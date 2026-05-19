На днях эстонский госпрокурор Райго Аас рассказал о застарелой проблеме, терзающей государство уже очень давно. Эстония стала транзитным центром по переправке наркотиков из одних стран в другие, причем значительная часть оседает на ее территории.

Особенно много неприятностей доставляют эстонскому государству наркоторговцы из соседней Латвии. Это могло бы стать сюжетом для боевика Гая Ричи: латвийцы продают отраву в Эстонии, а эстонская полиция пытается вылавливать их поодиночке.

Общественный недуг

Прокурор сообщил прессе, что в его государстве каждую вторую смерть от наркотиков вызывают синтетические опиоиды, торговлю которыми взяли под свой контроль преступники из Латвии.

По словам Ааса, в настоящее время в эстонских тюрьмах отбывают наказание поразительно много латвийских наркоторговцев.

Для широкой общественности новой в этих откровениях стала лишь информация о том, что наркоторговлю в Эстонии подмяли себя именно латвийцы. Само же явление и широкие его масштабы секретом ни для кого не являются.

О росте количества наркозависимых в Эстонии начали говорить не вчера и не позавчера. Тревогу начали бить еще в начале 2000-х — причем не только местные, но и посещавшие государство иностранцы, которым бросалось в глаза, что исторические районы Таллина заполонили наркоманы.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в районе Пыхья, жители которого жалуются: «Всю зиму и весну мы терпели выходки наркоманов в подъездах нашего дома. Каждый день они звонили в домофон нашим жильцам, притворяясь соседями, якобы забывшими ключи. Или просто один из них забегал в подъезд вместе с кем-то из жильцов, а потом впускал всех остальных. Попадая в подъезд, они рассаживались на этажах и творили свое черное дело — кололись».

Жильцы вызывали полицию, полиция увозила наркоманов, но уже на следующий день те же самые лица продолжали сборища.

Нет покоя и посетителям пляжей. Вот типичный отзыв: «На днях мы с семьей решили прогуляться на Штромку (популярный пляж в районе Пыхья. — Прим. ред.). Решили пройтись по песку, хорошо, что не сняли обувь. На глаза попались два шприца, которые были в каплях крови, и мы чуть не наступили на них. Наркоманы и там побывали».

Не свободна от наркомании и армия. Регулярные проверки призывников, проводимые на протяжении последних полутора десятилетий, стабильно выявляют тревожную картину: от 25% до почти 40% новобранцев поступают на службу с признаками употребления наркотиков.

Самый резонансный случай такого рода имел место в 2015 году — в Куперьяновском пехотном батальоне, дислоцированном в городе Выру.

Из 424 его новобранцев 200 были подвергнуты выборочной проверке. У 76 из них в крови были обнаружены следы наркотиков. Это стало рекордным показателем за всю историю наблюдений с начала 2000-х годов, когда подобные тесты только начали проводиться.

В 2018 году полиция уезда Ляэне-Вирумаа зафиксировала резкий рост числа правонарушений, связанных с наркотиками. Существенный вклад в эту негативную динамику внесли солдаты 1-го пехотного батальона, базирующегося в городе Тапа.

Тогда глава Раквереского полицейского участка Индрек Линк констатировал, что в ходе рейдов военнослужащие стали всё чаще попадаться на употреблении запрещенных веществ. Это подтверждает, что в армии проблема сохраняется и в процессе службы.

Латвийский казах-наркобарон

Эстония часто оказывается одним из первых мест в Европе, где появляются новые психоактивные вещества. Основными очагами потребления традиционно являются уезды Харьюмаа (регион Таллина) и Ида-Вирумаа. Однако полиция фиксирует, что смертоносные опиоиды в последнее время появились и в южных регионах страны, например в уезде Валга.

Рынок наркотиков в Эстонии в значительной мере контролируют пришлые преступники. По данным МВД, наркоторговлей заправляют криминальные сети из Латвии и Литвы, в меньшей степени — из Польши.

При этом Эстонская Республика является не только потребителем, но и крупным транзитным узлом для поставок в Финляндию и другие страны Евросоюза.

Время от времени пресса сообщает о персоналиях. Весной 2025 года в центре внимания оказался выходец из Казахстана Сулейман Дунгуров. Кстати, не в первый раз — в 2011 году его уже задерживали за наркоторговлю в Финляндии и дали тогда восемь лет тюрьмы.

Выйдя на свободу, он сначала перебрался в Данию, там быстро вступил в конфликт с законом и был депортирован. После этого перебрался в Латвию, где принялся за прежнее, наладив обширную сеть дилеров. Его сообщником был Владимир Гончаренко, в чьи обязанности входило хранение веществ и их размещение в тайниках.

Весной 2025-го Дунгуров и Гончаренко спланировали операцию по перевозке из Латвии в Эстонию столь крупной партии товара, что ее, по оценкам экспертов, хватило бы, чтобы одурманить до 8 млн человек! Эстонская полиция задержала обоих преступников и четверых их подельников, обнаружив при них различные запрещенные вещества.

«Объемы изъятых веществ измеряются килограммами, поэтому с точки зрения защиты общественного здоровья речь идет об исключительно важной находке», — подчеркнул Прокурор Якоб Юксаар. По его словам, задержание Дунгурова и компании позволило предотвратить десятки возможных смертей от передозировки.

Этот же момент отметил и сотрудник отдела эстонской полиции по борьбе с наркопреступностью Артур Камнеров: «Мы видим, что новые вещества становятся всё сильнее и оставляют потребителям всё меньше шансов избежать передозировки».

Без украинцев не обошлось

Дунгуров находится под стражей. Приговор по его делу пока не вынесен, но, видимо, окажется суровым. Однако ввозом наркотиков в Эстонию занимаются и другие преступные сообщества.

В апреле 2026-го эстонский суд приговорил к 15 годам наркоторговца Игоря Гинзбурга. «Из изъятого количества наркотиков можно было бы вызвать опьянение у 1,7 млн человек. Попадание этого вещества на улицу определенно привело бы к многочисленным смертям», — сказал прокурор Сергей Листов. Гинзбург рассчитывал выручить за эту партию примерно 40 тысяч евро.

В последнее время в эту сферу всё чаще лезут и украинские преступники. В том же апреле 2026-го суд Эстонской Республики в рамках согласительного производства признал виновными двоих граждан Украины, обвинявшихся в продаже наркотических веществ в крупном размере. Суд приговорил Дениса Гульцева к восьми годам лишения свободы, а Ростислава Федишина — к восьми годам и четырем месяцам.

Как выяснили следователи, 33-летний Федишин и 22-летний Гульцев с весны 2023-го и до конца 2024-го продавали запрещенные вещества гражданину Эстонии Артему Карамкову, который в прошлом году был приговорен к семи годам лишения свободы. Он занимался сбытом непосредственно потребителям.

Общий доход от продажи всех переданных Карамкову наркотиков составил почти 349 тысяч евро.

Примечательно, что Федишин, являвшийся хозяином «бизнеса», на эстонскую землю даже не ступал. Он проживал в Чехии и общался с Карамковым дистанционно, ведя переговоры в мессенджерах. У Федишина была хорошо отлажена «служба доставки» — Гульцев вез наркотики в Эстонию через территорию нескольких государств. Но в июне прошлого года оба они были задержаны чешской полицией и позже выданы Эстонии по запросу прокуратуры.

По словам руководителя группы службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Ристо Леппа, занимавшегося делом Гульцева и Федишина, у наркопреступников обычно четкие роли. Они, как правило, соблюдают строгую конспирацию.

«Задачи также были четко распределены: Федишин организовывал закупку наркотических веществ, а Гульцев упаковывал их и доставлял в Эстонию. Общение велось через зашифрованное приложение, а оплата производилась в криптовалюте и наличными», — рассказал Лепп.

Ранее Федишин уже неоднократно наказывался за наркоторговлю и считался опытным преступником. Однако весь его опыт так и не уберег украинца от эстонской тюрьмы. Впрочем, ему на смену быстро пришли другие.