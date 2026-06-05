Похоже, Украина додавливает ЕС по поводу распоряжения судьбой мужчин мобилизационного возраста — их требуют исключить из-под действия директивы о временной защите.

ИА Регнум

Правда, пока не всех. Речь идет о людях в возрасте от 23 до 60 лет, которые будут тем или иным путем попадать в Европу с марта 2027 года — когда истечет очередное продление текущего статуса.

Как заявил по итогам заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в Люксембурге еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер, «это также то, что просят нас сделать украинцы».

Хотя понятно, что эти «украинцы», заседающие во властных кабинетах в Киеве, требуют отдать всех, кто не хочет служить в ВСУ и сбежал из страны начиная с 2022 года.

Европейские визави на такой вариант не соглашаются. Однако, как сообщил заместитель министра по миграции Кипра Николас Иоаннидес, многие государства согласны с тем, чтобы временная защита на подпадающих под мобилизацию украинских граждан больше не распространялась.

Соответствующую готовность уже высказала Австрия, серьезно настроена Польша, а в Германии ведутся бурные дискуссии.

В ближайшие недели Еврокомиссия представит предложения о дальнейшем формате временной защиты украинцев. После этого их должны будут одобрить страны ЕС квалифицированным большинством голосов. Но в целом лафа, которая длилась все эти годы, повсеместно сворачивается.

Когда в июне 2025-го Евросоюз согласился продлить временную защиту для украинцев еще на год, это решение сопровождалось дополнительной договоренностью государств-членов. Ее не зафиксировали в документе, но должностные лица говорили о ней открыто: Евросоюз был твердо настроен, что это продление станет последним.

В принципе, та же Польша с марта текущего года начала массовый перевод пришельцев на «разрешение на временное пребывание и работу» — отсеивая и вытесняя из страны всех иждивенцев. Легальное пребывание и доступ к рынку труда сохраняются до марта 2027 года — просто уже не на основе отдельного польского закона.

Нынешний же замысел еврочиновников состоит в том, чтобы сделать «как в Польше»: с марта 2027 года перед украинцами в ЕС должен появиться выбор — то ли вернуться назад на Украину, то ли получить другой легальный статус пребывания. Хотя на самом деле расчет был на то, что случится это уже в 2026 году.

Не случилось же потому, что всё идет очень медленно. Украинцам оно особо не нужно (им и так нормально), а европейцы говорят об опасности перегрузить бюрократические структуры, если обращения за новыми видами на жительство станут массовыми.

А они, как говорят евродипломаты, станут таковыми наверняка, поскольку домой беженцы однозначно возвращаться не спешат, а если нынешние их правила пребывания выключат — украинцы просто понесут заявления на получение убежища.

То есть пойдут по стандартной схеме для беженцев из других государств — от Белоруссии до Сирии.

4 июня Совет ЕС по внутренним делам как раз и ломал голову над тем, как быть с этой проблемой и одновременно удовлетворить жажду Зеленского на выдачу пушечного мяса. Промежуточное решение как и раз выглядит так: те, кто успел въехать до марта 2027-го, останутся с рядом оговорок и ограничений.

Кто приедет позже, убегая от войны, — принят не будет.

Собственные интересы европейских стран, получающих рабочую силу, тоже должны быть учтены. А решение касается в буквальном смысле миллионов людей, живущих, обучающихся или работающих в Европе.

По данным кипрского председательства в ЕС, на сегодняшний день временной защитой пользуются 4,33 миллиона перемещенных лиц из Украины. Из них 28,7% находятся в Германии, 22,3% — в Польше и 9% — в Чехии. И в последней — самое большое количество тех, кто не переходил на другие формы легализации.

Отметим, что это не общее количество украинцев, а именно те, кто имеет защиту по текущим правилам. Им разрешено постоянно проживать в европейских государствах, они имеют право на работу, обучение и т.д. с первого дня предоставления этого статуса — то есть это более широкие права, чем имеют, скажем, беженцы из других государств.

Со свежей поправкой — тоже текущего года.

С марта 2026 года украинцы, уже получавшие временную защиту в одном из государств ЕС, не могут претендовать на такой же статус в другом государстве — оно имеет право отказать и предложить человеку вернуться туда, где он получил убежище изначально.

В частности, это напрямую повлияло на тех, кто сначала (автоматически) получал защиту в приграничном государстве, а затем направлялся в поисках лучшей жизни или для воссоединения с семьей вглубь континента. Например, на нелегалов, пересекавших границу незаконно (через горы в Румынию) и вынужденных «легализоваться» у румынских пограничников.

Многие из них стремились попасть в Германию или другие зажиточные государства, но в нынешнем году начали получать там отказ.

Тем не менее окончательных решений ещё нет.

С одной стороны, всё просто. Дальше платить пособия и ждать, пока украинцы выучат язык, выберут, наконец, где им живется лучше и начнут работать, европейцы устали. Как и от постоянного давления со стороны Киева, требующего помочь не только деньгами и оружием, но и личным составом.

Поэтому колышущееся людское море загоняется в жесткие рамки.

В то же время в ЕС понимают и потенциальные вызовы такого решения. Прежде всего это необходимость соблюдения принципа недискриминации, важного в контексте прав человека (но непонятного украинской власти). Звучат мнения, что простой отказ всем мужчинам призывного возраста, без рассмотрения индивидуальных обстоятельств, будет ущемлением по возрасту и полу.

Вторая оговорка — это отношение к ним в целом. Где-то их склонны считать прежде всего нарушителями закона, а где-то популярно мнение, что это «пацифисты», которых надо приютить. Кроме того, есть еще категория «приезжие из безопасных регионов», которых нынче разворачивают отдельные страны — не входящие в ЕС Норвегия и Швейцария.

А Дания между тем ограничивает право на получение вида на жительство для выходцев из 14 «безопасных» областей.

И третья оговорка — непонимание, как быть с ситуацией, когда, получив отказ во временном убежище, украинцы будут бегать в поисках других вариантов остаться. Что их — депортировать? Или давать статус, как беженцам из Африки? А дальше что? Раздавать паспорта не готов пока никто в Европе.

Так что кипрское председательство подготовило аналитическую записку под названием «Временная защита — следующие шаги».

«Если срок временной защиты истечет в марте 2027 года, уязвимые группы могут не успеть перейти к другим доступным правовым статусам в должное время», — рассуждают авторы документа, демонстрируя отсутствие единого подхода. Есть ряд непонятных моментов — и европейцы тянут время.

А поскольку брать дополнительную ответственность им не хочется, то следующая идея в повестке дня такая: давать право на временную защиту только тем лицам, которым Украина позволяет выехать за границу в соответствии с национальным законодательством.

«Также бремя принятия решения будет возлагаться фактически на Украину и тем самым также обеспечит, что это будет отвечать интересам Украины», — говорит в интервью изданию «Европейская правда» неназванный евродипломат.

Это будет означать «легальность» предоставления статуса женщинам, мужчинам вне призывного возраста, мужчинам, исключенным из военного учета и т.д. Хотя всё также не объясняет, как быть, скажем, с теми, кто пересек границу ЕС легально для краткосрочной поездки, однако нарушил правила выезда.

Так обычно случается с украинцами, выехавшими в командировку, на спортивные соревнования или по разовым разрешениям (как «волонтеры» и т.п.), а после этого попросившими временной защиты.

С ними надо как-то определяться — как и со многими другими. Но в любом случае переход к другому формату отношений неизбежен.

Евросоюз уже несколько лет постоянно уменьшает социальную помощь украинским беженцам. Глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко утверждает, что речь идет не столько о «выталкивании», сколько о попытке стабилизировать количество граждан Украины в каждой стране.

По ее словам, европейские государства всё активнее подают запросы о возвращении украинцев по процедуре реадмиссии. Речь идет о механизме, когда страны возвращают иностранцев, не имеющих законных оснований для пребывания.

И касаются они не только мужчин, но и женщин.

Получение ВНЖ всё в большем количестве стран увязывается с необходимостью предоставить документы, подтверждающие освобождение от военной службы. Сворачиваются специальные образовательные правила и бесплатные языковые курсы для украинцев.

За малейшие правонарушения и нарушение миграционного режима выдворяют (о чем и говорит Науменко).

Как ожидается, мужчин, уже имеющих легальный статус в ЕС, все эти изменения не коснутся. Однако в конечном итоге оставят «самых лучших»: тех, кто работает и не получает пособий, кто оформил нужные документы и не претендует на гражданство.

И отбор таких людей обоего пола будет проводиться фактически не до весны 2027 года, а до сентября текущего — когда все указанные сомнения будут разрешены и окончательное решение гармонизировано с хотелками киевского режима.