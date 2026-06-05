Накал в отношениях между Израилем и украинскими беженцами бьет рекорды. Украинские медиа и соцсети в последнее время пестрят жалобами переселенцев на «холодное и пренебрежительное» отношение к ним в еврейском государстве, а также на участившиеся провокации со стороны израильских силовиков, грубое обращение и давление на грани фола.

ИА Регнум

Кризис зародился не вчера. За нынешними трениями скрывается многолетняя проблема, решать которую придется следующему созыву кнессета (парламента). И скорее всего — решать жестко.

«Режим ограниченного присутствия»

С началом боевых действий на Украине в 2022 году Израиль был в числе немногих стран западного лагеря, избравших тактику «полунейтралитета»: несмотря на озвученную в адрес России критику, израильское руководство предпочло не присоединяться к группе открытых сторонников Украины, сделав ставку на гуманитарный аспект.

В 2022 году израильское правительство ввело режим коллективной защиты от депортации для граждан Украины, оказавшихся в стране по гуманитарным и туристическим визам.

Формат был предложен министром внутренних дел Аелет Шакед и позволял легализовать в стране до 25 тысяч гостей, большая часть которых уже находились в Израиле на момент начала активных боев, дать им возможность официально работать и пользоваться социальными гарантиями наравне с коренными израильтянами.

Тему выплаты пособий обошли элегантно: часть вынужденных переселенцев получила разовые дотации от благотворительных фондов и муниципалитетов, часть — от религиозных организаций. При этом в дальнейшем украинцы были обязаны обеспечивать себя самостоятельно.

Между собой израильтяне в шутку называли гуманитарную инициативу «режимом ограниченного присутствия» — намекая, что из-за отсутствия финансовых стимулов уезжающие с Украины предпочтут направиться в Европу, а не на Ближний Восток.

Отчасти так и получилось. Однако те, кто уже добрался до земли обетованной, не очень желали ее покидать даже в условиях скромной поддержки со стороны местного правительства.

Когда гости наглеют

Благая с точки зрения израильского правительства инициатива Шакед была лишь первым этапом многосоставного гуманитарного процесса, однако реализовать его полностью МВД не успело. По итогам выборов 2022 года коалиционное правительство развалилось, а в кресло премьер-министра вернулся «ястреб» Биньямин Нетаньяху.

На первых порах он решил продолжить линию, выбранную предшественниками, и сохранил большинство существовавших льготных режимов для украинских беженцев.

Более того, он поручил новому главе МВД Арье Дери адаптировать режим коллективной защиты от депортации под актуальные реалии и устранить выявленные за прошедший год правовые лакуны. Внешнюю идиллию удалось сохранить, однако со временем недопонимание только росло.

С весны 2023 года инициативные группы украинцев стали постепенно заваливать израильские органы власти требованиями о расширении прав и выделении дополнительных дотаций не только репатриантам-иудеям, но и нееврейским беженцам, угрожая подачей коллективных исков в суды.

Основным ответчиком по делам выступал Национальный страховой институт Израиля («Битуах Леуми»), уполномоченный распределять страховые и социальные выплаты, а также назначать повышенные пособия. Истцы считали, что структура присваивает себе их деньги, отказывая в дополнительных выплатах по формальным причинам.

Появились среди вынужденных переселенцев и авантюристы-проводники, обещающие оставшимся на Украине согражданам — особенно лицам призывного возраста — гарантированный переезд, а также «профессиональные активисты», охотно участвующие в проплаченных митингах и стачках.

Участились и случаи организации каналов сексуальной эксплуатации. В апреле 2023 года особый полицейский отдел «Лахав 433» задержал организованную преступную группу, в состав которой входили израильтяне и украинцы. Злоумышленники, выдавая себя за переселенцев первой волны, завлекали женщин в Израиль, обещая им повышенные пособия и легальный статус, и впоследствии продавали в подпольные бордели. Хотя организаторами схемы выступали и коренные израильтяне, основной фокус негатива быстро сместился на переселенцев.

