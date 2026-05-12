То, что население Украины сократилось до немыслимых показателей, теперь вещают не «рупоры Кремля», а целый министр социальной политики этой страны Денис Улютин.

ИА Регнум

Внезапно он сообщил потрясенным слушателям, что на подконтрольных Киеву территориях осталось 22–25 миллионов людей. Весьма немалый интервал же вызван тем, что с 2002 года полноценных переписей в стране не проводилось и все данные обычно выводятся по косвенным признакам.

Тем не менее еще недавно численность населения весьма оптимистично оценивалась цифрой в плюс-минус 36 миллионов человек. А тут сокращение практически на треть!

Это сенсационное заявление совпало с массированной кампанией, в рамках которой и разные эксперты, и официальные лица старательно объясняли украинцам, что завоз мигрантов (который мы прогнозировали еще два года назад) — остро необходимое действие. Иначе не выжить.

Война привела к тому, что более 75% украинских работодателей находятся в активном поиске рабочих. 5-6 миллионов граждан покинули пределы страны, несколько миллионов мужчин призывного возраста мобилизовали, еще миллионы прячутся от ТЦК и попросту не могут ходить на работу.

Согласно расчетам Госслужбы занятости, Украине не хватает около 2 миллионов пар рабочих рук. Внештатный советник Офиса президента Тимофей Милованов (бывший министр) утверждает, что для восстановления Украины и дальнейшего развития ее экономики потребуется и вовсе 10 миллионов человек.

«Демографы говорят, что Украине нужно ежегодно завозить около 300-400 тысяч трудовых мигрантов. Это очень большой вызов сегодня для украинского рынка труда. А для восстановления Украины, в случае прекращения активной фазы боевых действий, нужно около 4 млн дополнительных рабочих», — говорит экономист Олег Пендзин.

Неслучайно и глава Офиса президента Кирилл Буданов* поручил министерству иностранных дел и СБУ срочно пересмотреть страны миграционного риска для упрощенного привлечения трудовых мигрантов. Таких имеется 70 и среди них — Афганистан, Египет, Ирак, Бангладеш, Пакистан, Таджикистан и пр.

А пока они пересматривают — со всех сторон слаженно посыпались свидетельства тех, кто уже встретил в своем городе гостей из дальнего зарубежья.

Один из популярных на Украине TikTok-блогеров look_loochok утверждает, что за два дня, в которые он побывал во Львове во время празднования дня города, повстречал на улицах много индусов и пакистанцев, приехавших на работу. Другой блогер, Пашка Угорский, накручивает аудиторию, утверждая, что приезжие получают зарплаты значительно больше, чем украинские рабочие:

«Трудовые мигранты из Индии едут на работу в Франковск убирать ЖК. Вы вдумайтесь! Я это услышал по радио. Думаю, погуглю. Что вы думаете? Зарплата от 800 долларов плюс оплата жилья».

И это в то время, как «аборигены» получают по 200-300 долларов.

Так или иначе, мэр города подтвердил, что индусы уже работают на стройках, его коллега из Черкасс сообщил, что мигранты будут заниматься ремонтом дорог, а еще ему не хватает слесарей, ремонтников, дворников, хотя на эти вакансии и привлекают женщин. Веселых приезжих ребят видели уже и за рулем такси, и танцующими на площадях, и записывающими ролики для соотечественников, как здорово жить на Украине.

Подбором кадров занимаются различные рекрутинговые агентства. Полная легализация одного иностранного рабочего обойдется работодателю более чем в 40 тыс. гривен — оформление разрешения на работу, виза, разрешение на временное проживание и прочее. И это без учета различных взяток, чтобы ускорить процесс, который при желании чиновника может затянуться на месяцы.

В среднем иностранный рабочий обойдется на 30% дороже украинца, но у работодателей нет другого выхода, к тому же они утверждают, что приезжие работают намного продуктивней.

По мнению сотрудника одного из рекрутинговых агентств Дмитрия Влахова, во многих странах зарплаты существенно ниже и поэтому есть большие шансы привлечь огромное количество мигрантов: «Индия, Бангладеш — это страны, где, во-первых, много населения. Во-вторых, если посмотреть на средние зарплаты линейного персонала, Бангладеш — это до $100. Возьмем 80-100$. Индия — это 180-250$. В Украине мы все же ориентируемся на 500$, то, что мы им предлагаем, поэтому для них это интересно».

Иностранцев селят в хостелах, общежитиях.

ИА Регнум удалось немного пообщаться с трудовым мигрантом из Индии, Викрамом, который работает в одной из строительных компаний Львова.

По его словам, у него 15-летний опыт работы, двое детей и получает он на Украине более 60 тыс. гривен (около 1300 долларов).

Естественно, большинство трудовых мигрантов не знают украинского языка, но почти все владеют английским, и такая ситуация пока не особо беспокоит работодателей, поскольку мигрантов пока ещё мало. А с местным населением они контактируют минимально.

