Первая декада мая принесла кардинальное обновление во властных структурах в двух республиках региона Нижнего Дуная. Сначала рекордным числом голосов румынских парламентариев был отправлен в отставку кабинет министров Илие Боложана, а через три дня Народное собрание Болгарии утвердило в должности премьер-министра Румена Радева и одобрило состав его правительства.

ИА Регнум Илия Боложан и Румен Радев

При всей уникальности современных политических процессов в Бухаресте и Софии бросаются в глаза общие черты, вероятно, являющиеся предвестниками смены глобального тренда на юго-восточной окраине Евросоюза.

Во-первых, падение кабмина Боложана и получение премьерского кресла Радевым стали следствием усиления протестных настроений среди румын и болгар. Избиратели разочарованы политикой жесткой бюджетной экономии (прежде всего — на социальных расходах), а также высокой инфляцией.

Прямая виновница обеих проблем — евробюрократия: с одной стороны, она принуждает национальные правительства следовать условиям Маастрихтского пакта (не более трех процентов бюджетного дефицита), а с другой — блокирует традиционные пути поставок энергоносителей из России, что привело к серьезному росту цен на коммунальные услуги и нефтепродукты еще до нынешнего ближневосточного кризиса.

Румынское правительство получило вотум недоверия в связи с реализацией плана Боложана по повышению налогов, распродажей госактивов, сокращением пенсий и зарплат в бюджетной сфере.

Первоочередной мерой правительства Радева стали инициативы по снижению инфляции: введение предельных цен для монополистов, усиление государственного контроля над ценообразованием.

В обоих случаях такие изменения происходят с опорой на усиливающиеся евроскептические силы. И это — второй общий фактор.

Румынский «правительственный апокалипсис» случился в связи с согласованным голосованием покинувших правившую коалицию социал-демократов (СДП, наследники Компартии Николае Чаушеску) и сторонников суверенного курса из партии «Альянс за объединение румын» (AUR). В связи с этим возник вопрос: перерастет ли этот тактический союз в долгосрочный альянс социалистов и суверенистов?

Вполне вероятным является вариант создания миноритарного однопартийного правительства СДП (опирающегося на фракцию, не имеющую большинства), но при фактической поддержке AUR.

В восточнобалканской же республике инициатор «антирыночных» законов — «Прогрессивная Болгария». На последних парламентских выборах она смогла набрать феноменально высокие по местным меркам 44,59% голосов избирателей, во многом — за счет евроскептической риторики.

На фоне усиления евроскептиков и в Софии, и Бухаресте виден кризис либеральных проектов.

В первом случае произошел распад коалиции «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» на две фракции в парламенте. Либеральным избирателям это преподносится как смена тактики в борьбе за проевропейское большинство в следующем парламенте. Но, скорее всего, за этим стоит банальное обострение конкуренции среди местных сторонников глобалистских элит в условиях сокращения ресурсной базы их политического проекта в Болгарии.

В Румынии же итогом правительственного кризиса может стать пересмотр режима, установившегося после скандальных президентских выборов 2024–2025 годов. Тогда благодаря снятию с выборов суверениста Кэлина Джорджеску и победе либерала, экс-мэра Бухареста Никушора Дана, третья по численности парламентской фракции Национал-либеральная партия (НЛП) взяла под контроль исполнительную власть.

Президент Дан различными способами пытается сопротивляться перспективе потери власти своими союзниками. Но для его нейтрализации в парламенте выдвинута инициатива об импичменте президенту. Благо эта процедура в дунайско-карпатской республике несложная. Для импичмента достаточно простого большинства голосов депутатов обеих палат румынского парламента и одобрения на всенародном референдуме.

Наконец, третье обстоятельство, которое роднит правящих болгарских и румынских политиков, — это стремление выйти из-под геополитического доминирования Брюсселя и добиться более многовекторного международного курса.

Первый иностранный визит в качестве премьер-министра Радев нанесет в Германию по приглашению канцлера Фридриха Мерца. В этом можно увидеть проявление лояльности правящим ныне в «старой Европе» глобалистам.

Тем не менее недавно назначенная министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова считает, что те же антироссийские санкции должны координироваться с администрацией США. «Болгария должна найти свою активную роль в Европейском союзе, а не быть страной, которая просто следует за ним», — заявила министр 11 мая на встрече со своими европейскими коллегами в Брюсселе.

А вот слова главы Румынии, сказанные на проходившем 12–13 мая в Бухаресте Форуме по безопасности в регионе Чёрного моря и Балкан: «Если мы будем смотреть на Европу, как на икону, то никуда не продвинемся».

Румынские власти, кстати, возлагали большие надежды на приезд в рамках форума президента США Дональда Трампа или хотя бы госсекретаря Марко Рубио. Однако официальный Бухарест был удостоен визита гораздо более скромного американского чиновника.

Это, безусловно, не могло укрыться от внимания европейской бюрократии. Как и то, что в своем недавнем обращении по случаю Дня Европы Дан вместо термина «проевропейский» курс применил «прозападный». Указанное обстоятельство, а также отмена в Бухаресте официальных торжеств по случаю Дня Европы, вызвало вопросы дипломатов ряда европейских стран.

Сам же президент пояснил свои действия тем, что евроинтеграция продолжает разделять румынское общество. Он также прямо расценил решения Брюсселя по отказу от ядерной энергетики, оборонной промышленности и экологически вредных производств как «ошибочные» и сильно бьющие по интересам Бухареста.

Налицо весьма резкая смена риторики для Дана, который в свое время избирался на свою должность под лозунгами еврооптимизма. В этом случае он не только чутко реагирует на изменяющиеся общественные настроения, но и пытается составить конкуренцию тем же социал-демократам, традиционно выступающим за более активное взаимодействие с разными центрами силы в мировой политике.

Так что в условиях усиливающихся противоречий Брюсселя и Вашингтона, а также нарастания внутренних разногласий в ЕС болгарские и румынские элиты всё настойчивее стремятся вернуться к традиционной для себя тактике лавирования между главными геополитическими игроками.