Ситуация вызывала все большее раздражение у правительства Нетаньяху, в том числе из-за появления в повестке других, более острых политических кризисов, включая затяжное вооруженное противостояние с ХАМАС и конфликт с Ираном.

Однако купировать угрозу быстро не получалось. Попытки осторожно урезонить складывающуюся диаспору не находили понимания не только у местных активистов, но и у официального Киева. Последний воспринимал любые недружественные шаги в адрес украинских граждан как политический шантаж и «подыгрывание Москве».

Дошло до того, что в декабре 2025 года правительство Нетаньяху едва не свернуло программу коллективной защиты от депортации, что автоматически повлекло бы выдворение из еврейского государства более 20 тысяч человек. Однако в последний момент советники уговорили премьера повременить, и программа была пролонгирована до ближайших парламентских выборов, намеченных на осень этого года.

Впрочем, даже сохранив благожелательность на бумаге, Нетаньяху все равно значительно закрутил гайки. Крупные компании, особенно близкие к государству, стали менее охотно брать украинцев на работу и пересматривали уже существовавшие условия труда, ссылаясь на новые постановления МВД, которые сузили число сфер для трудоустройства гостей. Снизилась вовлеченность муниципальных чиновников в работу с украинской диаспорой.

Помимо этого, израильские силовые органы стали пристальнее следить за украинцами и препятствовать проникновению в страну новых волн миграции. Например, в конце мая службы безопасности аэропорта Бен-Гурион отказали во въезде 71-летней украинке, которая прибыла в страну транзитом с Кипра под предлогом воссоединения с семьей. А за месяц до этого спецслужбы еврейского государства прямо во время смены арестовали в Тель-Авиве украинского разнорабочего, обвинив его в работе на враждебные структуры. Однако версия в итоге не подтвердилась.

И хотя оба инцидента впоследствии были охарактеризованы как «перегибы на местах», их растущее от месяца к месяцу число свидетельствует скорее о появлении устойчивой тенденции. Изменился и тон местных медиа: они стали активнее освещать преступления с участием украинцев — особенно дела, связанные с контрабандой, шпионажем и другими тяжелыми статьями.

И все это, вероятно, с одной целью: создать условия, чтобы часть мигрантов покинула Израиль добровольно, а не в судебном порядке.

Политический торг

В преддверии выборов в Израиле тема украинских беженцев превратилась в значимый политический козырь, который попеременно стремятся разыграть как правительственные партии, так и оппозиция.

При этом противостоящий Нетаньяху лагерь, как ранее, пытается выступать за смягчение условий для украинцев. Бывшие премьер-министры (а ныне — лидеры крупнейшей оппозиционной платформы «Вместе») Нафтали Беннет и Яир Лапид требуют от властей прекратить «теневые чистки», а любые случаи притеснения украинских (и не только) переселенцев масштабируют до уровня «системных провалов» социальной политики кабмина (ведь дело, конечно, не в заботе о «притесняемых»).

На контрасте партии правительственного лагеря все больше склоняются к ограничению ранее действовавших гуманитарных программ в отношении украинцев, обещая обеспечить высвобождение «незаконно занимаемых» рабочих мест, а также разгрузку экономики.

Особо усердствуют ультраправые партии (в частности, «Религиозный сионизм» Бецалеля Смотрича), которым в преддверии большого передела мандатов требуется серьезный запас голосов. Смотрич и его сторонники не гнушаются агитировать на грани фола. Вплоть до вбрасывания в повестку таких лозунгов, как «Израиль — для израильтян!».

Интересно, что Нетаньяху, с подачи которого ранее и началось ужесточение режима, пока предпочитает держаться над схваткой и не демонстрировать проявления к украинцам открытого недовольства. Но при этом и не мешает соратникам продвигать запретительные инициативы.

Правда, такое поведение скорее можно объяснить нежеланием резко менять предвыборный ландшафт внутри Израиля, чем реальной солидарностью. Судя по всему, премьер стремится сохранить неопределенный статус скользкой темы до конца нынешнего избирательного цикла, чтобы в случае победы разбираться с ней без оглядки на оппозицию. А в случае поражения — переложить имиджевые издержки на преемника.