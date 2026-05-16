На этой неделе в Ливане были атакованы семь гражданских автомобилей. Три из них были расстреляны дронами примерно в 20–25 километрах южнее Бейрута — в районах Джия и Саадият. Еще один — в городе Сайда, в сорока километрах на юг от столицы. Еще три — в самом крупном городе на юге страны, Тире.

ИА Регнум

В Джие обе машины были атакованы на скоростной трассе. Одну из них расстреляли сразу двумя ракетами, она попыталась отъехать на обочину. В результате взрыва второй ракеты пострадали от осколков и взрывной волны несколько магазинов. Их сотрудники пытались потушить пылающий автомобиль: на асфальте было много использованных бытовых огнетушителей и емкостей, в которых продают питьевую воду.

В машине находились четверо, в багажнике везли большой принтер. Его в присутствии прессы осматривали эксперты. Оружия там точно не было.

Спустя несколько минут взрыв раздался на дороге, ведущей от той же трассы в горы. Погибли, как и в предыдущем случае, четверо. Трое из них — семья с маленьким ребенком, беженцы с юга.

Поселок Саадият, где произошла эта трагедия, традиционно считался безопасным местом — до того момента, как в начале минувшего марта посреди ночи тут была атакована квартира в жилом комплексе. Затем последовали удары по автомобилям, ехавшим по трассе в районе поселка. И вот — очередная атака на машину на территории небольшого и тихого населенного пункта.

На минувшей неделе в этом же районе были расстреляны беспилотником еще два автомобиля, также погибли люди. Несколькими днями ранее на этом же участке расстреляли микроавтобус с гуманитарной помощью. В районе, который был относительно спокойным, теперь насчитываются десятки смертей мирных граждан.

И сотни — там, откуда активно стараются выехать местные жители. Одно из таких мест — город Тир, который находится в 80 километрах южнее Бейрута и примерно в 20 километрах от границы с Израилем.

Тир — один из древнейших городов планеты, его археологические раскопки внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В мирное время эти объекты посещаются и многочисленными туристами из разных стран, и самими ливанцами. Но сейчас туристов нет, а те, кто здесь живет, стараются выехать.

Несмотря на то, что население Тира достаточно активно мигрирует в безопасные районы страны, назвать город опустевшим нельзя: его заполонили временные переселенцы из еще более неблагополучных мест. Преимущественно — из деревень. В приграничных районах уничтожаются целые населенные пункты. Взрываются, бомбятся, разрушаются тяжелыми бульдозерами. Людям некуда вернуться.

В целом даже в опасном Тире сейчас не так плохо, как на крайнем юге — отсюда и миграция. Во время предыдущего обострения, осенью 2024 года, этот город и жилые кварталы много раз подвергались бомбардировкам. Бомбили в непосредственной близости к археологическим участкам, разрушив набережную и лишив жилья тысячи человек. Сейчас уничтожение кварталов продолжается.

И хотя временная приостановка огня по факту очень относительна (ливанцы говорят о более чем 2500 атаках Израиля в период с 17 апреля по сегодняшний день), добраться до Тира можно без существенного риска. Тогда как осенью 2024 года каждая минута, проведенная на пути в этот город, могла стать последней.

Машины тогда почти не ездили по ведущим в город дорогам: любая из них могла стать целью следующего удара, о чем неоднократно предупреждала пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Блокпосты ливанской армии в районе реки Литани были безлюдными. И людей в городе действительно почти совсем не было.

Движение транспорта в направлении Тира сегодня, конечно, нельзя назвать интенсивным, однако ситуация не похожа на предыдущие дни, когда город довольно активно бомбили.

Многие люди продолжают ездить в Тир и выезжать из него. Кто-то приехал забрать необходимые вещи и мебель. Кто-то просто инспектирует состояние оставленного на долгой срок жилья. В город привозят продукты и различные товары. Дорожные службы в местечке Касмия смогли возвести временный мост над рекой вместо взорванного, тем самым сделав южные районы досягаемыми.

Когда-то, в 2006 году, этот мост уже восстанавливали служащие специальной мостовой бригады МО РФ, о чем сообщал памятный знак. Сейчас, после израильских авиаударов, этот знак перестал существовать.

Вместе с живущими с Тире знакомыми автор этих строк посетила более десятка подвергшихся бомбардировкам районов. В некоторых из них не стало не просто отдельных зданий, а целых кварталов. После расчистки территории от обломков инфраструктуру придется отстраивать с нуля.

Как отмечают местные жители, уничтоженные здания вряд ли являлись объектами «Хезболлы» или частью военной инфраструктуры. Среди обломков — одежда, игрушки, книги, мебель и домашняя утварь. Похожие картины — в Бейруте, долине Бекаа и других регионах Ливана.

Тир всё еще можно покинуть на обычной — пусть и подорожавшей в два раза — маршрутке. По дороге виден черный дым. В местной новостной рассылке сообщили о гибели 13 человек в доме, который стоял недалеко от трассы.

И таких историй в Ливане сейчас можно встретить десятки.