Ближний Восток постепенно охватывает новая «каптагоновая лихорадка». Не проходит и недели, чтобы о задержании крупных партий синтетического наркотика не рапортовали спецслужбы региональных государств — с акцентом на то, что объемы контрабанды за последнее время подскочили в среднем в 3–4 раза.

ИА Регнум

Соседи пеняют на Сирию, которая в последние годы стяжала славу главного поставщика опасных таблеток и, как заявляется, продолжила потворствовать контрабанде даже после смены власти.

Официальный Дамаск в ответ лишь разводит руками, обвиняя в создании наркоимперии активистов из друзской провинции Эс-Сувейда. Не забывая указывать при этом, что ниточки скандала тянутся на самый верх, к высшему руководству этноанклава.

Фокус на шейхов

Изначально каптагон на Ближнем Востоке назначали преимущественно при нарколепсии и синдроме дефицита внимания, а также при тяжелых формах депрессии. Однако со временем его стали прописывать «впрок». В некоторых арабских республиках (например, в Сирии и Ливане) этот психостимулятор превратился в такой же атрибут золотой молодежи, как и дорогие авто.

Несмотря на то, что его производство и продажу официально обрубили во всех странах еще в 1986 году (после внесения в списки контролируемых психотропных веществ), оборот на Ближнем Востоке так и не прекратился. Напротив, стабильно высокий спрос породил предложение — теневое.

Объемы подпольного производства превысили прежние легальные показатели, а фокус поставок сместился на Аравийский полуостров, где богатые шейхи и их приближенные распробовали «лекарство» уже к концу нулевых.

Была у наркотика и другая сторона: его быстро взяли на вооружение различные радикальные и повстанческие группировки. За последние тридцать лет на Ближнем Востоке не было конфликта, в котором хотя бы одна из сторон его не использовала. За это он получил говорящее имя — «топливо джихада».

Новый бич Сирии

Противники Башара Асада считали, что теневые потоки наркотика контролируются из Дамаска и приносят местной казне баснословные барыши, позволявшие режиму выживать под международными санкциями.

Однако смена власти в Сирии не принесла Ближнему Востоку облегчения. Скорее наоборот, по итогам 2025 года трафик скакнул в среднем на 120% (в случае с отдельными странами показатель доходил до 325%), а по итогам первых кварталов 2026 года — еще минимум на 40%.

Не проходит и недели, чтобы силовики граничащих с Сирией стран не отчитывались о задержании новых рекордных партий запрещенных таблеток. И пальму первенства здесь пока держат спецслужбы Ливана.

В конце апреля 2026 года они накрыли в пещерном комплексе близ города Баальбека подпольный завод. Было изъято 329 килограммов готового продукта, что эквивалентно двум миллионам таблеток, а также ввезенное из соседней Сирии оборудование.

О задержании крупных партий рапортовали и иорданские спецслужбы. За минувший месяц они изъяли более 700 тыс. таблеток, тем самым побив свой же рекорд 2025 года (около полумиллиона). При этом Иордания, являющаяся основным перевалочным пунктом из Сирии в страны Залива, с большим отрывом лидирует по числу перехватов нелегальных грузов.

За один только май было остановлено по меньшей мере два десятка караванов. Всего же с начала 2026 года Амман пресек около 100 случаев транзита из Сирии.

Дамаск в ответ на претензии соседей жалуется на «самоуправство на местах». По данным министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба, «бич Сирии» новые власти победили к осени 2025 года, уничтожив последние производственные линии в подконтрольной части страны.

Помощь в ликвидации подпольных заводов Дамаску якобы оказывали бывшие высокопоставленные офицеры режима Асада, что должно было подчеркнуть исключительность предпринимаемых мер.

При этом центральные власти ничего не смогли сделать с провинцией Эс-Сувейда, населенной преимущественно друзами. По заявлениям Хаттаба, местные милиции не только не пускают сирийских силовиков на подозрительные объекты, но якобы и сами «крышуют» эти производства. А попутно — создают новые, в том числе в столице провинции.

Позицию сирийского МВД можно было бы счесть за попытку списать оперативные провалы на недружественную фракцию, если бы не одно «но»: доводы Хаттаба подтверждаются докладами ливанских и иорданских силовиков.

Причем последние идут еще дальше и возлагают ответственность лично на Хикмата Салмана аль-Хиджри — главу сирийских друзов, построившего в этих местах собственную наркоимперию.

Без конкурентов

Причина, по которой друзы могли обратиться к запретному бизнесу, связана с резким ухудшением уровня их жизни. Многолетняя гражданская война и международные санкции вынудили Дамаск отказаться от инвестирования в приграничные провинции, что привело к постепенному сокращению количества рабочих мест.

Кроме того, 2024–2025 годы выдались рекордно засушливыми, и зависимый от сельского хозяйства регион пришел в затяжной упадок.

Новые сирийские власти не смогли купировать экономический и продовольственный кризисы в Эс-Сувейде. Местами — даже усугубили их, что усилило сепаратистские настроения на окраинах. А после того как летом 2025 года Дамаск попытался урезонить друзов силой, процесс разрыва стал необратимым.

Более сорока друзских ополчений, часть которых была собрана на базе местных околокриминальных бригад, объединили силы, чтобы сформировать «национальную гвардию» и «политический совет» — военный и гражданский органы управления. Фактически в мятежной провинции сложилась собственная система, выбравшая вожаком и духовным авторитетом аль-Хиджри.

Однако «государству в государстве» требовался стабильный источник дохода — чтобы продолжать существовать, а также сдерживать натиск центральных властей.

Тем более что израильтяне, несмотря на возросшее присутствие, не спешили полностью ставить друзов на довольствие. И здесь бывшие «бригадиры» указали аль-Хиджри на золотую жилу в виде производства и транзита запрещённых таблеток.

После зачистки центральной и восточной Сирии от подпольных заводов серьезных конкурентов на рынке у друзов фактически не оставалось, а выгодное географическое положение давало возможность сохранять теневой транзит в прежних объемах.

Со временем вокруг аль-Хиджри сложилась группа советников, многие из которых ранее были замешаны в международной наркоторговле. В числе таковых, по данным иорданской разведки, оказались известные криминальные фигуры Моханнад Мазхар, Фаваз Абу Сархан и Раджи Фальхут.

И если Мазхар и Сархан с согласия главы Эс-Сувейды занимались в основном налаживанием поставок в страны Залива через территорию Иордании, Фальхут отвечал за ливанское направление и контролировал работу зарубежных подпольных предприятий.

Силовую поддержку авантюристам оказывал командующий «национальной гвардией» шейх Фарис аль-Гутани, чьи бойцы сопровождали курьеров и поставщиков компонентов, а также помогали отбивать у сирийской полиции арестованных посредников.

Новая наркотическая империя разрослась стремительно: менее чем за год друзская «запрещенка» наводнила черные рынки аравийских монархий, частично вытеснив прежние аналоги.

Королевская месть

Иордания понесла от новой «каптагоновой лихорадки» наибольшие по сравнению с соседями имиджевые потери. В том числе лишилась статуса «щита от наркоторговцев» для аравийских монархий, что сказалось на объемах торгово-экономического и политического сотрудничества с Заливом.

А потому ответ иорданцев на теневые схемы друзской верхушки оказался неожиданно жестким. Еще в начале мая иорданские войска нанесли серию кинжальных ударов по Эс-Сувейде. Несмотря на их кажущийся хаотичный характер, били по заранее определенным целям.

Среди них, например, вилла Фареса Саймуа — доверенного лица аль-Хиджри и организатора воздушного транзитного моста для наркотиков в Иорданию. Попутно были атакованы производственные и прессовальные предприятия, а также склады с готовой продукцией.

По оценкам иорданской разведки, в результате дерзкого рейда друзы лишились минимум 30% неотгруженных запасов. Впоследствии Вооруженные силы Иордании наносили по друзскому анклаву еще несколько ударов, один из которых пришелся на последнюю неделю мая и, как утверждается, обеспечил уничтожение нескольких подпольных заводов вместе с персоналом.

Однако стрелять из пушки по воробьям иорданцам не нравится, поскольку такая политика не только не сбивает объемы транзита, но и настраивает местных друзов против иорданских властей, подвигая их еще теснее сотрудничать с контрабандистами.

А потому королевство пытается переложить нагрузку на Дамаск. В конце мая спецслужбы Иордании передали сирийским коллегам досье на всех ключевых лидеров друзской схемы, а также на приближенных к ним лиц и возможных посредников. В общей сложности — более чем на сотню человек.

Но даже при наличии железных улик арестовать дельцов сирийцам будет почти нереально. Полицейская операция в Эс-Сувейде потребует мобилизации значительных сил и однозначно вызовет противодействие со стороны местных ополчений. А это чревато новым витком напряженности в районе Друзских гор, к которому в Дамаске пока не готовы.