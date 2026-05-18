В Финляндии — ажиотаж. Новые данные, полученные в ходе разведочного бурения, подтвердили: залежи золота, обнаруженные годом ранее в непосредственной близости от российской границы, оказались значительно масштабнее, чем предполагалось.

ИА Регнум

Однако это открытие, которое финские СМИ уже назвали уникальным шансом для страны, ставит перед Хельсинки стратегические вопросы, требующие немедленных ответов. Загнав свою страну в геополитическую нестабильность и сделав приграничные районы зоной потенциального напряжения, финны создали себе огромные сложности в разработке найденных ими богатств.

Нежданная удача

Вновь открытое месторождение расположено в скальном массиве Укколанваара в муниципалитете Иломантси на востоке Финляндии — всего в десяти километрах от границы с Россией. Земли нынешнего Иломантси с XIII века входили в Корельскую половину Водской пятины — одной из пяти административных единиц Новгородской республики. Коренным населением здесь были карелы, платившие дань Новгороду.

В XVII веке эту территорию захватила Швеция, а в 1809 году, после последней Русско-шведской войны, Иломантси вернулась под контроль России — но уже в составе Великого княжества Финляндского. После Советско-финской войны 1939–1940 гг., когда Приладожская Карелия отошла СССР, Иломантси оказался единственным куском территории бывшей Водской пятины, оставшимся за Финляндией.

Именно здесь проходит так называемая Карельская золотоносная линия — полоса зеленокаменных пород протяженностью около 40 километров. Главное ее месторождение Пампало разрабатывается с 2011 года и уже дало порядка 190 тысяч унций драгоценного металла. Однако до недавнего времени значительная часть этой зоны оставалась толком не исследованной. И вот теперь здесь обнаружили новую сокровищницу, способную, как считают оптимисты, сравниться с богатейшими в мире месторождениями.

Находку с самого начала назвали сенсационной: в одной из скважин обнаружили аномально высокое содержание золота. Однако по-настоящему масштаб открытия выяснился недавно. С начала января 2026 года специалисты шведско-финской горнодобывающей компании Endomines пробурили в этом районе пятьдесят две новые скважины. Зерна металла обнаружились в 34 из них. Содержание золота в добытых образцах составило более 10 граммов на тонну породы.

По словам технического директора Endomines Finland Яни Раутио, всё свидетельствует о наличии крупного месторождения. «Размер известной нам золотоносной зоны существенно увеличился. Общая протяжённость участка теперь составляет около 7 км», — полагает специалист.

Генеральный директор фирмы Кари Выхтинен не скрывает воодушевления. В интервью финской гостелерадиокомпании Yle он заявил: «Здесь скрыт огромный потенциал».

По финским законам право на разработку месторождения получает тот, кто первым его обнаружил и получил разрешение. Endomines, вложив значительные средства в геологоразведку, нашла залежи первой.

Государство вознаградило риск: компания находится на этапе подготовки к получению необходимых разрешений, включая оценку воздействия на окружающую среду.

Эксперты подсчитали, что разработка принесет ежегодную выручку в размере около 400 млн евро. Но, возможно, цифра увеличится — месторождение может оказаться еще большим. Осенью геологоразведочные работы возобновятся, и в окрестностях пробурят новые скважины.

Выхтинен признаётся, что в ожидании результатов не может спать по ночам от волнения. А Бо Лонгбакка, специалист геологической службы, утверждает, что месторождение сопоставимо с богатыми районами Аляски, Канады и Австралии, где в XIX веке разыгралась золотая лихорадка, знакомая нам по произведениям Жюля Верна и Джека Лондона.

Сложный регион

Нужно понимать важный нюанс: вряд ли Endomines потянет разработку самостоятельно. Это компания средней руки. В прошлом году она собиралась привлечь около 10 млн евро, собрать их предполагалось путем выпуска акций и займов. Между тем, по оценке экспертов, для покрытия всех нужд необходимо не менее 200 млн евро.

Специалисты говорят, что не обойтись без привлечения внешних инвесторов — возможно, из США, Канады и Западной Европы. Таким образом, Endomines находится в самом начале длинного и сложного пути. Начало добычи золота в Укколанваара ориентировочно намечено лишь на 2029–2030 гг.

Известие о масштабах открытия все равно вызвало широкий резонанс в финском обществе. СМИ пишут, что скрытые в земле богатства тянут на миллиарды евро, и предрекают «новую международную золотую лихорадку».

Для Финляндии, экономика которой уже несколько лет как переживает стагнацию, открытие крупного золотого месторождения становится шансом поправить дела. В особенности это относится именно к приграничным районам, которые после закрытия финнами границы с Россией погрузились в тягчайший экономический кризис.

Открытие, однако, имеет и еще одну сторону — геополитическую. Близость месторождения к российской границе ставит перед Хельсинки новые вопросы. С одной стороны, РФ тоже заинтересована в развитии горнодобывающей отрасли на своей территории, а Карельская золотая линия продолжается и по российскую сторону границы.

