С 30 мая по решению Россельхознадзора ограничивается ввоз в Россию армянских томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Ограничивается вплоть до того момента, пока не будет «выработан алгоритм по обеспечению безопасности отгружаемой продукции».

Провластные армянские СМИ уже начали отрабатывать методичку о «российском давлении», однако здесь нет никакого давления. Есть лишь перевод двусторонних отношений между двумя странами на рельсы реальности.

Реальности, где прагматизм в двусторонних отношениях теперь выходит на первое место — туда, где раньше доминировали братские и добрососедские чувства, вынуждавшие Москву закрывать глаза на действия Еревана.

И реальность эта многогранна. Например, одной из граней является то, что по состоянию на 22 мая Россельхознадзор зафиксировал 135 случаев зараженной продукции из Армении. И речь идет не только о помидорах и огурцах.

«Прошянский коньячный завод, 80% продукции которого отгружается на рынок России, поймали на фальсификации коньяка спиртами невиноградного происхождения. Минеральная вода «Джермук» до попадания под запрет из-за превышения содержания гидрокарбонат-иона, хлоридов и сульфатов, убила в 2024 году владикавказского предпринимателя Олега Гусова, так как в бутылке вместо воды оказался уксус, который используют для обработки стеклотары. Под видом радужной форели продавалась другая рыба, которую выдал нетипичный окрас и слишком большой вес», — напоминает глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан.

В ближайшее время Ереван ожидают и другие уроки реальности. Например, Никол Пашинян решил проигнорировать саммит Евразийского экономического сообщества, который проходит в Казахстане. Премьер оказался очень занят предвыборной кампанией и отправил вместо себя своего зама Мгера Григоряна. И Москва увидела в этом демарш.

«Ситуации подобные, когда представители государств-членов по тем или иным причинам не принимали участия в работе органов ЕАЭС, случались и ранее… Проблема несколько в другом. В том, что это превращается уже в систему, которую, мы так поняли, и создал на этом направлении Никол Воваевич Пашинян», — говорит спикер российского МИД Мария Захарова.

Речь идет о системном игнорировании Николом Пашиняном саммитов ОДКБ (в которой он «приостановил» членство), а также дискредитации Евразийского экономического союза.

Официальный Ереван чуть ли не прямым текстом говорит о том, что выбрал своей целью вхождение в ЕС, и в Евразийском союзе находится исключительно временно. В 2025 году был принят соответствующий закон.

«Он, по сути, юридически уже обязывает правительство и все органы госвласти Армении ориентироваться на европейскую интеграцию», — напоминает представитель российского президента Дмитрий Песков.

И Москва категорически против такого многостулья. Дело тут не только в экономике. Евросоюз превращается из экономического блока, сформированного вокруг идеи единого рынка и совместного процветания, в военно-политический блок, заточенный под сдерживание России всеми возможными средствами.

Соответственно, курс на членство в этом блоке становится уже вопросом выбора не модели экономической интеграции, а готовности к участию в стратегии сдерживания России. То есть, проще говоря, готовности оказаться в стане российских врагов.

Поэтому Москва требует от армянского руководства определиться с отношением к Евразийскому экономическому союзу.

«В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного развода и взаимовыгодного развода», — отметил президент Владимир Путин.

Между тем реальность такова, что Армения на сегодняшний день полностью и абсолютно зависит от России и своего членства в российских интеграционных структурах — и не только в вопросах безопасности, но и в экономике.

«Те самые высокие темпы развития, которые есть у Армении, это благодаря членству в ЕАЭС, благодаря тому, что Армения получает от России субсидированные товары — не только энергоресурсы, но и ряд других. Это потому, что Армения имеет в лице России и в лице стран ЕАЭС рынок для своих товаров», — говорит Дмитрий Песков.

Наиболее ярко это проявляется в энергетике. «В Европе газ стоит около 580 долларов за тысячу кубов. Армении же он обходится в 177 долларов. Так что да, дисконт колоссальный», — говорит доцент Финансового университета Игорь Юшков.

Благодаря этому дисконту работают остатки армянской промышленности, ездят машины (они в массе своей на газе), живут и функционируют люди. И если страна выходит из Евразийского союза, то — как это уже отметили в Москве — будет получать газ по рыночной цене. Для нее недоступной.

«Россия обеспечивает более 90% энергетических потребностей Армении. При переходе на рыночные цены или поиске альтернативных поставщиков стоимость газа может вырасти в 2–3 раза. Учитывая, что в 2024 году (полных данных за 2025 год еще нет) Армения импортировала 2367,9 млн кубометров российского газа, разница в цене составит миллиарды долларов ежегодно — непосильное бремя для экономики с ВВП около 19 млрд долларов», — объясняет глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Взять альтернативный газ попросту неоткуда. Да, Пашинян говорит о подключении к каким-то новым трубопроводам, которые якобы должны пойти с востока через Армению — но их нет и в ближайшем будущем не ожидается.

Во-первых, потому, что тот же азербайджанский газ спокойно идет через Грузию и дальше в Турцию. Во-вторых, строительство дополнительного трубопровода может быть оправдано только в том случае, если есть значительные дополнительные объемы газа на экспорт — а их в Азербайджане нет. Центральноазиатский же газ законтрактован Китаем.

И так во всем. Армянская экономика в значительной степени ориентирована на российский рынок, и альтернативы ему нет.

«Армения экспорт диверсифицировать не сможет. Из ближайших соседей рынком для нее может быть только Грузия, с которой многие товарные позиции пересекаются. Азербайджану и Турции армянские товары не нужны, а доступ на рынок ЕС ограничен», — объясняет Иван Лизан.

В силу того, что внутри Евросоюза присутствует перепроизводство товаров, там существуют жесткие квоты, выделяемые странам-членам. Внешним государствам в рамках соглашения об ассоциации выдаются лишь крошечные годовые объемы для беспошлинного импорта, которые они вырабатывают за месяц-два.

А для того чтобы получить свободный доступ на рынок ЕС, нужно быть либо членом Евросоюза (что Армении не грозит), либо сверхнужным для ЕС партнером, таким как Норвегия и Швейцария. Именно партнером — полезным сателлитам (Молдавии, Украине и прочим) доступ не дается.

Конечно же, Пашинян об этом не говорит. В ответ на российские предупреждения он уверяет, что у Армении, мол, будут деньги для того, чтобы выдержать все повышения цен. Да и вообще, что все будет хорошо.

«Предупреждения российских властей вызвали большой резонанс в армянском обществе. Пашинян сейчас пытается успокоить людей. Убеждает, что все вопросы с Россией так или иначе будут решены, что дело до экономического разрыва не дойдет. Хотя, на мой взгляд, это чистая манипуляция — нынешний внешнеполитический курс армянских властей не подразумевает нахождение какого-то компромисса после выборов», — говорит руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.

И добавляет, что стоящие за армянским премьером США и ЕС, обеспечивающие ему поддержку на выборах, в любом случае не позволят Пашиняну свернуть с выбранного пути, целью которого является вытеснение России из Армении и в целом с Южного Кавказа.

Логика Пашиняна понятна — его задачей является не столько нормализовать отношения с Россией, сколько сделать так, чтобы уроки реальности никак не повлияли на итоги парламентских выборов, назначенных на 7 июня.

«Когда Пашинян говорит о том, что Армения готова покупать российские товары по более высоким ценам просто потому, что станет богаче, то он врет. Его цель сейчас — врать, врать, еще раз врать для того, чтобы удержать власть. Что будет после удержания власти, его не интересует, поскольку он сейчас пытается завершить процесс зачистки политического поля от своих оппонентов», — говорит Иван Лизан.

К счастью, значительная часть армянского населения понимает, что сейчас у них на кону. «Москва не закрывает дверь, но впервые столь публично объясняет, что «многовекторность» в исполнении нынешних властей Армении может обернуться не красивой геополитической формулой, а ростом цен, потерей рынков и пересмотром преференций», — пишет армянское издание «Еркрамас».

Вопрос лишь в том, сможет ли эта часть поставить точку в геополитических экспериментах Пашиняна на выборах 7 марта — или ее непротивление поставит крест на будущем армянского государства.