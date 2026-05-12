Турция продолжает работать над расширением влияния у своих границ. Помимо Сирии, Южного Кавказа, Кипра, Ирака и Катара, важным направлением остается Ливия.

К 2021 году турки успели закрепиться на западе этой североафриканской страны. Они отправили свое вооружение и ЧВК на защиту правительства национального согласия во главе с Файезом Аль-Сараджем.

Во многом при поддержке Анкары Триполи удалось удержать и отбить атаки Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, базирующейся в Тобруке.

После того как Хафтар понял, что дальнейшие попытки силой объединить страну обречены на провал, враждующие восток и запад пошли на диалог. При посредничестве ООН в 2021 году было сформировано правительство национального единства (ПНЕ) во главе с премьером Абделем Хамидом Дбейбой.

Несмотря на политические процессы, влияние Анкары не пошло на спад, она продолжила оставаться важным фактором безопасности. В 2025 году ПНЕ и Турция подписали договоры о совместном развитии ливийской армии.

Турки намерены стать одной из точек опоры для все еще разделенной Ливии. Создание ПНЕ не ликвидировало фрагментацию. Восток остается под контролем людей Хафтара.

Одним из удобных инструментов сохранения присутствия остается поддержка модернизации ливийских ВС. В 2026 году Анкара дважды провела военные учения, на которые пригласила армию ПНЕ в Триполи и бойцов ЛНА.

Первые состоялись 13–30 апреля в Ливии и Кот-д’Ивуаре, и в них, помимо ливийских армий и Турции, приняли участие военные из США, Германии, Великобритании, Чада, Франции, Италии, Венгрии, Египта и Туниса. На территории Ливии маневры Flintlock-2026 состоялись в городе Сирт, где родился Муаммар Каддафи. Они прошли под патронажем Сил специальных операций Африканского командования США.

Вторые учения — EFES-2026 — прошли в Турции, в Измире. Местные СМИ преподнесли участие сил из Тобрука и Триполи как сближение враждующих сторон. На правах хозяина мероприятия главенствующую роль играл скорее турецкий генштаб. От армии Хафтара приняли участие 331 военнослужащий, от Триполи — 177.

Как видно по двум военным маневрам, Турция в Ливии действует в тандеме с США. Хотя в прошлое президентство Дональда Трампа, на которое и приходилось наступление Хафтара на Триполи, симпатии Вашингтона были скорее на стороне главы ЛНА.

Вашингтон и Анкара совместно продвигают политический диалог «двух Ливий». Как отмечается в материале The Middle East Eye, американская сторона «пытается подготовить почву для крупного соглашения между семьями» Дбейбы и Хафтара.

Турция выступает активным участником дипломатического процесса. В частности, подчеркивается, что она оказывает давление на силы в Триполи.

Как сообщил СМИ знакомый с ситуацией арабский источник и неназванный высокопоставленный западный экс-чиновник, спецпосланник президента США по Африке Массад Булос во время Анталийского форума, на котором присутствовала ливийская делегация, настаивал на проведении изменений совместно с Турцией. Администрация Трампа хочет, чтобы пост премьер-министра вместо своего двоюродного брата занял Ибрагим Дбейба. Действующий глава кабмина испытывает проблемы со здоровьем.

Саддама Хафтара, 35-летнего сына генерала Халифы Хафтара, хотят назначить президентом объединенной Ливии. Ибрагим и Саддам провели встречи в Елисейском дворце в этом году при содействии Булоса.

Схема объединения Ливии — чисто «семейная». Мало того что новыми лидерами должны стать родственники действующих руководителей востока и запада, так еще и посредничеством от США тоже занимается человек из семьи Трампа. Булос, христианин ливанского происхождения, — сват главы Белого дома, отец мужа Тиффани Трамп.

Турция еще до возвращения Трампа к власти уже начала налаживать мосты с Хафтаром. Его сын еще в 2021 году ездил в Стамбул и Анкару. Саддам Хафтар приезжал в составе парламентской делегации, большая часть которой состояла из сторонников главы ЛНА. Делегацию возглавлял спикер палаты представителей в Тобруке Фавзи ан-Нуир.

Встреча проходила в преддверии готовившихся в Ливии парламентских выборов. Делегацию принял лично Реджеп Тайип Эрдоган в президентском комплексе, дав понять, что Турция поддерживает официальные контакты с ЛНА.

«Сын Хафтара поддерживает связь с нашей разведкой, а также периодически общается с министерством иностранных дел. Иными словами, они не изолированы от нас. Мы считаем, что в Ливии необходимо наладить конструктивный диалог между востоком и западом. Мы хотим защитить суверенитет, территориальную целостность и политическое единство Ливии», — отмечал Эрдоган.