Лет десять назад обе страны могли бы наладить сотрудничество в этой сфере, но теперь ситуация кардинально изменилась. Закрытая практически наглухо российско-финская граница превратилась в зону напряженности.

При нынешнем уровне конфронтации и отсутствие даже минимального доверия совместная отработка месторождения невозможна. В 2023 году Финляндия присоединилась к НАТО, а затем в одностороннем порядке закрыла погранпереходы. Местные жители, которые ещё недавно спокойно ездили в Россию за покупками и топливом, сегодня вынуждены проходить курсы по подготовке к военной угрозе.

Недавно финское государство запустило серию масштабных приграничных маневров, в том числе с участием американских военнослужащих. Солдаты национальной гвардии штата Виргиния были задействованы в маневрах Karelian Stone — 26, прошедших с 2 по 6 марта в финской области Южная Карелия.

Также в марте прошли учения по «обеспечению безопасности» границы юго-восточной Финляндии — помимо финнов, участие в них принимали сотрудники европейского агентства Frontex.

11 мая стартовали учения на полигоне «Вуосанка» в 70 км от российской Карелии. 640 военнослужащих из разных стран занимались отработкой боевой стрельбы из артиллерии и минометов. Эти учения — часть обширных маневров НАТО Saber Strike — 26, проходящих на территории от Скандинавии до Польши.

А в области Кайнуу организовали курсы для жителей окрестных деревень по военной подготовке. Как пишут финские СМИ, впервые программа подобных тренингов предусматривает сценарий прямого нападения на финскую территорию. В ходе курсов отрабатывается порядок информирования и передачи сообщений на случай отключения мобильной сети, для чего создаётся сельская радиосвязь.

Организаторы уверяют, что их цель «состоит не в том, чтобы запугать людей», а в том, чтобы жители были готовы к «серьёзной чрезвычайной ситуации». Хотя, конечно, на самом деле сам факт их проведения сильно нервирует людей, и без того запуганных.

Нервничающие бизнесмены

Потенциальные инвесторы и подрядчики прекрасно понимают, что они столкнутся не только с геологическими и инфраструктурными вызовами, но и с рисками совершенно иного рода. Ведь разработка потребует масштабных поставок оборудования, найма персонала, создания жилых и бытовых объектов для вахтовиков.

Всё это придется делать в регионе, где военные и пограничники отрабатывают манёвры сдерживания «русской угрозы», а местное население готовится к жизни в условиях боевых действий.

За последние годы население стран НАТО изрядно запугано пропагандистскими байками о «грядущей агрессии» России. Причем в качестве одного из участков нападения называют именно Финляндию. Под конец 2024 года финское издание Italehti ошеломило своих читателей сообщением, что Россия готовит атаку на Суоми, Норвегию и Прибалтику — и якобы уже проводит репетицию.

Издание сослалось на неназванные источники в руководстве НАТО, сообщившие журналисту Лаури Нурми, что Москва стремится создать «буферную зону» на границе с альянсом. Они даже раскрыли журналисту детали соответствующего плана: якобы Россия намерена атаковать побережье Норвегии со стороны Мурманска, одновременно десант высадится в Лапландии, а Хельсинки подвергнется ракетным ударам.

По мнению этих же источников, Россия стремится к восстановлению исторических границ и якобы хочет вернуться к рубежам, достигнутых по итогам войны со Швецией 1741–1743 гг., когда граница Российской империи была сдвинута в глубь Финляндии — вплоть до реки Кюмийоки. Журналисты полагают, что идеалом для Владимира Путина является Россия в границах XVIII века.

В качестве «доказательства» приводятся сказанные в ходе прямой линии слова президента о том, что у России «достаточно сил и средств, чтобы восстановить все свои исторические территории». Тогда глава государства имел в виду восстановление городов Новороссии, но финские журналисты вырвали слова из контекста и переврали их.

Западные бизнесмены читают прессу своих стран — и, как правило, ей доверяют. Постоянные учения в приграничной зоне только усугубят их нервозность. В таких условиях привлечение и удержание квалифицированных кадров, особенно иностранных, становится сложной и дорогой задачей.

Резко повышается стоимость страхования оборудования и логистических цепочек — работать придется в зоне потенциального конфликта, по мнению страховщиков.

Наконец, в случае дальнейшего ухудшения отношений Финляндии и России разработка месторождения может столкнуться с новыми задержками, дополнительными проверками или даже прямыми ограничениями, что делает ее крайне непривлекательной для долгосрочного вложения капитала.

Поэтому с позиций сегодняшнего дня выпавший Финляндии «джекпот» выглядит сомнительным. Когда и как начнется добыча золота в Укколанваара — совершенно непонятно. И это еще один из многочисленных примеров того, как Суоми осложнила себе жизнь, разрушив ровные и прагматичные отношения с Россией.