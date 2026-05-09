Празднование Дня Победы в Берлине прошло на удивление мирно и спокойно. И это тем более удивительно, учитывая негативный опыт предыдущих лет с обилием ретиво настроенных полицейских и внушительным ассортиментом украинских провокаторов всех мастей.

Грегор Шпицен

В 2026 году берлинские стражи правопорядка были безупречно вежливы, а отдельные персонажи в желто-голубых цветах, пытавшиеся испортить праздник потомкам победителей, столь явно напоминали городских сумасшедших, что максимально оперативно изолировались столичными правоохранителями.

Памятные и торжественные мероприятия были разделены на два дня.

8 мая состоялось торжественное возложение венков на мемориале в берлинском районе Панков, где расположено крупнейшее захоронение советских воинов, погибших при штурме.

Примечательно, что на церемонию поминовения памятные венки наряду с большинством республик бывшего СССР, а также германских общественных организаций прислали и политические партии, представленные в немецком бундестаге.

Венок от партии «зеленых», даже будучи выполненным «с подтекстом», в желто-голубой цветовой гамме, признаться, изрядно удивил.

А вот то, что единственной политической силой в немецком парламенте, отказавшейся почтить память советских воинов, оказалась партия ХДС канцлера Фридриха Мерца, удивления, к сожалению, не вызвало. Что также отметил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

Дипломат, ответивший на вопросы журналистов, подчеркнул, что Россия не собирается нападать ни на кого в Европе, однако в случае любой внешней агрессии по отношению к РФ ответ на нее будет молниеносным и смертоносным. По словам посла, Россия не выбирала путь конфронтации с Европой и в настоящее время лишь отвечает на откровенно недружественные шаги европейских государств, открыто провозгласивших Россию врагом, прямо вписав этот пункт в оборонные доктрины и военные стратегии.

9 мая на мемориале в Трептов-парке отличную акцию устроила газета Junge Welt, организовавшая бесплатную раздачу номера с огромным советским красным флагом на первой полосе. Впрочем, акция, задуманная как тонкий троллинг берлинского сената, в общем-то и не понадобилась: никто из полицейских не думал отбирать не только газеты с советской символикой, но даже георгиевские ленты.

Несмотря на ежегодно ужесточающиеся меры по запрету демонстрации советских символов — флагов России и СССР, а также исполнению песен военных лет, установленные берлинским сенатом, на этот раз столичная полиция смотрела на нарушения сквозь пальцы.

Песня «Священная война» 9 мая на мемориале советским Воинам-освободителям исполнялась свободно, а георгиевские ленты с участников «Бессмертного полка» никто и не пытался срывать.

Более того, украинских провокаторов, в прошлом году оккупировавших левое крыло комплекса в Тиргартене с огромными флагами Украины и НАТО, сейчас вообще никто не пустил на мемориал. Их оставили стоять по другую сторону аллеи за металлическим ограждением.

Проукраинские настроения в германской столице в последние годы вообще заметно пошли на спад. Не видно изобилия украинских флагов на зданиях органов власти и учреждений культуры. Откровенно бледно в сравнении с 2023 и 2024 годами смотрится «выставка народного творчества» напротив российского посольства на Унтер-ден-Линден.

Большинство берлинцев и раньше-то не особо жаловало оголтелый украинский национализм. Ну а после того, как кризис в Персидском заливе нанес удар поддых немецкой экономике, и так подорванной многомиллиардной помощью Украине, количество симпатизантов Киева в Берлине существенно уменьшилось.

Если так пойдет дальше, возможно, немцы наконец научатся проводить логические связи между падением уровня жизни, отказом от российских энергоносителей и поддержкой коррумпированных политических режимов, имеющих мало что общего с настоящей демократией.

Но почему полиция вела себя столь мягко? Неужели в последний момент стражи порядка получили инструкции по смягчению драконовских мер?

Как ответил один из офицеров, официально — нет. Но судя по его улыбке и доброжелательности, берлинская полиция в этот праздничный день и вправду решила не становиться инструментом политической борьбы в руках ангажированных политиков.

Более того, офицер заметно оживился, когда узнал, что излюбленные лозунги украинских националистов на самом деле имеют нацистские корни, и пообещал принять меры, если они прозвучат во время церемонии.

Одним словом, столичные правоохранители 8 и 9 мая действительно выступали в роли стражей общественного порядка, не став брать на себя функции политической полиции.

Несмотря на то, что средний возраст участников «Бессмертного полка» был далеко за сорок, среди тех, кто собрался 9 мая у Бранденбургских ворот, было немало и молодых лиц.

Кёльн, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Росток, отдаленные уголки Баварии и Нижней Саксонии — география немецких городов, представленных на мероприятии, впечатляла. Как и то, что на параде было множество флагов бывших советских республик, а ныне независимых государств, продолжающих свято чтить память о Победе в Великой Отечественной войне. Особенно в праздничные дни в Берлине были заметны флаги Казахстана и Киргизии.

В общем, День Победы в 2026-м в Берлине прошел практически безупречно. И немалую роль в этом сыграли сотрудники полиции, в финале шествия «Бессмертного полка» получившие заслуженные аплодисменты от нескольких сотен его участников, приехавших на мероприятие в Берлин со всех концов Германии.