«В апреле двадцать третьего года, прямо на мой день рождения, папа потерял руку. Когда я думал об этом, то понимал, что это подарок мне на всю жизнь, ведь в этот день папа остался жив». Так десятилетний Николай вспоминает тот день, когда узнал о тяжёлом ранении отца в зоне спецоперации. Мальчик сделал трогательный ролик для школьного задания, в котором рассказал, как папа с одной рукой стал фермером.

«Это — деревня Кулагино, Родина моего папы, а это он едет на тракторе…» — так начинается видео Николая.

Сельским хозяйством его отец Василий начал заниматься буквально за год до мобилизации — приобрел первых рогатых и потихоньку строился. Во дворе жили животные, а Василий уже вовсю сеял поля. В октябре 2022 года ему пришла повестка. Как рассказала его супруга Юлия, «Василий человек простой»: если надо, значит надо.

«Я думала, может быть, сначала приведём его здоровье в порядок. У него больная спина. Я как представила, что он лежит на холодной земле, не может встать, а вокруг дроны и прочее. Ну он из тех, которые — «пришла повестка сейчас, значит нужен сейчас». Поэтому его в тот момент его же спина не волновала. Помню разговор, где он мне говорит, что если пойдет лечиться ещё, то кто воевать будет? С ним в этом плане спорить невозможно. Мы сели, всё обсудили, и он отправился на сборы», — вспоминает Юлия.

Сначала часть Василия проходила боевое слаживание в Оренбургской области, после чего вместе со сослуживцами его передислоцировали в ЛНР, в Горловку, где часть держала оборону.

«Я первые полтора месяца в обороне, можно так сказать, студентом. Старшие по званию рассказывали, показывали, что, как и о чём, а потом уже вторые полтора месяца я уже был старшим пятерки штурмовой группы», — поделился с ИА Регнум Василий.

В апреле он получил тяжелейшее ранение — во время выполнения боевой задачи крупный осколок отсек Василию Плотникову руку. Юлия с сыном тут же примчались к мужу в госпиталь. Впереди были долгие месяцы реабилитации и тренировок.

«Поначалу как-то было тяжко, а потом уже переборол себя, настроил: «Живой, жизнь продолжается, всё, надо двигаться, достигать новых целей. Сказал себе: всё, сельская местность теперь моя, буду поднимать ее», — поделился с ИА Регнум Василий.

Демобилизовавшись, он вернулся домой в конце августа.

«Я старалась, как могла, поддерживать его в это время — видела, что он очень переживает, но русский дух, сила духа, свойственные ему, помогли, как и дело, которым он занимался и к которому смог вернуться, смогло увлечь его и помочь», — рассказала ИА Регнум Юлия.

Первое время Василий уезжал то на выходные, то на несколько дней и примерял, сможет ли справиться, сможет ли потянуть — займется хозяйством, обойдет участок, придумает, как обходиться с лопатой, как приладить вилы.

«С вилами я уже решил, лопату я под себя сделал с длинным черенком. Одну сторону подмышкой придерживаю, а другой рукой уже работаю. Навоз — трактором, сено — трактором, зерно — трактором. Уже всё до автоматизма довёл. Единственное, что только ветеринара уже вызываешь, чтобы прокололи бычков вовремя, обслужили, витамины сделали, так сказать», — рассказал ИА Регнум Василий.

Прошел месяц и в том же 2023 году Василий отвел сына в первый класс и дальше с головой ушёл в хозяйство — было решено выращивать мясных бычков. Корова, по словам Василия, для него «тягота» неподъёмная: её доить надо, а с одной рукой — проблема, пасти надо, а бычки не такие капризные. Каждое утро фермер встает рано, день распланирован по часам: уборка двора, поить и кормить скотину, дела на участке. И так ежедневно до 23:00.

«Это такой труд, что ты привязан постоянно. Каждый день — выйти, убрать и заготовить корм. Зимой обычно тот, кто зерновыми культурами занимается, отдыхает, но здесь дела круглый год. Но не жалуюсь», — рассказал ИА Регнум Василий.

