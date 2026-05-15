Первые совместные учения Сербии с НАТО, которое 27 лет назад бомбило сербские города снарядами с обедненным ураном, — это не просто шаг в сторону Запада, а плевок в собственное население. Именно так воспринимают маневры, которые проходят в балканской республике с 12 по 23 мая, многие ее жители.

ИА Регнум

В учениях «НАТО — Сербия» принимают участие около 600 военнослужащих вооруженных сил Сербии, Италии, Румынии и Турции, а также планировщики и наблюдатели из Великобритании, Италии, Германии, Румынии, США, Турции, Франции и Черногории. Мероприятия предоставляют военным возможность «обменяться опытом и навыками».

Многие задаются вопросом: как такое вообще возможно? Ведь НАТО в 1999 году било по Белграду и другим городам Сербии и Черногории, чтобы окончательно расчленить некогда большую Югославию, завлечь в альянс каждую страну по отдельности, оторвать от сербов их святую землю — Косово и Метохию.

Сегодня Сербия — лидер в Европе по количеству онкобольных на душу населения, как и по уровню смертности от раковых заболеваний, в Косове стоит огромная база НАТО — Кэмп-Бондстил, а Белград планомерно сдает край за дипломатическим столом ради евроинтеграции и «светлого европейского будущего».

Учитывая связи ЕС с НАТО, первые официальные военные учения сербов с теми, кто их бомбил, были лишь вопросом времени.

Шаткий нейтралитет

Маневры проходят на базе «Юг» и полигоне «Боровац» возле Буяноваца на юге Сербии. Руководитель — полковник Бранислав Стеванович, заместитель командующего 3-й бригадой сербских сухопутных войск.

«В ходе двухнедельных мероприятий на местности будут отрабатываться тактика, техники и процедуры, применяемые в операциях по поддержанию мира, такие как охрана базы, работа на контрольно-пропускном пункте, контроль массовых собраний и ведение боя в городской среде», — говорится в заявлении министерства обороны Сербии.

Уточняется, что учения проводятся на основании решения правительства республики и являются продолжением «взаимовыгодного, конкретного и прозрачного сотрудничества Сербии и НАТО в рамках программы ''Партнёрство ради мира'' на равноправной основе и с уважением военного нейтралитета» сербского государства.

О каком «военном нейтралитете» может идти речь — вопрос отдельный. В 2022 году, после начала специальной военной операции, Белград ввел мораторий на учения с другими странами, так как страна, по крайней мере официально, является нейтральной. Но, видимо, это понятие оказалось растяжимым. Настолько, что на официальном сайте Вооруженных сил Сербии можно увидеть примерно сотню мероприятий, проведенных за четыре года вместе со странами НАТО, включая конференции, «обмен опытом» и учения.

О проходивших ранее совместных маневрах с Россией и Белоруссией («Славянское братство») — ни слова: здесь вспомнили о «нейтралитете».

Продолжение политики

Параллельно с учениями «НАТО — Сербия» в Центре радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил Сербии в Крушеваце была проведена специализированная подготовка военнослужащих венгерской армии с использованием токсичных химических веществ.

Под профессиональным руководством инструкторов центра венгерские подразделения РХБЗ в ходе пятидневного обучения отрабатывали процедуры и действия, применяемые в условиях зараженной среды.

Также Сербия и Венгрия проводят учения Cross Landing 2026. Основное внимание уделено трансграничным операциям по поиску и спасению. Участвуют 204-я и 98-я авиационные бригады, а также 63-я парашютная бригада и 86-й вертолетный полк Венгрии.

Примечательно, с какой частотой руководство Сербии общается с первыми лицами НАТО. В Косове и Метохии действуют «миротворцы» альянса — КФОР, с которыми регулярно встречается начальник сербского Генштаба.

И если это понять еще как-то можно, так как по большей части мероприятия эти сугубо протокольные и не влекут за собой никаких действий ни одной из сторон, то встречи президента Александра Вучича с генсеком НАТО Марком Рютте — дело совершенно другое.

В 2025 году их было минимум три. И речь идет вовсе не о формальности. Хотя каждый публично интерпретирует результаты таких бесед по-своему.

Например, в октябре 2025-го Рютте писал: «Отлично пообщались с президентом Сербии Александром Вучичем в Копенгагене. Мы обсудили сотрудничество между НАТО и Сербией, а также важность привлечения к ответственности за нападения на KFOR и насилие в Баньске».

Вучич ответил: «Очень хороший и открытый разговор с Марком Рютте обо всех важных вопросах безопасности и геополитике Европы и кризисных регионов, где продолжаются конфликты. Мы отдельно рассмотрели ситуацию на Западных Балканах и роль Сербии в сохранении стабильности и мира в сложных обстоятельствах, в которых живёт сербский народ, особенно в Косово и Метохии».

Уже в марте 2026-го НАТО объявило, что в мае этого года военные Сербии и стран-членов альянса примут участие в совместных учениях в Сербии по приглашению Белграда — «с уважением к его политике военного нейтралитета».

Можно говорить о «тисках НАТО», но проблема еще и в том, что ради вступления в ЕС правительство республики не только сближается с альянсом, бомбившим сербов, но и проводит тихую сдачу Косова и Метохии, что видно по постоянным уступкам, потере влияния в крае, утрате институтов власти и отсутствию реакции на притеснения сербского населения.

Впрочем, давление на Белград действительно есть: почти все соседи — Венгрия, Хорватия, Румыния, Болгария, Македония (с 2020 года), Черногория (с 2017-го) — члены альянса.

Не в НАТО — только Босния и Герцеговина, да и то исключительно благодаря позиции Республики Сербской (РС), которую организация бомбила еще раньше — в 1995 году. РС блокирует вступление Боснии в альянс, несмотря на все попытки мусульмано-хорватской части федерации туда ее втянуть.

Парламент еще в 2015 году ратифицировал «Соглашение о статусе сил» (SOFA), по которому Белград взял на себя обязательства уровня полноправного члена блока. В том же году было подписано соглашение ИПАП, предусматривающее сотрудничество с НАТО во всех сферах военной деятельности. Оба документа были утверждены нынешними властями, так что официальные учения — лишь продолжение их политики.

«Детей мы вам не простим»

Учения с НАТО в сербском обществе воспринимаются однозначно: они вызвали массу возмущений и прямых обвинений в предательстве.

В социальных сетях в комментариях открылись настоящие глубины: «Ради этого парни 78 дней гибли под бомбами НАТО?»; «А обедненный уран они вывозить будут?»; «Пришли лечить последствия собственных бомбардировок?»; «Предательство!»; «Государственная измена!»; «Плевок на могилы погибших!» — вот лишь некоторые из комментариев. Большую часть из них опубликовать в СМИ нельзя по цензурным соображениям.

И пока представители властей молчат, оппозиция высказывается крайне жестко, отражая мнение большей части населения. В частности, Драган Станоевич, председатель комитета по диаспоре и сербам в регионе и депутат парламента Сербии из фракции «Мы — голос народа», в комментарии для портала «О Сербии по-русски» заявил: «Учения с НАТО для сербов — пощёчина».

«Мы вроде бы заявили о нейтральности, вроде ввели мораторий на учения, и тут мы возобновляем учения — с кем? С нашим самым большим врагом, по мне — и врагом человечества, НАТО! Народ прекрасно знает, что НАТО — враг нашего народа, что они уничтожали нашу страну и наш народ, нанесли огромный ущерб, который оценивается более чем в двести миллиардов долларов, не учитывая последствий применения обеднённого урана и болезней, вызванных отравлением земли. Чему мы можем научиться у НАТО? Или нас хотят подготовить для защиты самого НАТО? Может, им нужно ''мясо'' для войны против РФ?!» — не сдерживал эмоций Станоевич.

Председатель движения «Мы — сила народа» профессор Бранимир Несторович заявил следующее: «Уже довольно долгое время Сербия поворачивается к НАТО: визиты в парламент, совместные учения, закупки оружия на Западе… И всё это — вопреки воле большинства и открытому приглашению к участию в Организации Договора о коллективной безопасности».

Депутат сербского парламента Александр Павич также высказался против учений: «Если Сербия уже вынуждена сотрудничать с НАТО в силу своих специфических отношений по Косову и Метохии, то ей следовало бы по крайней мере проводить симметричную деятельность с ОДКБ или <…> с Российской Федерацией, которая является главным международным защитником резолюции 1244 (санкционирует международное гражданское и военное присутствие в Сербии. — Прим. ред.) и суверенитета Сербии в оккупированной южной провинции. К сожалению, этого не происходит».

Парламентарий продолжил: «Напротив, Сербия даже не направила делегацию на последнюю сессию Парламентской ассамблеи ОДКБ, состоявшуюся в Москве в апреле этого года. Сербия, кстати, имеет статус наблюдателя в ОДКБ. <…> C прошлого года участие Сербии в ОДКБ снизилось, что является очень плохим знаком и еще более негативно отражает текущее участие Сербии в совместных учениях НАТО. Вполне справедливо задать вопрос: почему сотрудничество с НАТО укрепляется, а сотрудничество с ОДКБ ослабляется? Думаю, сербская общественность заслуживает адекватного ответа».

Каждый год 24 марта, в день начала бомбардировок Югославии, в разных городах Сербии проходят антинатовские митинги, на которых всегда можно увидеть слоган «Децу вам нећемо опростити» («Детей мы вам не простим»). И эта фраза в полной мере олицетворяет разрыв между мнением народа и действиями политиков по сближению с НАТО.