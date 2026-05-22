Война в Иране резко ускорила процессы размежевания США с их некогда ближайшими союзниками. Причем речь идет даже о соседней Канаде.

Белый дом прекращает работу совместного оборонного совета с Оттавой, который существовал с лета 1940 года. Он координировал всю военную активность двух стран в Северной Америке. Институт, переживший Вторую мировую и Холодную войны, не устоял во время правления Дональда Трампа.

Кризис в отношениях США и Канады планомерно разгорался с момента прихода Трампа к власти в начале 2025 года. Начатые Вашингтоном тарифные войны с Оттавой резко ухудшили отношение простых канадцев к Америке. В опросах общественного мнения большинство жителей Канады нынче воспринимают США как оппонента или даже врага своей страны. Призывы главы Белого дома сделать Канаду «51-м штатом» вызвали взлет патриотических настроений у местного населения, которому эта идея явно не близка.

В прошлом году на выборах в Канаде консерваторы, союзники американских республиканцев, разгромно проиграли. Удержавшихся же у власти либералов теперь возглавляет не экстравагантный и скандальный Джастин Трюдо, а технократ Марк Карни. Последнего могли специально поставить во главе Канады представители британского лобби, для того чтобы иметь под рукой серьезного оппонента Трампа.

От Карни — бывшего финансиста и экс-главы Банка Англии — мало кто изначально ожидал каких-то сюрпризов. Однако тот на удивление жестко стал отвечать на выпады администрации США. С прошлого года Канада поставила на паузу закупку более 80 новых истребителей F-35 у США. Более того, Оттава даже думает перейти на европейские военные самолеты. При том что у ВПК Старого Света нет аналогичных истребителей пятого поколения.

Под вопросом и участие Канады в проекте так называемого «Золотого купола» над Америкой. Как стало недавно известно аудиторам Пентагона, стоимость этой гротескной системы ПВО явно превзойдет триллион долларов. Военному ведомству США уже срочно приходится изыскивать альтернативные варианты — например, делать ставку на размещение радаров в Гренландии вместо Канады. Однако и с этим островом отношения крайне сложные — зимний кавалерийский наскок американцев в попытке захватить датскую автономную территорию закончился фиаско.

Не менее серьезно выглядят нынешние попытки Канады экономически отгородиться от США. Введение тарифов стало точкой бифуркации в отношениях двух стран.

С сугубо торговой точки зрения они не оказали значимого эффекта — ведь более 90% товарооборота между Штатами и Канадой проходит в рамках соглашения о свободной торговли времен первого срока Трампа, пришедшего на смену договору НАФТА, который действовал с 1994 г. Иными словами, в отношении львиной доли товаров пошлины попросту не работали.

Однако многим канадцам стало очевидно, что нужно попробовать добиться хоть какой-то автономии от США. Сделать это сложно — экономики двух стран очень тесно переплетены друг с другом, их общий торговый оборот превышает 700 миллиардов долларов ежегодно.

Тем не менее за первый год второго президентства Трампа определенные изменения всё же произошли. В частности, доля поставок товаров в Штаты от всего канадского экспорта сократилась с 80% примерно до двух третей.

Если раньше почти вся канадская нефть шла в США, то теперь уже около 10% углеводородов отправляется на другие рынки, в основном — в Азию. Канадские власти обсуждают возможность постройки новых трубопроводов к своему западному побережью, чтобы диверсифицировать нефтегазовые потоки и перестать в полной мере быть сырьевым придатком Штатов. На фоне нынешнего энергокризиса это может стать серьезным ударом для американской экономики, получающей по четыре миллиона баррелей нефти в сутки из Канады. Замещать ее будет попросту нечем.

В политической плоскости Карни становится буквально глашатаем всех либеральных атлантических элит. Сначала в Давосе, а затем и в Мюнхене он предложил новую концепцию для «средних держав» в условиях нынешней глобальной нестабильности. Карни назвал ее «ценностным реализмом»: европейцы с канадцами должны на прагматических основаниях вести переговоры со странами, которые не придерживаются их взглядов. Но при этом не отказываясь от либеральной повестки.

Карни подал пример недавней поездкой в Китай, где назвал Поднебесную более предсказуемым партнером Канады в сравнении с США. Там же была заключена сделка, в рамках которой канадский рынок открылся для китайской продукции, в первую очередь — электроавтомобилей. Соглашение было явно подписано в пику Белому дому и вызвало очень гневную реакцию с его стороны. Однако повлиять на Карни не получилось.

У либеральных элит Европы еще появился «гениальный» план сформировать некое единое пространство свободной торговли вместе с Канадой и странами транстихоокеанского партнерства. То есть с Юго-Восточной Азией и частью Латинской Америки. Это объединение с 1,5 миллиарда человек населения должно работать назло Вашингтону и его тарифным угрозам.

Впрочем, вряд ли такой блок реально создать — как минимум в ближайшей перспективе. Имеются уж слишком серьезные торговые противоречия между его потенциальными участниками. Достаточно посмотреть на то, как сейчас со скрипом идет согласование по сделке Евросоюз — МЕРКОСУР. А ведь в этой организации участвует только Латинская Америка.

Последней же каплей стали недавние сепаратные переговоры Карни с Бараком Обамой, патриархом Демпартии и одним из серых кардиналов либерального политического класса Америки. Обама старался убедить Карни, а через него и европейцев дожидаться возвращения демократов к власти. Сначала — на скорых промежуточных выборах в конгресс, а затем, возможно, и после президентской гонки 2028 года. Тогда, мол, всё вернётся обратно, и отношения с Канадой и Евросоюзом будут полностью восстановлены.

Уже сейчас в США обостряются многочисленные внутриполитические проблемы. Конгресс принимает антивоенную резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа дальше вести противостояние с Ираном. Рейтинги действующего американского президента обновляют минимумы с начала второй каденции — они стабильно ниже 40%. Брожения в стане республиканцев усугубляются, многие откровенно бросают вызов Трампу, не видя перспектив на предстоящих выборах.

Но также очевидно, что фарш обратно в мясорубке не провернешь. Разворот политики США в сторону от Европы будет проявляться и дальше. Вернуться в «старую нормальность» у либеральных элит по обе стороны Атлантики точно не получится. Вот они и стараются отчаянно выработать стратегию работы в новых реалиях, обкатывая ее на Канаде.

Сокращение военной кооперации Пентагона с Оттавой вряд ли приведет к каким-то радикальным милитаристским сценариям. Хотя перед Второй мировой и Британия, и США разрабатывали планы возможной войны за Канаду. Но рост антиамериканских настроений вынудит канадских политиков всё жестче реагировать на действия Трампа. Так что эскалация в экономической и дипломатической плоскостях явно будет продолжаться.

Команда президента США будет пытаться поддерживать сепаратистские движения в Канаде. Там есть с чем работать: помимо традиционной проблемы Квебека, напоминает о себе и провинция Альберта. Ее премьер Даниэль Смит только что заявила о подготовке референдума об отделении, который состоится 19 октября этого года.

В свою очередь Оттава наверняка постарается вмешаться в американские выборы. Например, при помощи угрозы перекрыть поставки ресурсов и электричества в колеблющиеся штаты.

Так что впереди еще много интересных кульбитов в рамках разгорающегося американо-канадского кризиса. Ясно одно: Трампу удается вполне успешно добивать союзы Америки со всеми партнерами. А именно они долгое время и были важнейшим фактором доминирования Вашингтона в мире.