Деревенская закалка у Василия от родителей. В детстве они вместе с братом помогали матери с отцом по хозяйству: доили, кормили и пасли.

Семья Плотниковых живёт в Оренбурге, но приезжает к Василию в выходные и во время отпуска жены. Юлия говорит, что рада за мужа, потому что для него важно быть полезным обществу, своей семье.

«Он всегда был таким. Мы стараемся смотреть на это философски. Есть пары, которые живут в одной квартире и не так близки, а у нас вот такой вариант. Вот это осознание, что, несмотря на потерю руки, он может вести хозяйство, обеспечивать нас. Я знаю, как это его мотивирует, он обычный парень, который занимается тем, что ему под силу и ему нравится. Если бы вы видели, как он своих телят лечит, когда они заболели. Бережно, заботливо, что-то там приговаривает. Рада, что в моём мужчине уживаются такие качества», — поделилась она с ИА Регнум.

Сейчас у Василия 26 бычков, 30 баранов. У каждого бычка, по словам Василия, свой характер — кто-то начинает резвиться и беситься, когда хозяин оказывается на пороге загона, а кто-то пытается подойти, чтобы его погладили и почесали. Бывает, что некоторые и боднуть пытаются.

«Всё зависит от породы. Казахские более-менее спокойные, симментальные спокойные, а красно-рогатые, у меня есть парочка, те буйные. По-разному они все себя ведут. Смотреть надо. Мелкие — спокойные, ходят за тобой, как ручные, а подрастают, так начинают уже трещать и беситься, особенно на жаре», — поделился Василий.

Однажды, еще до ранения, Юлия стала свидетелем, как молодой бык едва не забодал Василия.

«Бык был на метр крупнее мужа, и у него были рога, направленные в разные стороны. Он прижал Васю к стенке, а тот двумя руками схватился за эти рога. Это было очень страшно, но муж его никак не боялся, хотя бык пытался его забодать этими рогами — схватился за эти рога и оттолкнул его, с первого раза схватил — и прямо так в сторону. Бах — и оттолкнул. Я сильно испугалась, а в его глазах я страха не видела. Это так удивило, и я поняла, что рядом со мной очень смелый мужчина», — рассказала ИА Регнум женщина.

Юлия вспоминает, что перед рождением сына думала, что Василий будет очень строгим отцом. Всё говорило об этом — деревенский мужик, который бесстрашно усмиряет огромного быка, но на деле оказалось наоборот.

«Он так общается с сыном. Да и поблажек ему делает больше, чем мама. Всегда считала его строгим и не думала, что будет таким нежным с сыном. Ну и дети, они же всё чувствуют. Поэтому и видео такое сделал про папу для школы. Очень трогательное», — рассказала Юлия.

В семиминутном видео мальчик успевает рассказать про отца, который сначала защищал Родину, а потом, потеряв руку, не испугался трудностей и занялся фермерством.

«Папа говорит, что выращивать домашних животных, возделывать землю — это одно из наследий русского человека — его хлеб. Ему нравится это дело, и он занимается им с интересом и удовольствием. У каждого человека свой путь, своё призвание. Своё дело, которому он себя посвящает: работать на земле, с землёй, вести хозяйство. То дело, которое увлекает папу с детства, и у него получается. Я тоже иногда ему помогаю», — говорит его сын в ролике.

Василий на данный момент учится и получает высшее образование по специальности «агроном». Мужчина ожидает, что в текущем году ему удастся получить грант на развитие своей маленькой фермы. Для этого в Оренбургской области как раз предусмотрена программа «Агромотиватор», которая предоставляет гранты участникам или ветеранам спецоперации для расширения или начала аграрного бизнеса в регионе. Отбором кандидатов и распределением грантов занимается местное министерство сельского хозяйства, где журналистам ИА Регнум заявили, что про Василия знают, воодушевлены его прогрессом и присматриваются к нему для выделения гранта.

Коля тоже надеется и верит, что у папы всё получится. В таком юном возрасте мальчик понимает, что даже на ранение отца надо смотреть философски, ведь осколок мог попасть в грудь, а если не попал, значит папа в этом мире сделает ещё что-то хорошее.