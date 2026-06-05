Румыния включается в борьбу за свою сферу влияния на Украине. Такой вывод можно сделать по итогам вручения румынским президентом Никушором Даном мандата на формирование нового правительства своему советнику и депутату Европарламента Эужену Томаку.

ИА Регнум Эужен Томак

Правда, в первом документе, выданном нынешнему кандидату в премьер-министры в 1981 году при рождении, его имя, вероятно, звучало как Евгений. Ведь родился он на территории Украинской ССР, в южнобессарабском селе Озёрном.

Будучи этническим румыном, в 1999 году Томак вернулся на историческую родину, через год получил гражданство. Окончив исторический факультет Бухарестского университета, он сделал политическую карьеру на государственных должностях, связанных с защитой прав диаспоры.

К примеру, Томак резко критиковал официальный Киев за ограничение возможности образования румынского национального меньшинства на родном языке. Бухаресту он предлагал ответить взаимностью при организации учебного процесса для румынских украинцев, а также для украинских беженцев.

С трибуны Европарламента Томак не раз заявлял, что Украина не имеет шансов выполнить все условия по присоединению к ЕС, если не приведет свое языковое законодательство в соответствие с европейскими стандартами.

Предметом претензий к украинским властям со стороны уроженца Бессарабии является ассимиляция румыноязычных приходов при переводе их в подчинение раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ). «Борьба с влиянием Москвы не должна превращаться в преследование этнических меньшинств и их святынь», — заявлял Томак.

Резкие выпады румынского парламентария в адрес киевского режима не остались без последствий. По некоторым данным, ему даже запрещался въезд на территорию Украины.

Назначение такого политика на второй по значимости государственный пост в Румынии предполагает активизацию работы с диаспорой на Украине и повышение значимости ее проблем в отношениях Бухареста и Киева. Тем более что, по словам кандидата на премьерское кресло, в Незалежной живет почти миллион румын. Это значительно больше, чем венгров, новый лидер которых Петер Мадьяр требует восстановления прав соотечественников в образовании, культуре и администрации.

Обсуждаемая сейчас в румынском парламенте программа потенциального главы правительства предполагает экспансию на восточном направлении. Планируется «дебюрократизировать» паспортизацию жителей Северной Буковины и Бессарабии, имеющих право на получение румынского гражданства. Говорится об увеличении субсидий на обеспечение работы в Черновицкой и Одесской областях румыноязычных СМИ, культурных центров, а также функционирование учительских курсов.

Ставится вопрос о расширении представительства румын из-за рубежа в национальном парламенте, активизации их участия в политических процессах на исторической родине за счет организации их голосования по почте и онлайн.

Румынскими квазичиновниками на украинских территориях могут стать священники Румынской православной церкви, интеграции в которую местных румыноязычных приходов намерен добиваться Томак. Важно учитывать, что в дунайско-карпатской республике пастыри официальной Церкви получают зарплату фактически за счёт казны и причастны к выполнению ряда государственных программ.

Вероятно, президент Дан рассчитывает, что унионистская повестка, которую олицетворяет Томак, сможет консолидировать румынский политический класс. Ведь после отставки правительства Илие Боложана правящая элита страны уже месяц как переживает серьезный внутренний конфликт.

5 мая 2026 года входившие в состав кабинета Боложана социал-демократы, объединив силы с оппозиционным Альянсом за объединение румын (AUR), проголосовали за вотум недоверия прежнему премьеру. Причиной являлся крайне непопулярный курс жесткой бюджетной экономии, проводившийся национал-либералом Боложаном.

С тех пор идут безуспешные попытки образовать новую правящую коалицию. Национал-либеральная партия (НЛП), как и пропрезидентский Союз спасения Румынии (USR), под впечатлением от произошедшего не хотят видеть в составе нового правительства представителей Социал-демократической партии (СДП). Однако у них вместе слишком мало голосов для результативного голосования за нового премьера.

Недостающие голоса могла бы дать вторая после социал-демократов фракция AUR. Но евроскептики-суверенисты связывать себя обязательствами нового пробрюссельского правительства во главе с либералом желанием не горят.

В этих условиях глава государства как раз и выдвинул кандидатуру «технократического» премьера, не связанного с ведущими партиями, способного сформировать кабинет беспартийных профессионалов. Парламентарии-националисты могли бы в таком случае отодвинуть в сторону свою нелюбовь к либералам, учитывая унионистские устремления кандидата в премьер-министры.

Социал-демократы тоже сложа руки не сидят и недавними согласованными с AUR голосованиями дают понять, что способны создать правящую коалицию и без участия либералов. Правда, вряд ли одобрительно на такую комбинацию «преемников Чаушеску» и суверенистов будет смотреть европейская бюрократия, от которой зависит значительная часть внешнего финансирования Румынии сегодня.

СДП против подхода к составу правительства, предлагаемого президентом, не возражает, но выдвигает встречное требование исключения из новой парламентской коалиции пропрезидентской USR, изобилующей выходцами из структур Сороса*.

Тем самым фигура «технократа»-униониста Томака призвана обе ведущие прозападные партии Румынии (СДП и НЛП) сделать сговорчивее. Ведь если они будут и дальше упорствовать, возникает угроза оказаться в оппозиции правительству, поддержанному оппонентом и националистами-евроскептиками.

Вот только насколько будет стабилен созданный таким способом правящий альянс, остается под большим вопросом. Но это, наверное, не самое главное для основных политических игроков в Бухаресте.

Гораздо более актуально сейчас для них избежать внеочередных парламентских выборов, по итогам которых AUR может получить самую большую парламентскую фракцию. И активные шаги Румынии на украинском направлении будут призваны способствовать решению этой задачи.

*Фонд Джорджа Сороса «Открытое общество» признан в РФ нежелательной организацией.