Американо-турецкий тандем поддерживает Египет — страна, которая в годы наиболее ожесточенного противостояния востока и запада была за Хафтара. Из-за его наступления Египет чуть не вступил в прямую войну с Турцией. Однако в последние пять лет отношения Каира и Анкары нормализовались.

Эрдоган забыл про аресты союзных ему «Братьев-мусульман»* и гибель их главы Мухаммеда Мурси. Он больше не называет египетского коллегу Абдель-Фаттаха Ас-Сиси нелегитимным. Лидеры двух стран уже обменялись не только рукопожатиями на чемпионате мира по футболу в Катаре, но и государственными визитами. Объединяющим началом для Турции и Египта стала трагедия в Газе, где Эрдоган и Ас-Сиси осудили убийства палестинцев Израилем.

Саудовская Аравия и Турция пытаются встроить Египет в новую формирующуюся систему безопасности. Лидеры двух стран обсуждали на Анталийском форуме создание четырехстороннего альянса с участием египтян, турок, саудовцев и пакистанцев. Интересы Турции и Саудовской Аравии стремительно расходятся с ОАЭ: они поддерживают противоположные стороны конфликта в Сомали, Йемене и Судане.

Согласно свидетельствам СМИ, Египет и Саудовская Аравия оказывают давление на Хафтара, чтобы тот препятствовал поставкам вооружения (БПЛА, ЗРК) из Ливии в Судан для местных Сил быстрого реагирования, которые также поддерживаются Абу-Даби. За их противников во главе с председателем переходного суверенного совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом — Турция и Саудовская Аравия. «Саддама Хафтара буквально вызвали в Египет, а не вежливо пригласили», — сказал высокопоставленный источник в египетской армии.

Для каждой из сторон, поддерживающих объединение Ливии, в нем есть свои стимулы и бонусы. Турция не хочет утратить плоды своих завоеваний, достигнутых в ходе горячей фазы гражданской войны. Раз дело идет к объединению, Анкара хочет сохранить рычаги влияния. Если это удастся, она станет еще ближе к реализации своей концепции «Голубая родина» по расширению влияния на трех морях — Средиземном, Эгейском и Черном.

Кроме того, координация с Египтом и США крайне важна в условиях, когда Израиль формирует новые антитурецкие альянсы, завлекая в них Францию, Грецию и Кипр. Раньше Египет тоже в них участвовал.

Кто играет главенствующую роль в ливийском процессе — вопрос для исследования. Не факт, что это Трамп.

Известный аналитический центр CFR признает силу Анкары, которая может стать как опорой, так и препятствием для усилий США. «Любые значимые усилия США по стабилизации ситуации в Ливии потребуют всесторонней координации с Турцией, а в случае непримиримых разногласий — готовности оказывать давление на Анкару. Вашингтон должен выйти за рамки попыток получить периодическую поддержку со стороны Турции и вместо этого перейти к детальному и устойчивому взаимодействию, использующему как дипломатическую координацию, так и силовое давление для пресечения односторонних действий Анкары», — пишут аналитики.

В ООН тоже высоко ценят стабилизирующую роль Турции в Ливии. «Турция сыграла важную стабилизирующую роль. Без ее поддержки, особенно в Западной Ливии, нам, вероятно, не удалось бы достичь нынешнего уровня стабильности», — заявила специальный представитель генерального секретаря ООН по Ливии и глава миссии ООН в Ливии (UNSMIL) Ханна Серваа Теттех.

При этом сама идея объединения Ливии через семьи Хафтара и Дбейбы отнюдь не обречена на успех. Во-первых, сами эти семьи внутри далеко не монолитны. Во-вторых, Дбейба не имеет полного контроля над западом страны, там также сильны позиции бизнес-кланов Мисураты.

CFR отмечает, что соглашение о едином бюджете, достигнутое при посредничестве советника Трампа Булоса, — шаг в правильном направлении. «Но Вашингтону не следует полагать, что то, что по сути является финансовой сделкой между двумя династиями, представляет собой значительный шаг к политическому объединению. Соглашение от 11 апреля не затрагивает глубинных причин ливийского кризиса и повышает риск возобновления дестабилизации», — говорится в публикации.

В любом случае тема Ливии останется в ближайшей перспективе актуальной, особенно в свете ситуации в Персидском заливе. США хотят использовать нефтяной потенциал североафриканской республики, чтобы снизить зависимость от Ормуза. Но прежде чем это произойдет, нужно добиться объединения государства.

*Террористическая организация, запрещённая в РФ