«Лично я являюсь противником миграции, противником того, чтобы привлекать мигрантов к таким работам. Но, очевидно, каждая строительная компания или каждое предприятие решает исходя из имеющихся возможностей», — говорит мэр Ивано-Франковска Руслан Марцынкив, который еще с годик назад делал всё, чтобы в городе не задерживались русскоговорящие соотечественники.

Согласно официальной статистике, в 2025 г. на Украине выдали всего лишь 9,5 тыс. разрешений на трудоустройство для иностранцев против 22 тыс. выданных в 2021 г. Если посмотреть статистику выданных разрешений по странам за 2025 г., то пятерка лидеров была следующая — Турция (1404), Индия (946), Узбекистан (936), Азербайджан (605), Бангладеш (599).

Такое малое количество обусловлено целым рядом факторов — на Украине продолжается война, страна не может предоставить мигрантам зарплаты как в Евросоюзе, государство не может обеспечить переезд, жилье, работу для собственных беженцев, не говоря уже об иностранцах.

Не стоит также забывать, что 9,5 тыс. разрешений на трудоустройство — это официальная статистика, а работодатели запросто принимают на работу нелегалов, учитывая бушующую в стране тотальную коррупцию.

И все эти стремительно ускорившиеся процессы разделили украинское общество на сторонников и противников такой политики.

Многие справедливо возмущаются, что, пока украинские мужчины гибнут на фронте, в страну завозят иностранцев.

Очень даже правдоподобными смотрятся теории, согласно которым западные элиты и корпорации с помощью войны желают изменить этнический состав населения Украины, уничтожить родственные связи ее жителей с соседними славянскими странами.

В ноябре 2025 г. в Ивано-Франковске на улицах даже появилось много листовок, в которых граждан призывали не сдавать иностранцам квартиры, не брать на работу. На одной были изображены фотографии двух темнокожих мужчин, а под ними — надпись: «Не будешь сдавать нам квартиру, не будешь брать на работу, не сядешь к каждому из нас в такси, ничего у нас не купишь — мы не сможем остаться».

Противники опасаются, что в страну завезут миллионы иностранцев, дадут им не только работу, но и право на постоянное жительство, разрешат перевезти семьи. Если, к примеру, привезут пять миллионов человек и у каждого из них будет по несколько детей, то через 5-10 лет приезжие составят большинство населения страны.

Небезосновательно звучат опасения, что её наводнит криминальный элемент и маргиналы, которые усугубят и без того сложную ситуацию с преступностью. Упомянутый выше Викрам сталкивался с этим, когда в 2018 г. работал в Европе:

«На соседней стройке были подсобники-нелегалы, часть из которых имела проблемы с законом. Они совершали грабежи, драки, и последней каплей стало групповое изнасилование. Местная полиция не выявила причастных, а попросту провела рейды и депортировала часть рабочих. Смотря на то, как у вас работает правоохранительная система и очень мало мужчин, готовых дать отпор, ситуация у вас будет значительно хуже».

Сторонниками трудовой миграции естественно выступают власти и работодатели.

По словам президента Ассоциации компаний по международному трудоустройству и главы «Офиса миграционной политики» Василия Воскобойника, страна не сможет обойтись без ресурса извне:

«Я с удовольствием посмотрю на эти 46% украинцев, которые против. А потом будут жаловаться: «У нас нет воды, нам не вовремя ремонтируют свет, у нас не доставляют продукты питания, у нас некому работать в сельском хозяйстве».

Украинцам нужно понять, что садок вишневый коло хаты — это очень хороший образ нашей страны. Но если некому будет за домом ухаживать и о садике заботиться, то и садик завянет, и дом рухнет. Вот именно в такой ситуации мы понемногу и оказываемся».

Часть украинского общества видит третий вариант решения проблемы — остановить войну, любой ценой вернуть трудоспособное население, которое покинуло страну. Но учитывая интерес власти воевать «до последнего украинца», громадный рост цен, беспредел ТЦК, разруху, полную зависимость экономики от западных кредиторов, такая идея звучит как история из области научной фантастики.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявляет, что Украину будут отстраивать роботы — во всех сферах будет внедрена автоматизация и роботизация. Но ничего, кроме смеха и раздражения, подобные заявления не вызывают.

Исходя из сложившейся в стране ситуации в ближайшие годы стоит ожидать только увеличения потока мигрантов. Работодатели будут брать всех, лишь бы их бизнес остался на плаву. Появится разделение на бедные и богатые кварталы.

Например, уже сейчас во Львове звучат призывы перенести все секс-шопы, интим-салоны, «наливайки» на периферию, подальше от центра города. Ну а там уже будет недалеко и до появления украинского варианта трущоб или фавел. Пока что Украина уверенно движется именно в этом направлении.

*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов