4 июня 2026 года в Международный день невинных детей — жертв агрессии активисты провели траурные мероприятия в память о погибших в Старобельске детях, где в результате удара по колледжу со стороны ВСУ погиб 21 студент — девушки и юноши, которые должны были стать педагогами.

ИА Регнум

Две тысячи активистов собрались у посольств государств, поддерживающих киевский режим — Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Италии, Германии и других.

Пока из посольства Великобритании выходят по своим делам сотрудники, напротив стоят сосредоточенные юноши и девушки, держащие в руках портреты сверстников, чьи жизни были отняты в результате удара по колледжу в Старобельске. Везде одна и та же дата — 22 мая 2026 года. В эту ночь украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. Налет состоял из трех волн, было применено 16 дронов. В результате частично обрушилось пятиэтажное здание общежития.

Активисты установили перед посольством колокол, который в минуту молчания прозвонил 21 раз — напоминая о каждом погибшем студенте.

Молодой человек в красной куртке держит портрет юноши — третьекурсника Максима Б. Он учился на программиста, во время налета украинских дронов был в общежитии. Близкие описывают его как доброго и отзывчивого парня, который всегда готов был прийти на помощь. В декабре Максиму могло исполниться 20 лет.

Другой активист держит портрет навсегда девятнадцатилетней Дарьи С. Дарья, воспитанная бабушкой из Рубежного, рано лишилась родителей, но всегда любила и благодарила их за жизнь. Девушка была активисткой, училась и мечтала о будущем.

Елена Собкова ИА Регнум

В социальных сетях осталась запись ко Дню отца с фотографией, где папа держит совсем маленькую Дашу на руках: «Папа, спасибо за жизнь! За возможность быть любимой дочерью и становиться лучше для тебя. Я знаю, ты это видишь». Но, к сожалению, папа теперь никогда не увидит, как дочь вырастет, выйдет замуж, родит своих детей. Ее жизнь отобрала Украина.

На следующем портрете — еще одна жертва удара ВСУ по общежитию в Старобельске, Алена М. За две недели до атаки дом ее родителей также оказался под обстрелом, семья погибшей студентки лишилась крыши над головой и средств к существованию. А теперь погибла и дочь, которой в сентябре исполнилось бы 20 лет.

Один из активистов держит табличку с фотографией восьмилетней девочки Дарьи Бариловой. В ночь на 15 августа 2014 года, во время очередного обстрела украинцами Донецка, в дом, где жила семья Бариловых, попал снаряд. Девочка погибла вместе с родителями.

Горьким напоминанием служит и портрет шестилетнего Сергея Пивеня, погибшего вместе со своей семьей в том же 2014 году. Сережу не успели спасти — пока медики пытались прорваться через обстрелы, мальчик истек кровью. Семью хоронили без гроба, его просто негде было взять — во время обстрелов похоронные бюро не работали.

Елена Собкова ИА Регнум

Активисты вспоминали и другие трагедии, оборвавшие детские жизни.

27 июля 2014 года украинские войска обстреляли Горловку в ЛНР. Погибли мирные жители, включая Екатерину Жук и ее 10-месячную дочь Киру. Их последнее фото, где они лежат на траве, обнявшись, облетело весь мир, который запомнил Катю как «горловскую Мадонну».

13 августа 2013 года был обстрелян пляж в Зугрэсе, где погибли трое детей. Тогда украинские формирования использовали кассетные боеприпасы для увеличения радиуса поражения.

А вчера украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус Москва — Симферополь в Енакиево. Восемь человек погибли, один ребенок был ранен.

Акции у каждого посольства завершались скандированием лозунгов-напоминаний недружественным государствам о жертвах, к которым они причастны: «Ваше оружие убивает детей!», «Они могли бы жить!», «Ваши руки по локоть в крови!».