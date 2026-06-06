ПМЭФ называют «Русским Давосом». И дело тут не только в представительности (на форуме было 20 тысяч гостей из 130 стран мира), но и в смысловой нагрузке.

ИА Регнум

Давосский форум, изначально созданный для продвижения сотрудничества и поиска новых, совместных путей решения глобальных экономических проблем глобализирующегося мира, превратился в закрытый западный междусобойчик. Со строгой идеологической дисциплиной, иерархией и отказом признавать, что глобализировать мир через западные институты уже не получается.

«На протяжении десятилетий модель глобального развития строилась вокруг ограниченного числа финансовых центров, технологических решений, страховых и логистических узлов, рейтинговых агентств, резервных валют. Такая конструкция подавалась как универсальная, как подходящая якобы всем, а главное, как якобы нейтральная», — объясняет президент России Владимир Путин.

На деле же она, как отмечает президент, всё чаще использовалась в качестве инструмента политического давления и недобросовестной конкуренции, когда расчёты, технологии, логистика или даже доступ к информации могут быть отключены в один момент, чтобы наказать того, кто решил действовать в своих собственных национальных интересах.

«То есть, по сути, это была специально созданная система зависимости и выкачивания ресурсов», — резюмирует Владимир Путин.

Речь идет и о ВТО, и о долларе как единой валюте, и о системе расчетов, и о правилах глобальной торговли. Неудивительно, что незападные страны не хотят оказаться на месте России и Ирана, против которых Запад и использовал глобализацию. Они заинтересованы в альтернативной политической модели — и на ПМЭФ, новом Давосе современности, она и создавалась.

«Новый экономический международный порядок, архитектура формируется сейчас. Она носит более разнообразный характер, само собой исполнена больших противоречий, однако является более представительной», — говорит ведущая пленарной сессии ПМЭФ индийская журналистка Гита Мохан.

И речь здесь не только о количестве стран, но и об их добровольном (а не из-под западной палки) согласии участвовать в создании этой системы.

«Уникальность, привлекательность Петербургского форума как раз и заключается в возможности свободного диалога по вопросам, которые интересуют предпринимателей, целые отрасли и даже целые государства. Мы всегда открыты для тех, кто заинтересован в работе с нашей страной, кто готов к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству», — говорит Владимир Путин.

Базовые принципы этой системы обозначил на пленарной сессии ПМЭФ заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

«В сентябре прошлого года председатель Си Цзиньпин торжественно выдвинул инициативу по глобальному управлению, которая основана на пяти ключевых постулатах, а именно: приверженность суверенному равенству, соблюдение международного права, воплощение в жизнь многосторонности человека, ацентричность подхода и ориентация на результат», — говорит он.

Проще говоря, речь идет о системе, где нет никакой дискриминации по национальному, географическому, религиозному или любому другому принципу. Нет принятого на Западе менторства и стран первого или второго сорта — тем более что в обозримой перспективе глобальная экономика с большой долей вероятности поменяет свое лицо.

«К 2050 году каждый четвёртый человек на этой планете будет африканцем. Африка останется единственным континентом на планете, который по-прежнему будет предоставлять глобальную рабочую силу на масштабном уровне», — говорит президент Танзании Самия Сулуху Хасан.

По ее словам, именно на Африканском континенте будет находиться девять из 20 самых быстро развивающихся экономик, а средний класс Африканского континента превысит миллиард человек.

«При этом Африканская континентальная зона свободной торговли будет работать полноценно и, таким образом, превратит нас в крупнейший единый рынок в мире по численности населения», — резюмирует она.

«Корни нынешней турбулентности в мире в том, что он переходит от вертикальной иерархической модели, которая работала в интересах отдельных государств, причём небольшого количества государств, к более сложной, распределённой и многополярной», — говорит Владимир Путин.

Сейчас же речь идет о системе, где нет иерархи. Такой системе, где в основу всего положено международное право — единственный универсальный свод норм, принятый всеми участниками. Единые, понятные и принятые всеми правила, в рамках которых будет проходить международное сотрудничество. Незыблемые правила, которые обеспечат стабильность этого сотрудничества — в отличие от того, что сейчас происходит с мировой торговлей, где царствует волюнтаризм.

«Эрозию Всемирной торговой организации запустили те же, кто её и создавал, а именно западные государства. Когда им было выгодно, они продвигали ВТО и идеи ВТО, приглашали к участию в ней другие страны, а когда Запад начал проигрывать в конкурентной борьбе, то общие универсальные правила торговли, которые внедрялись в рамках ВТО, стали неинтересны, стали обременительными», — напоминает Владимир Путин.

В результате в ход пошли односторонние ограничения и санкции, которые и уничтожили свободную мировую торговлю.

В рамках этой системы особое значение начинает приобретать региональное сотрудничество — причем не только в рамках существующих интеграционных структур (например, Евразийского союза). Так, например, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с инициативой формирования Евразийского пояса технологической индустриализации.

«Это система взаимосвязанных производственных и технологических кластеров, объединённых единой цифровой платформой промышленной кооперации. Речь идёт о создании цепочек полного цикла — от разработки технологий и подготовки кадров до локализации промышленного производства и выхода на внешние рынки», — пояснил он.

Также Мирзиёев предложил создать совместную цифровую экосистему. «Она могла бы включить сближение правил регулирования цифровой торговли и городских сервисов, дальнейшее продвижение узбекских и российских брендов на взаимных платформах, создание единого цифрового профиля занятости, развитие продуктов на основе искусственного интеллекта», — заявил он.

Ну и, наконец, дополнил свой интеграционный пакет предложением о создании совместной онлайн-платформы развития человеческого капитала. «Её задача — связать образование, профессиональную подготовку и рынок труда. В этой системе могут быть объединены образовательные программы, языковые и IT-курсы, поддержка молодых предпринимателей, доступ к работодателям», — резюмировал президент Узбекистана.

Он очень четко обозначил главный приоритет нового формата международного сотрудничества — прагматизм. Вместо пустых, а иногда и откровенно лживых лозунгов (на которых основывается западная интеграционная модель) речь должна идти о конкретных, «земных» преимуществах.

«В условиях турбулентности в мировой экономике растёт значение государств и регионов, играющих консолидирующую роль, я хочу особо подчеркнуть — консолидирующую роль, и способных формировать вокруг себя пространство кооперации, устойчивости и взаимовыгоды», — говорит Шавкат Мирзиёев.

И этот прагматизм становится главным цементом для глобализации нового типа. Объединяет совершенно разные страны, с совершенно разными идеологиями в совершенно разных регионах вокруг единой цели — совместного сопроцветания.

«Мы успешно преодолеваем все сложности, потому что мы привержены друг другу, привержены нашему партнёрству. И хотя я мусульманин, а Его Превосходительство и Российская Федерация — это православная страна, но тем не менее мы будем вместе, пока смерть не разлучит нас», — резюмировал дух форума министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

И с каждым новым днем, с каждым новым надрывом текущего экономического миропорядка под этими словами подписывается все большее количество стран.