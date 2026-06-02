Последняя неделя мая выдалась крайне тяжелой для юга Ливана. Несмотря на официально продолжающееся временное приостановление огня, израильские бомбардировки гражданской инфраструктуры усилились многократно.

ИА Регнум

Только за 27 мая по территории Ливанской Республики было нанесено 189 ударов. 23 из них — с использованием беспилотников. Все остальные — бомбардировки с самолетов, куда более мощные и разрушительные.

На видео, снятых очевидцами, — улицы и кварталы, разбитые до состояния цементной пыли. Все объекты — гражданские. Жилые дома, торговые точки. Среди полностью уничтоженных — популярный ресторанный комплекс «Царский трон» с бассейнами и игровой зоной.

Информация о новых ударах поступает несколько раз в час. В большинстве случаев обходится без жертв, так как многие населенные пункты уже сильно обезлюдели. Однако жертвы всё равно есть. И часто это большие семьи в полном составе.

Еще с 2023 года многие ливанские шииты выезжали на время израильских бомбардировок в соседнюю Сирию. Там можно было снять хорошее и недорогое жилье, а въезд для ливанцев был максимально прост и дешев.

Но после того как лояльная по отношению к шиитам власть Башара Асада сменилась режимом Ахмеда Аш-Шараа, такая миграция стала невозможна, ведь прежде движение «Хезболла» активно помогало правительственным войскам воевать с его сторонниками.

Увеличившаяся в несколько раз арендная плата за дома и квартиры в безопасных районах самого Ливана лишает малообеспеченные семьи возможности разместиться в человеческих условиях где-то, кроме собственного жилья. И они остаются дома, зачастую обрекая себя на гибель.

Но и переезд беженцев в другие районы — не гарантия безопасности. Среди огромного количества бомбардировок минувшей недели две были совершены в районах, которые считаются довольно безопасными.

Первая — в два часа ночи 28 мая в расположенном примерно в 40 километрах к югу от Бейрута городе Сайда. Полностью уничтожены две квартиры на первом и втором этажах. Зданию нанесен капитальный ущерб. Оно не подлежит восстановлению и может рухнуть в любой момент.

В результате этой бомбардировки погибли четверо — двое палестинцев и двое ливанцев. Вероятной целью Армии освобождения Израиля (ЦАХАЛ) был живший тут и погибший экс-корреспондент иранского арабоязычного телеканала «Аль-Алям» Хусам Зейдан, много лет проработавший в Сирии.

В этот же день было обстреляно жилое здание в городке Швейфат, примыкающем к южной оконечности бейрутского аэропорта. По мнению ливанских военных, четыре ракеты были выпущены с корабля.

И здесь погибли четверо — включая женщину с двухмесячной дочерью и двенадцатилетнего сирийского мальчишку, игравшего на улице. Уничтожены две квартиры, а также склад строительных материалов и оборудования, который находился в полуподвальном помещении. Удар был нанесен в период объявленного перемирия, причем по одному из районов, которым гарантировали временную неприкосновенность американские дипломаты.

Ужасающие фото и видео приходят из самого крупного на юге Ливана города Тир. Там уничтожаются целые кварталы. 1 июня в разгар рабочего дня был нанесен удар по больнице «Джебель Амель», уничтожен склад лекарственных препаратов, нанесен ущерб самому зданию клиники и кабинетам, в которых шел прием пациентов.

В городке Сарафанд (библейская Сарепта) в результате бомбардировки был уничтожен дом известного фармацевта. В доме проживали шесть семей с юга, и только благодаря тому, что ЦАХАЛ выдал предупреждение о необходимости покинуть город, они остались живы.

Многочисленные удары наносятся также по городу Набатия, целями ударов становятся жилые дома и прочая гражданская инфраструктура, больницы, машины спасателей.

31 мая и 1 июня было распространено сообщение о том, что США дали добро на новые бомбардировки южных пригородов Бейрута, что стало причиной новой волны массового выезда населения. Количество ночующих на улицах и спящих в своих машинах людей снова увеличилось.

Между тем, несмотря на заявления израильской стороны о «блестящей наземной операции» и продвижении бронетехники вглубь ливанской территории, здесь есть некоторые нюансы.

По информации ливанских аналитиков, израильская техника движется по сельским дорогам, старательно обходя немногочисленные в регионе населенные пункты, где им могут дать отпор. Соответственно, полагают ливанцы, цель — не получение контроля над территорией, а как можно более существенное продвижение вперед для создания видимости военных достижений.

В прошлый раз во время кампании 2023 года важной точкой для подобной демонстрации стала река Литани, которой солдаты ЦАХАЛ достигли без боев перед самым заключением перемирия. Хотя произошло это в абсолютно безлюдной местности. Теперь, очевидно, таким местом назначена древняя крепость Бофор, находящаяся в нескольких километрах от израильского поселения Метула.

Просматривается символизм: 7 июня 1982 года в ходе операции «Мир Галилее» крепость была захвачена ЦАХАЛ и впоследствии стала последней точкой, откуда израильские войска были выведены с ливанской территории в 2000 году по приказу Эхуда Барака.

При отходе израильтян были взорваны бункеры и бронетехника, замку был причинен значительный ущерб. Реставрация и восстановление исторического памятника, возведенного при римлянах или даже раньше, длились с 2002 по 2015 год на деньги кувейтского фонда.

Сейчас с военной точки зрения Бофор не является значимым объектом. Более того, расположение на холме делает его уязвимым при обстрелах со всех сторон. Инфраструктуры «Хезболлы» на его территории также не было.

Ролики, записанные с дронов и демонстрируемые по ливанским и другим арабским каналам, показывают, что крепость и находящийся там личный состав ЦАХАЛ подвергаются атакам беспилотников сил ливанского сопротивления. В новостных сводках встречается информация об обстрелах соседних поселков Яхмар и Арнун, это косвенно указывает на идущие там бои.

«Хезболла» активно взрывает израильскую бронетехнику, атакует беспилотниками скопления военных. Израильские СМИ каждый день сообщают о потерях, а ливанское движение выпустило специальный агитационный ролик с призывом не отправлять израильтян воевать. И Израиль, и США выдвигают правительству и президенту Ливана в качестве главного условия для наступления реального перемирия заведомо невыполнимое требование о разоружении и нейтрализации «Хезболлы».

Военные действия Израиля в Ливане стали вчера поводом для заявлений иранской стороны о выходе из переговоров, которые представители Исламской Республики ведут с США. Иран настаивает на том, чтобы соглашение между сторонами включало в себя и полное прекращение боевых действий в Ливане.

В прессу просачивается информация о том, что нежелание выполнять это условие уже стало причиной раздора между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и американским президентом Дональдом Трампом. Уже вечером 1 июня СМИ сообщили о том, что Трамп вызвал ливанского посла в США Наду Муаввад и сообщил ей о прекращении огня.

Тем не менее обстрелы ливанской территории Израилем не остановились: «прекращение огня» пока подразумевает лишь мораторий на бомбардировки южных пригородов Бейрута. Среди подвергшихся новым атакам только за последние часы населенных пунктов: Шахабия, Ханавия, Арки, Яхмар, Аба, Шаркия, Дувейр, Кафр Руммана, Туль, Кафарсир и другие. Над Бейрутом проносятся израильские бомбардировщики.

А «Хезболла» ведет ответные ракетные обстрелы северных районов Израиля, заставляя живущих там вновь и вновь прятаться в бомбоубежищах.