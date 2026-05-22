Во Франции с новой силой разгорелись дискуссии вокруг главной звезды сборной страны по футболу Килиана Мбаппе. Но на сей раз дело касается не его спортивной формы и даже не многомиллионных контрактов, а серьёзных политических вопросов.

ИА Регнум

Инфоповодом стало интервью нападающего американскому журналу Vanity Fair. Беседа получилась преимущественно светской — про два гола в финале минувшего чемпионата мира в Катаре, про ожидания от предстоящего мундиаля в Северной Америке и тому подобное. Всё это, разумеется, не смогло бы произвести особого резонанса за пределами фанатской аудитории.

Зато произвела его совсем короткая ремарка о запланированных на следующий год выборах французского президента: «Я знаю, что ждёт мою страну и какими будут последствия, если такие люди придут к власти».

Мбаппе брезгливо назвал «такими людьми» правых из партии «Национальное объединение». И уточнил: мол, многие хотели бы «заткнуть ему рот, считая, что футболист должен только играть». Однако лично он считает себя «гражданином с таким же правом голоса, как у всех».

В аналогичном ключе сразу высказалась министр спорта Пятой республики Марина Феррари: «Спортсмены ничем не отличаются от остальных, а значит — могут свободно выражать своё мнение».

Но правда ли Мбаппе «ничем не отличается»?

В последние годы именно из него — молодого человека камеруно-алжирского происхождения — старательно лепили настоящую витрину Франции Эммануэля Макрона. Глава государства лично болел за Мбаппе на трибунах, уговаривал не переходить из «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал», приглашал на официальные мероприятия — да и вообще всячески опекал.

Оно и понятно. Слабеющей, вечно кризисной администрации не мог не потребоваться яркий символ откуда-нибудь из мира поп-культуры — или того же спорта. Пожалуй, никто не подошёл бы на такую роль лучше, чем один из самых одарённых форвардов поколения — к тому же представляющий собой идеального «мультикультурного человека». Который, с одной стороны, не имеет никакого отношения к коренным французам, а с другой — выходит на поле под их флагом.

Впрочем, относительно недавно Мбаппе уважали и в консервативной среде. Четыре года назад Жордан Барделла — тогда ещё депутат регионального совета Иль-де-Франс и Европарламента — предлагал считать его примером успешной ассимиляции. «Я аплодирую Килиану. Его путь — образец для ребят из семей приезжих, а сам он — мощный символ», — говорил политик.

Однако теперь всё иначе. Барделла председательствует в «Нацобъединении», будет бороться за кресло в Елисейском дворце и явно не намерен терпеть критику: «Меня смущает, что привилегированные миллионеры, которым не приходится сводить концы с концами, читают мораль французам, находящимся в тяжелом положении».

В свою очередь экс-глава партии Марин Ле Пен не удержалась от лёгкого троллинга. «Он уезжал в Мадрид, чтобы выиграть Лигу чемпионов, а Париж взял этот кубок уже на следующий год без него. Не ему учить кого-то правильному выбору», — отметила она.

Оба заявления попали в точку. Мбаппе действительно неприлично богат даже по меркам европейских топ-лиг — и действительно не оправдывает ожиданий испанского «королевского клуба», притягивая к себе не столько трофеи, сколько скандалы. Дошло до того, что болельщики «Реала» адресовали клубному руководству петицию с просьбой избавиться от капризного француза.

Так почему бы не объяснить внезапный прыжок в политическую повестку банальной компенсацией спортивных неудач?

Впрочем, будь всё настолько просто, за Мбаппе и его право голоса едва ли стали бы срочно вступаться на высшем правительственном уровне. И тут нельзя не напомнить, что в современной якобы свободной Франции (а если посмотреть шире — в Европе) повестка повестке рознь.

Например, хорошо предсказуема реакция Парижа и Брюсселя, если русские звёзды французской высшей лиги — Матвей Сафонов и Александр Головин — вдруг публично раскритикуют НАТО. Но это ещё ладно.

Пару лет назад Лига 1 выписала семиматчевую дисквалификацию алжирскому защитнику «Ниццы» Юсефу Аталю за один-единственный — пусть и довольно радикальный — пост в соцсетях на тему ближневосточного конфликта. И что уж говорить про легенду французского футбола с корнями из того же Алжира Карима Бензема. В 2023-м МВД республики буквально затравило обладателя «Золотого мяча» — стоило ему довольно аккуратно осудить бомбардировки Газы.

Пожалуй, не надо уточнять, насколько большим авторитетом тот же Бензема пользуется среди самого пассионарного электората. А именно — многомиллионного арабского населения, которое вроде бы принято старательно обхаживать перед каждыми выборами. Более того, нетрудно догадаться, где без поддержки мигрантских анклавов оказался бы Макрон: в 2022-м за него проголосовали 85% французских мусульман.

Готовы ли они столь же единодушно голосовать за его потенциального преемника? Скорее всего, нет. Слишком уж велика обида на государственную машину, которая не прощает выхода за рамки дозволенного дискурса. Здесь же, кстати, вспоминаются ещё и события трёхлетней давности, когда французских футболистов массово «отменяли» за принципиальный отказ от радужной символики*.

«Такое неприемлемое поведение заслуживает самых жёстких санкций и в отношении игроков, и в отношении их клубов», — заявляло тогда министерство спорта страны.

Как видно, оно же без проблем даёт карт-бланш на «правильные» манифесты Килиану Мбаппе. И не ему одному. Ранее на «Национальное объединение» открыто нападали многие другие — от защитника «Ливерпуля» Ибраимы Конате до вингера ПСЖ Усмана Дембеле, от форварда миланского «Интера» Маркюса Тюрама до защитника «Барселоны» Жюля Кунде… Столкнулся ли кто-нибудь из них с обвинениями в недостаточном нейтралитете? Разумеется, нет.

Отсюда вывод: спорт, призванный объединять беспокойное французское общество, лишь способствует его дальнейшей поляризации. И становится удобным инструментом пропаганды в руках леволиберальных политических сил, которые всегда готовы растоптать несогласных.

«Я приветствую смелую позицию Мбаппе. Нашей неотложной задачей является максимальное сплочение левых, коммунистов, профсоюзных активистов и других неравнодушных граждан для борьбы с идеями ненависти крайне правых», — выразил уверенность мэр самой «цветной» коммуны Франции Сен-Дени.

Хотя тут ещё надо посмотреть, кто кому забьёт решающий гол. Согласно последним опросам Radio France, программа «Национального объединения» полностью устраивает уже почти половину французских граждан. А совокупный рейтинг всех левых сил колеблется на уровне 25%.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено