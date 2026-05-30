74-летний лорд Дэвид Ричардс — фельдмаршал Его Величества, пожизненный пэр и независимый член палаты лордов — вернулся в международную политику. Отставник был срочно командирован на переговоры в Сьерра-Леоне, где ненавязчиво напомнил, что Лондон с Черного континента никуда не уходит и продолжает влиять на местную политику.

ИА Регнум Дэвид Ричардс

Однако майский вояж в Западную Африку — лишь видимая часть айсберга. И «развернуть флаг» Ричардс успел не только здесь, но и на Ближнем Востоке — в местах, где Британия прежде имела реальное влияние.

Универсальный пенсионер

У Ричардса богатая биография даже по меркам британской военной аристократии. За время действительной службы он прошел Афганистан, став первым британским генералом, возглавившим американских контингент за последние полвека, и Сьерра-Леоне, где командовал королевскими силами.

В последнем случае он не просто возглавлял спасательную миссию, но самостоятельно расширил ее полномочия и малыми силами (около 800 солдат и офицеров) отбил атаку превосходящих числом повстанцев на столицу. Тем самым он спас президента Ахмада Теджана Каббу от разгрома.

И хотя лавры стратега в итоге стяжал премьер-министр Тони Блэр, реальным архитектором победы стал именно Ричардс, которому в качестве своеобразной компенсации предложили занять пост начальника Генштаба.

За успехи на службе Ричардс также получил ненаследуемое дворянство, а со временем пересел из Генштаба в палату лордов, независимым членом которой остается уже более десяти лет.

Там он стяжал репутацию отчаянного спорщика и трибунного смутьяна. На протяжении большей части пребывания в отставке Ричардс бесперебойно критиковал «бухгалтеров в погонах» (сначала от консерваторов, а после — и от лейбористов) за неумелое управление армией, ненужные реформы и «неправильные войны» в Ливии и Сирии, за что получил говорящее прозвище Splinter (Заноза).

Лоббист на пенсии

Впрочем, будучи военным пенсионером, Ричардс не только ворчал на парламентских сессиях и писал мемуары о «последних правильных войнах», непосредственным участником которых являлся. Параллельно он сотрудничал с американскими оружейниками (например, компанией DynCorp) и консультировал правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по вопросам безопасности.

Интересно, что в работе с официальным Абу-Даби Ричардс стремился совмещать британский и американский подходы к выстраиванию региональной обороны, попеременно продвигая проекты Лондона и Вашингтона. И хотя официально путь Ричардса-лоббиста закончился еще в 2015 году, отставной генерал еще долго был вхож в высшие круги Эмиратов.

Он помогал Абу-Даби налаживать скрытые деловые контакты с Израилем, с которым вплоть до 2021 года у ОАЭ не было официальных отношений. Он же, вероятно, приложил руку к сделке по продаже арабам передового шпионского программного обеспечения Pegasus. Во всяком случае, об этом косвенно свидетельствует встроенность в схему поставок нескольких фирм-прокладок, созданных при участии приближенных к генералу лиц.

Параллельно Ричардс пытался склонить официальный Лондон к активным действиям в Заливе и заставить Британию играть более серьезную роль в региональных делах, будь то конфликт в Йемене, противостояние с Ираном или отношения между аравийскими монархиями.

Однако время шло, менялись премьер-министры, а Даунинг-стрит оставалась привержена политике «мягкого невмешательства» в дела аравийцев, уступая эту нишу США и другим.

Антииранский тандем

Вовлеченность лорда Ричардса в теневые дела Лондона внезапно возросла в конце 2025 года, когда главой британской разведслужбы MI6 стала Блейз Метревели. Будучи специалистом по Ближнему Востоку, Метревели быстро разглядела потенциал Ричардса как надежного (и, что важнее, не засвеченного в прежних делах) переговорщика по сложным сделкам.

Вероятнее всего, именно она убедила премьер-министра Кира Стармера дать деятельному отставнику большую свободу действий. Она же смогла подобрать правильные слова, чтобы старый солдат Ричардс растаял и пошел на контакт со спецслужбами. В частности, как минимум несколько раз публично посетовала на «расползание угрозы» по Аравийскому полуострову, о которой генерал Заноза предупреждал Лондон еще на заре 2010-х годов.

Правда, еще как минимум полгода «антииранский тандем» Ричардса и Метревели фактически бездействовал. Лондон ждал случая сыграть на местных противоречиях с минимальными издержками.

И такой случай представился в начале марта 2026 года. Когда стало ясно, что Иран не ограничится символическими ударами по аравийским монархиям, а США не успевают одновременно прикрывать от огня собственные и союзные объекты, Лондон дал лоббистам зеленый свет.

Лорд Ричардс активизировал прежние контакты с правительством ОАЭ, задействовав для этих целей друзей из клана аль-Мактум, правящего Дубаем. Параллельно связанные с Ричардсом и Метревели контрагенты устремились в Фуджейру и Абу-Даби, где также вели переговоры о содействии в «отражении иранской агрессии».

Со временем британцы подключили к схеме израильтян (включая главу «Моссада» Давида Барнеа), которые согласились помочь Эмиратам прикрыть небо собственными батареями «Железный купол» в обмен на политическое и экономическое содействие. Кулуарным гарантом нерушимости сделки выступил лорд Ричардс.

Правда, на этом этапе Лондон внезапно одернули уже американцы. Вашингтон увидел в неконтролируемом перемещении израильских батарей в страны Залива угрозу собственным стратегическим интересам, в том числе — вызов статусу главного защитника аравийских монархий.

К тому же появление в ОАЭ батарей «Железного купола» создавало опасный прецедент. С одной стороны — подчеркивало близость Эмиратов и Израиля, что позволило бы Ирану оправдывать дальнейшие удары по территории страны, с другой — провоцировало брожение в рядах союзников Вашингтона, не имеющих доступа к подобным технологиям.

А потому британцев любезно попросили прекратить самоуправство. Когда же те ответили отказом, информация об участии израильтян в защите эмиратского неба «внезапно» просочилась в прессу.

Правящий ОАЭ клан аль-Нахайян понял намек быстрее Лондона и поспешил публично опровергнуть новости об «израильском следе». А в районе гипотетического базирования «Железного купола» уже на следующий день появились батареи Patriot.

Зайти с флангов

Впрочем, вмешательство Вашингтона не сильно спутало Лондону карты. Получив острастку на Ближнем Востоке, британские лоббисты временно обратили взор на Африку.

Несмотря на удаленность от Персидского залива, иранские агенты влияния в последние годы заметно нарастили активность в Африке, особенно в тех странах, где недавно произошли антизападные перевороты.

Но, в отличие от Аравийского полуострова, встретили здесь минимальное противодействие со стороны Запада. Судя по всему, Лондон решил занять вакантную нишу и попытаться сдержать сближение Ирана и Африки.

Командирование лорда Ричардса в регион, произведенное по линии Форин-офиса, но «под чутким надзором» MI6, оказалось довольно легко объяснить. Влиятельный генерал отправился перезагружать отношения со странами, где Британия прежде имела вес.

Тем более что вечный соперник Соединенного Королевства, Франция, вновь обозначила намерение взять реванш на Черном континенте, и Лондону для «демонстрации флага» требовался опытный переговорщик, со связями на местах. А Ричардс подходил на эту роль как никто другой.

Пока активность бравого генерала ограничивается Сьерра-Леоне, где он проводит встречи с военными и политическими деятелями, инспектирует образцовые полки и обсуждает расширение поставок вооружений. Однако у Лондона есть планы перекинуть мосты и в другие страны — в том числе в Эфиопию, Чад, Нигерию и Кению. А в перспективе попытаться вмешаться в кризис между Сомали и непризнанным Сомалилендом — чтобы сорвать становление на Африканском Роге новой проиранской прокси-группировки.

С учетом того, что у Форин-офиса остро не хватает кадров, чтобы закрыть все направления опытными переговорщиками, генералу Занозе, вероятно, придется в ближайшее время посетить еще несколько стран из приоритетного списка. В том числе — в рамках большого «турне дружбы» высокопоставленных британских силовиков (предварительно намечено на середину лета 2026 года). Этой поездкой Лондон рассчитывает убить сразу двух зайцев: подтолкнуть местные элиты к сотрудничеству и перекрыть некоторые дипломатические каналы для Ирана.

Однако «ударный потенциал» лорда Ричардса, которому явно предстоит сыграть в готовящемся турне важную публичную роль, не бесконечен. И если в Сьерра-Леоне ему на руку играют былые заслуги и статус «спасителя отечества», то в Чаде и Кении «символических якорей» у него почти нет. А значит, и пробивать выгодные Британии договоренности ему будет кратно сложнее.