и Эр-Риядом.

Особый статус Саудовской Аравии быстро воплотился в практические договоренности между министерствами энергетики России и КСА о комплексной программе научно-технического сотрудничества до 2030 года. Она предусматривает, в частности, совместную разработку оборудования для глубоководного бурения.

Символично, что рядом с саудовским стендом расположился стенд Узбекистана, президент которого Шавкат Мирзиёев назвал Россию «давним стратегическим партнером и союзником».

По словам главы Узбекистана, за последние десять лет объем двусторонней торговли увеличился более чем в три раза, а портфель совместных проектов превышает $50 млрд.

Мирзиёев также упомянул о закладке первого блока интегрированной российской атомной электростанции в Узбекистане, что должно стать долгосрочным проектом развития с созданием новой инженерной школы.

Зона постоянного роста

Российские компании в свою очередь рассказали о том, что осуществляют масштабные инвестиции в разработку систем искусственного интеллекта. Так, консорциум IT-гигантов — Яндекс, «Сбер» и «Ростелеком» — в настоящее время создает единую и надежную среду для обучения промышленных нейронных сетей.

Технологии искусственного интеллекта также активно внедряются в практику регионального управления «Умный город»: ИИ-проекты по оптимизации транспортных потоков и энергетических систем уже реализованы в ряде российских регионов.

Особые гости

В состав делегаций на ПМЭФ из США и Европы вошли руководители торговых палат, инвесторы и общественные деятели из США, Германии, Франции и Австрии, готовые налаживать прагматичные отношения в новых условиях.

Немецкая делегация на Петербургском экономическом форуме оказалась одной из самых внушительных: помимо представителей германского бизнеса и депутатов бундестага, на ПМЭФ-2026 в отличие от предыдущего года отправилось множество немецких журналистов.

Выглядит это вполне логично: 1600 немецких компаний продолжают работать в России. Другие немецкие компании по-прежнему экспортируют в Россию товары или импортируют сырье, не подпадающее под санкции.

По словам экспертов, с началом российско-украинского конфликта из России ушли лишь 20–30% немецких компаний. Остальные по-прежнему находятся там, адаптировавшись к новым условиям. Как правило, это относится к компаниям среднего размера, имеющим в России производственные мощности.

Оставшись на рынке, впоследствии они получат огромное преимущество. После ухода таких промышленных концернов, как Volkswagen или Siemens, крупнейшими иностранными представителями в стране теперь являются международные компании из пищевой промышленности или сектора бытовой химии.

В то же время в таких отраслях, как продовольственная торговля, фармацевтика и медицинская техника, ситуация продолжает оставаться относительно стабильной. Хотя немецкие компании в России испытывают определенные проблемы после введения западных санкций, в некоторых отраслях нашли способы приспособиться к существующим реалиям.

Например, Немецкая промышленная ассоциация по оптике, фотонике, аналитической и медицинской технике (Spectaris) рассказывает о значительном росте экспорта в Россию. В 2025 году он вырос до примерно €790 млн, практически достигнув прежних показателей.

Кроме того, Восточный комитет немецкой экономики сообщает, что химические и фармацевтические продукты, продовольствие и корма составляют более половины немецкого экспорта в Россию. Основной упор в экспорте делается на лекарства и медицинскую технику.

Из промышленных немецких «тяжеловесов» на форуме присутствовали производитель молочной продукции Штефан Дюрр, работающий в России с группой «ЭкоНива», и Томас Брух, многолетний генеральный директор Globus Holding.

На полях ПМЭФ состоялась встреча с представителями политических кругов Германии и Европейского парламента. Во встрече приняли участие депутаты бундестага Федеративной Республики Германия Маркус Фронмайер и Штеффен Котре, председатель отделения партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии Йорг Урбан, а также депутат Европейского парламента Петр Быстрон.

Стороны обсудили текущее состояние отношений между Россией и Германией, вопросы международной повестки, а также перспективы восстановления конструктивного взаимодействия в экономической, гуманитарной и общественной сферах.

Также в нынешнем году на ПМЭФ состоялся бизнес-диалог «Россия — Германия», посвященный перспективам торгово-экономического сотрудничества, инвестиционного взаимодействия и поиску новых возможностей для развития деловых связей в современных условиях, модератором которого выступил председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

«Германия сможет устоять экономически, культурно и в целом только при хорошем сотрудничестве с Россией. В том числе и в рамках газового проекта «Северный поток», — подчеркнул по итогам встречи депутат бундестага Штеффен Котре.

Глобальные сдвиги

В ходе пленарного заседания ПМЭФ было отмечено, что в мировой экономике происходят необратимые трансформации. Так, темпы экономического роста в странах БРИКС составляют в среднем 4% в год, а стран «Большой семерки» — 1,5%.

В итоге, после того как баланс в мировой торговле сместился в сторону Глобального Юга, страны Запада, ранее бывшие главными бенефициарами глобальной финансовой системы, начали активно менять созданные ими же самими правила мировой экономики. Незаконные рестрикции и экспроприации суверенных активов необратимо повлияли на позиции мировых валют — доллара и евро.

Россия, взяв курс на обеспечение экономического суверенитета, активно старается развивать торговые отношения со странами, ставящими интересы экономики в приоритет и не связывающими их с политическими декларациями.

Подобная политика приносит свои плоды. Так, общая сумма контрактов и соглашений, подписанных в течение четырех дней форума, составила порядка 6,6 трлн рублей (порядка €77 млрд), что на 10% превысило показатели ПМЭФ-2025.