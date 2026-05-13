Президент России Владимир Путин предложил на роль посредника в переговорах с Украиной представителя из высших эшелонов немецкой политики, которому он доверяет, — бывшего федерального канцлера от СДПГ Герхарда Шрёдера. Подобное предложение спровоцировало в Берлине и Брюсселе прогнозируемо отрицательную реакцию.

«Если бы мы дали России право назначать переговорщика от нашего имени, это было бы не очень мудро», — сказала главный дипломат ЕС Кая Каллас в кулуарах встречи министров иностранных дел в Брюсселе.

Представители стран — членов Евросоюза выразили схожие настроения. Пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус также дал понять, что о Шрёдере не может быть и речи. А посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил: «Тот, кто годами представлял интересы России в Германии, не имеет ни моральной, ни политической легитимности выступать сегодня в качестве посредника».

Кандидатуру переговорщика, который одновременно устраивал бы и Киев, и Москву, будет найти непросто. В прошлом году президент США Дональд Трамп встретился сначала с Владимиром Путиным, а затем с Владимиром Зеленским. В ноябре глава Белого дома представил мирный план из 28 пунктов, который был спокойно воспринят в Москве.

Однако отношения Вашингтона и Киева при новом американском президенте остаются натянутыми. Поведение Киева, в целом не отличающееся стабильностью, прогрессу в этом направлении никак не способствует. К тому же Трамп сосредоточился на войне с Ираном и предвыборных проблемах.

Запасной кандидат № 1

«Мы готовы взять на себя большую ответственность и ведем переговоры об этом с США и Украиной», — заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Недавно Берлин вместе с Парижем и Лондоном попытался «предпринять новую попытку вернуться к переговорам», к которым, по данным инсайдеров, готовятся ведущие европейские правительства.

Здесь мог бы пригодиться видный политический деятель, имеющий личные контакты с Путиным и Зеленским и пользующийся авторитетом в остальной Европе. В выходные в правительственных кругах Германии упоминалось имя Франка-Вальтера Штайнмайера.

Глава немецкого государства — в прошлом многолетний министр иностранных дел. Его также обвиняли в «излишнем дружелюбии» к России. Бывший референт Шрёдера, как и его тогдашний босс, некогда поддерживал тесные энергетические отношения Берлина и Москвы. Через два года после воссоединения Крыма с Россией Штайнмайер предостерег НАТО от «дальнейшего нагнетания обстановки громким бряцанием саблями и военной риторикой». Так что для киевского режима Штайнмайер — кандидатура по меньшей мере спорная.

Канцелярия федерального президента отказалась комментировать дебаты. Представитель правительства заявил: «Нам действительно нужно говорить о серьезных предложениях, которые будут приняты всеми сторонами».

Запасной кандидат № 2

Ангела Меркель при поддержке коалиции ХДС/ХСС и СДПГ проводила в отношении конфликта в Донбассе очень неоднозначный курс.

С украинской точки зрения в ретроспективе он считается слишком «пророссийским». С российской — в анамнезе у бывшего канцлера известное интервью Die Zeit в декабре 2022 года, в котором она призналась, что Минские соглашения, на которых стоит и ее подпись, исполняли лишь одну функцию — дать передышку Украине для того, чтобы Запад мог ее вооружить.

Тем не менее имя Меркель теперь также фигурирует в дискуссии. Ее преимущество перед Штайнмайером в том, что она больше не занимает государственный пост. Меркель хорошо знакома с Путиным. Она даже говорит по-русски. В Германии ей вменяют в вину, что она якобы «заняла наивную позицию в отношении «Северного потока — 2» как чисто экономического проекта без геополитических последствий».

Как и Шрёдер и Штайнмайер, Меркель в прошлом поддерживала традиционную политику Германии в отношении России, в первую очередь концентрируясь на вопросах взаимовыгодных торговых отношений Москвы и Берлина. Поэтому на нее угрюмо смотрят не только в Киеве, но и в Варшаве, а также в прибалтийских столицах. С другой стороны, проукраинские политики, а уж тем более политики «переобувшиеся», за короткое время превратившиеся из русофилов в русофобов, вызывают понятный скептицизм в Москве.

Не в пользу Меркель говорит и то, что ее отношения с нынешним канцлером Фридрихом Мерцем, мягко говоря, натянутые. Канцлер, испытывающий катастрофическое падение собственных рейтингов, вряд ли будет рад тому, что его предшественница окажется в свете софитов. А если ее дипломатические усилия еще и увенчаются успехом, в народе может возникнуть нехорошая ностальгия по временам «мутти Меркель», которые в сравнении с нынешним кризисом кажутся простым бюргерам чуть ли не золотым веком.

Впрочем, в канцелярии Меркель на вопрос журналистов о ее возможной роли переговорщика ответили однозначно: «Никаких запросов к бывшему канцлеру нет».

Есть ли в ФРГ другие кандидаты?

Бывший высокопоставленный немецкий дипломат и глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предупреждает: «Человек из Германии мог бы взять на себя посредническую роль в прекращении конфликта между Россией и Украиной только в том случае, если бы он встретил широкую поддержку на европейском уровне, особенно в Восточной Европе и прибалтийских странах. Германия больше не должна оставаться в одиночестве в этом вопросе», — сказал он.

Из подобных политиков Германия, по мнению ряда экспертов, могла бы предложить кандидатуру бывшего федерального президента Йоахима Гаука. В Киеве его наверняка встретят благосклонно.

В годы своей президентской каденции Гаук, отец которого несколько лет провел в советских исправительных лагерях в качестве военнопленного гитлеровской армии, неоднократно сравнивал коммунизм и фашизм и призывал Россию «покаяться за преступное советское прошлое». Однако по той же причине в Москве вряд ли обрадуются подобному переговорщику. Тем более что у Гаука нет веса в исполнительной власти. Поэтому он будет слишком слаб с оперативной точки зрения.

Еще один возможный кандидат — бывший глава германского МИД Йошка Фишер. Этот министр запомнился тем, что несколько раз радикально менял свои политические позиции.

Вступив в должность как антиамериканец, он стал ярым атлантистом во время своей первой поездки в Вашингтон. Бывший в юности членом левацких радикальных объединений, выступавших в поддержку Палестины, в последние годы Фишер безоговорочно поддерживает Израиль. Хотя после начала конфликта на Украине он высказался в поддержку Киева, все-таки ветераном противостояния России и Запада его назвать сложно. И это несколько увеличивает его перспективы.

Кандидаты из других стран

Считается, что наибольшие шансы стать посредником в мирных переговорах среди прочих европейских политиков имеет бывший президент Финляндии Саули Ниинистё.

Экс-президент-консерватор некогда общался с Путиным, а также пользуется авторитетом в кругах ЕС и НАТО. Он уже некоторое время призывает Европу говорить с Россией напрямую, потому что безопасность Европы является частью любого решения по Украине — всё остальное было бы «абсурдом».

В то же время он обращался к украинцам с оптимистичными заверениями. Это создает возможность говорить с обеими сторонами.

Еще один перспективный кандидат — бывший президент Европейского центробанка Марио Драги — сумел объединить правых и левых популистов в Италии и сформировать с ними временное правительство.

Он выступал за укрепление диалога с Россией до конфликта, но затем поддержал вступление Украины в ЕС. Это также свидетельствует о его способности к лавированию. Драги обладает экономическим авторитетом, весом в ЕС и относительно сбалансированным подходом.

Тот факт, что российский президент сейчас предложил кандидатуру Шрёдера в качестве посредника, может стать возможностью для Евросоюза оказаться за столом переговоров, к чему его политики так стремятся. Однако характерная риторика Каллас с ее непоколебимой русофобией заставляет усомниться, что они этим шансом в состоянии воспользоваться.