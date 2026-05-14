Хотя в Ивано-Франковске приезжие индусы уже дерутся с местными цыганами, проблемы украинского рынка труда всё еще относятся к категории «стабильный кризис».

ИА Регнум

С одной стороны, зарплаты растут, а работодатели конкурируют за работников. А с другой — хронический дефицит кадров из-за тотальной мобилизации и бегства людей за границу и эмоциональное выгорание тех, кого еще не утащили прямо с рабочего места.

Как это недавно случилось в Черновцах, где сотрудники ТЦК вызвали спасателей, чтобы они помогли «бусифицировать» строителей во время высотных работ.

Увы, мигранты могут занять далеко не все вакансии. Поэтому украинская власть, одной рукой гребущая людей на убой, другой решила внедрить новую инициативу: подтянуть работников в возрасте 50+.

От которых работодатели раньше стабильно воротили нос.

Правительство Юлии Свириденко запустило новую национальную программу под названием, вышибающим слезу: «Опыт имеет значение». В Кабмине рассчитывают, что она поможет вовлечь в экономику старичков, которые готовы еще потрудиться, но нуждаются в переквалификации или адаптации к новым требованиям рынка.

«Потребность экономики в специалистах уже сейчас является одним из самых больших вызовов для Украины. Особенно это чувствуют отрасли строительства и оборонной промышленности, где потребность в кадрах будет только расти. Работаем над стимулами для работодателей и возможностями для людей с опытом возвращаться на рынок труда», — подчеркнула глава правительства, которой, конечно же, доложили о безальтернативности такого варианта.

Как отмечают в Институте демографии и исследования качества жизни им. М. Птухи НАН Украины, в 2025 году в стране было более 6 млн человек в возрасте 55-70 лет, что эквивалентно половине занятого населения. Минсоцполитики считает, что «при создании благоприятных условий» из них 3,5 млн можно привлечь к благородному труду.

Хотя указывать возраст в вакансиях на Украине запрещено, на профильных сайтах есть фильтр «работа для пенсионеров». На самой популярной платформе сейчас насчитывается более 7,5 тыс. таких вакансий из 104,3 тысячи наличных. Больше всего — в логистике, производстве, транспорте, автобизнесе и сфере обслуживания.

Самые популярные категории — рабочие специальности и розничная торговля, стране остро не хватает продавцов-консультантов, это нынче самая популярная позиция.

Программа Кабмина же предусматривает обучение, организацию встреч с работодателями, обсуждение формата сотрудничества, краткосрочную стажировку в компании или трудоустройство сразу.

Пилот программы, пока работающий в Киеве, Львове и Харькове, продлится до октября 2026 года. Дальше его планируют расширять. А пока в Государственной службе занятости (ГСЗ) уточнили, что в программу планируют привлечь не менее 500 работодателей и обучить около 2 тысяч человек в возрасте 50+. К проекту привлечена Федерация работодателей, представляющая более 8 тысяч предприятий.

Хотя на самом деле работников за пятьдесят берут с руками и ногами уже довольно давно — крупные агрохолдинги, сетевые магазины и супермаркеты, оборонные производства. В настоящее время на Украине около 10,4 миллиона пенсионеров, и почти 2,5 миллиона из них уже работают — это самый большой резерв.

Студентов, к примеру, всего 750 тысяч. При этом горбатиться рабочими и техническими специалистами, пахать в логистике и транспорте молодёжь не желает.

Директор Института демографии и исследований качества жизни НАН Украины Элла Либанова отмечает, что эйджизм придется задвинуть под лавку. Принять тот факт, что работники старшего возраста — «это прежде всего стабильность, ответственность и опыт, которых сейчас особенно не хватает».

«Демографическая пирамида в Украине перевернута. Население стареет, и мы должны понимать, что экономика всё меньше будет нуждаться в физической силе и всё больше — в интеллектуальном труде», — объясняет Либанова, но работодатели всё равно жалуются, что старички не в силах освоить гаджеты и соображают медленно.

При этом, согласно данным опроса Украинского центра социальных реформ среди 120 компаний в 20 отраслях экономики, 65% опрошенных готовы помучаться.

Хотя есть одно «но»: тот же контингент мужского пола является целевой аудиторией для ТЦК, гребущих всех подряд для пополнения списка «героев-защитников». Еще два года назад ИА Регнум рассказывало, что средний возраст украинской армии составлял 45 лет и выше. А осенью 2023-го бывший британский министр обороны Бен Уоллес, призывая украинские власти изменить подход к мобилизации, заявил, что нужно «переоценить масштабы мобилизации в Украине, как это сделала Британия в 1939 и 1941 годах».

Другое дело, что если тогда звучали публичные жалобы разного рода командиров на пожилой личный состав, то теперь они жалуются, что привозят человеческие развалины, неспособные не то что воевать — нормально функционировать.

Поэтому ко всему сказанному ранее нужно сделать важную поправку: речь в новой программе идет в первую очередь о женщинах 50+. А теми, кто помоложе, пытаются «заткнуть дыры» в самых разных отраслях, включая подземную добычу угля, уже довольно давно.

Так осенью 2024 года крупное госпредприятие «Укрнафта» начало нанимать женщин на технические должности. В частности, там их трудоустраивают на позиции электромонтеров, операторов котельной, машинистов крана, линейных обходчиков, слесарей-ремонтников, токарей, электрогазосварщиков. Сейчас у компании 27% персонала — женщины.

Еще одна категория — инвалиды, в первую очередь бывшие военные, списанные по разным причинам.

Но если госкомпании могли себе такое позволить с относительной легкостью, то частный бизнес до последнего цеплялся за другие варианты. В первую очередь, за несовершеннолетних, которым повсеместно начали платить «взрослые» зарплаты.

К примеру, в крупной сети супермаркетов «Сільпо» только за два года количество таких работников возросло до 5,5% от общего количества работников. Лето прошлого года количество вакансий, на которые могут подаваться кандидаты моложе 18 лет, было на 55% больше, чем в 2024-м.

Рекордно возросло количество вакансий для несовершеннолетних кандидатов на позиции упаковщика на производстве. Таких объявлений в 2025-м было опубликовано почти в 10 раз больше.

Имеется повышенный спрос на таких работников в строительстве — в частности, им предлагают должности разнорабочих. Количество объявлений с предложениями для юных пахарей увеличилось на 106%.

Может быть, выросло бы и больше, вот только молодые люди предпочитают выезжать из страны, пока это еще возможно — особенно парни. Ведь, как и в случае со взрослыми мужчинами, они прежде всего — ресурс для войны, и туда их заманивают с не меньшей силой, чем на стройку, предлагая вакансии, связанные с технологиями и интернетом.

Пока нельзя просто взять и посадить в окоп.

Но всё это детали, которые лишь призваны показать главное: судорожные метания в поисках людей констатируют тяжелое поражение Украины. Она понесла невосполнимые людские потери, разрушения, потеряла территории, базовые отрасли и будущее.

Пока еще всё катится по инерции: людям всё равно надо работать, есть, жить, но нормальной жизнью это уже не назовёшь. И когда всё держится на тётках под 60 — это просто катастрофа. И дальнейшая судьба Украины от ее народа практически не зависит.