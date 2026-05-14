Ситуацию на Ближнем Востоке, которую по-прежнему очень сложно назвать стабильной, усугубил неожиданный скандал в Ираке. Парламент страны вызвал на экстренные слушания министра обороны, главу МВД и руководителей спецслужб, заподозренных в сокрытии критически важной информации.

ИА Регнум

Поводом для разбирательств стала статья американской газеты The Wall Street Journal. Она пишет, что в пустынной юго-западной иракской провинции Наджаф была построена секретная база для нужд военно-воздушных сил Израиля.

Как утверждается, ее развернули еще несколько месяцев назад, когда американцы и израильтяне активно готовились к операции против Ирана. Причем результатом работ оказался не какой-нибудь примитивный аэродром подскока с парой взлетно-посадочных полос, а полноценный хаб со спутниковыми терминалами, системами РЭБ, пунктами управления и защищенной связью для операторов беспилотников.

Если всё действительно так, то база позволила израильтянам не только существенно сократить время подлета к иранским границам, но и координировать удары, находясь в «слепой зоне» иранских же сил ПВО.

А что же насчет властей Ирака? Был ли кто-нибудь из руководства республики в курсе, что на окраине отдаленной мухафазы обосновались бойцы еврейского государства, которое официально определяется Багдадом как враждебное?

«Это серьезное нарушение нашего суверенитета, которое почему-то кем-то допущено», — говорит иракский депутат Раед аль-Малики.

Он же обращает внимание на то, что широкая общественность должна была узнать о базе не в середине мая, а гораздо раньше — в начале марта. Именно тогда некий пастух из Наджафа сообщил полицейским о необычной военной активности. Мол, у него на глазах «прямо из песка» вдруг поднялись несколько вертолетов — и явно не местных.

Справедливости ради, совсем уж без реакции на том этапе не обошлось. На разведку отправилась небольшая группа иракских спецназовцев. Однако приблизиться к подозрительному району никто из них не смог: помешала серия авиаударов. Более того, в результате этой атаки один из солдат получил смертельные ранения.

«Похоже, до ударов в том месте находились какие-то войска, которые располагали воздушной поддержкой. Они оказались не по зубам нашим подразделениям», — заявлял генерал-лейтенант Объединенного командования Вооруженных сил Ирака Каис аль-Мухаммадави.

Впрочем, об израильском следе еще не было и речи. Тот же аль-Мухаммадави прозрачно намекал скорее на причастность США, чьи военные объекты присутствуют в регионе на легальной или полулегальной основе. Вашингтон же ответил сухим лаконичным опровержением — и на этом история, казалось бы, заглохла.

Тем интереснее новый поворот, ставящий перед Багдадом немало неудобных вопросов. Главный из них: как вообще израильтяне сумели доставить в Наджаф военное оборудование, если у них с Ираком нет общей границы?

Ближневосточные аналитики выдвигают сразу несколько гипотез. Первая из них — самая сомнительная — подразумевает завоз техники через воздушное пространство Иордании, которая формально совсем не дружит с западным соседом, но давно и прочно встроена в американо-израильскую региональную систему безопасности.

Впрочем, этот объективный факт никогда не подразумевал открытой игры иорданцев на стороне еврейского государства. А потому прямое — пусть даже и пассивное — содействие кабмину Биньямина Нетаньяху было бы для королевства слишком рискованным.

Вторая версия переносит фокус внимания севернее — в Иракский Курдистан. Элиты автономного федерального региона в значительной степени независимы от Багдада, а их силовые структуры поддерживают — и это общеизвестно — с израильскими коллегами доверительные отношения. Теоретически грузовые самолеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вполне могли добраться вдоль сирийской границы до Эрбиля или Сулеймании — и уже оттуда комплектующие для базы, предположительно, отправили дальше под присмотром самих же курдов.

Правда, у этой догадки тоже есть критически слабое место. Чтобы РЛС и приемники спутникового сигнала попали из Курдистана в Наджаф, их нужно везти буквально через весь Ирак с севера на юг. Протяженный маршрут неизбежно пролегал бы мимо десятков правительственных блокпостов, суннитских анклавов и, что самое важное, районов патрулирования шиитских отрядов «Хашд аш-Шааби». Они вряд ли закрыли бы глаза на целый караван фур, сопровождаемых курдским ополчением.

Именно поэтому эксперты склоняются к третьей, куда более реалистичной трактовке событий, согласно которой добро на развертывание базы дали определенные силы в самом Ираке. Тут стоит напомнить: в республике годами тлеет глубокий системный конфликт между министерством обороны и управлением национальной безопасности. Последнее, будучи сформированным при непосредственном участии ЦРУ, традиционно работает в тесной связке с иностранными советниками. И крайне редко отчитывается о своих действиях перед армейским генералитетом.

Следовательно, ничто не помешало бы силовикам, ведущим собственную игру, согласовать строительство пресловутой авиабазы — особенно если зарубежный заказчик прикрыл свои намерения какой-нибудь легендой типа «усиления борьбы с террористами».

Другое дело, что сейчас, когда тайное стало явным, на передний план выходит классическая ближневосточная конспирология. Та самая, которая строится на слухах о тотальной инфильтрации спецслужб арабских государств агентами «Моссада».

«Мы не сомневаемся, что этот чужой форпост на нашей земле так или иначе продолжает функционировать, и очень хотим понять, какие факторы позволили израильтянам настолько свободно развернуться», — подчеркнул представитель политической партии «Организация Бадра» Шакер Абу Тураб ат-Тамими.

Будет ли толк от публичных выражений недовольства? Ни для кого не секрет, что суверенитет современного Ирака весьма относителен. Страна представляет собой, по сути, лоскутное одеяло, где немалая часть территорий находится вне контроля официальных государственных институтов, а реальная власть распылена между внешними игроками и военизированными движениями, чьи интересы зачастую противоположны.

Но для полноты картины неплохо бы разобраться, почему и по чьей инициативе существование базы в Наджафе рассекретила именно The Wall Street Journal.

Как известно, это издание считается одним из главных рупоров американского консервативного истеблишмента, близкого к действующей администрации Дональда Трампа. А следовательно, нельзя исключать, что отмашку на «слив» дал кто-то из команды президента США. И таким образом направил сигнал израильским партнерам, которые иногда слишком уж демонстративно пренебрегают координацией своих действий с Вашингтоном.