Имя Павла Дурова, создателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, давно стало синонимом эпатажа и поразительных противоречий. Чем больше громких высказываний и вызывающих постов он делает с каждым годом, тем очевиднее становится его разрыв с Россией.

ИА Регнум

Еще в 2014 году, после продажи доли во «ВКонтакте» и отъезда из страны, он опубликовал манифест «Семь причин не возвращаться в Россию». Тогда же он публично заявил, что для него «пути назад нет».

В апреле 2022 года, вскоре после начала СВО и на фоне введения масштабных западных санкций против России и ее граждан, представитель Дурова обратился в редакцию Forbes с недвусмысленной просьбой: не называть его «российским миллиардером». Аргументация была проста: «Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться». Этот жест, по всей видимости, был продиктован желанием дистанцироваться от собственного происхождения в тот момент, когда на Западе вошла в моду «отмена» России и русских.

Однако не так давно ситуация внезапно изменилась. Спустя три года, весной 2025-го, в совершенно иной геополитической обстановке — когда проблемы ВСУ стали очевидны, а между Россией и США наметилась «оттепель» — риторика Дурова развернулась на 180 градусов. Выступая по видеосвязи на форуме в Осло, миллиардер внезапно заявил: «Я русский».

Еще раз вопрос о том, кем себя ощущает Дуров, был поднят летом 2025 года, когда в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он выразил надежду, что его арест во Франции никак не связан с его этнической принадлежностью. Он также отметил, что ему не приходилось сталкиваться с подобными инцидентами в странах, считающихся на Западе авторитарными, а в России его никогда не задерживали. На этом фоне стал яснее смысл перемены — использование ярлыка «русский» как инструмента для укрепления репутации «гонимого защитника свобод». Русскость оказалась средством, а не сутью.

Здесь уместно вспомнить, что еще в середине прошлого десятилетия Дуров получил гражданство карибского островного государства Сент-Китс и Невис, а в 2021 году стал гражданином Франции по исключительно редкой процедуре, предназначенной для франкоговорящих иностранцев, которые своей выдающейся деятельностью вносят вклад в международное влияние страны. Ради этого ему пришлось сдать экзамен по французскому языку на уровень B1 (самодостаточное владение), получив 92,5 балла из 100.

Также он получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. Так что в совокупности у бизнесмена четыре паспорта, включая российский. При этом, по сведениям из открытых источников, срок действия российского документа истек, однако от гражданства РФ миллиардер отказываться не стал — действительно, мало ли что…

Считать российским основной на сегодняшний день проект Дурова, мессенджер Telegram, было бы ошибкой, тем более что и сам он просил этого не делать. «У нас нет серверов, разработчиков, компаний, банковских счетов или офисов в этой стране», — писал он еще в 2018 году. Определением «эта страна» обозначалась Россия.

С юридической точки зрения компания представляет собой хитросплетение офшоров и международных структур. Официальный головной офис расположен в Дубае. Хотя в 2025 году Telegram и начал процесс регистрации представительства в России, этот шаг был обусловлен не доброй волей, а необходимостью соблюдения закона, обязывающего зарубежные IT-компании с большой аудиторией открывать официальные филиалы на территории страны.

От российского капитала проект не зависит. За последние годы Telegram привлек свыше 3 млрд долларов за счет выпуска облигаций, держателями которых стали различные иностранные фонды, в том числе довольно известные, такие как Mubadala Investments, и крупные инвестиционные компании, например американская BlackRock.

Дуров подчеркивал, что держатели облигаций не получают доли в компании и не имеют права голоса при принятии решений, однако столь масштабное участие западного капитала не могло не сказаться на деятельности компании. Неудивительно, что в своей модераторской политике Telegram гораздо охотнее реагирует на запросы западных регуляторов.

Миллиардер сам приводил примеры давления со стороны европейских властей. Вскоре после нашумевшего ареста в парижском аэропорту Ле-Бурже в августе 2024 года к нему, по словам самого предпринимателя, через посредника обратились представители французской разведки с требованием ограничить работу ряда каналов накануне президентских выборов в Молдавии. Команда Telegram проверила присланный список — часть ресурсов действительно нарушала правила платформы и была удалена.

Однако затем последовал второй список, где почти все каналы были «легитимными и полностью соответствовали правилам», а объединяло их лишь то, что они «выражали политические позиции, неугодные французскому и молдавскому правительствам». Самое примечательное в этом эпизоде — форма, в которой подавалось «сотрудничество». После удаления первой партии каналов посредник сообщил, что в обмен французская разведка «будет говорить хорошие вещи» о Дурове судье, который выдал ордер на его арест.

Разумеется, сам Дуров подчеркивал, что отказался идти у них на поводу, однако факт остается фактом: с западными властями он вел переговоры и находил компромиссы, тогда как российским структурам годами отвечает категорическим отказом.

Поэтому даже если некогда в компании и было что-то российское, это что-то уже давно замещено глобальными финансами, а вместе с ними — и западными интересами. Впрочем, разрыв с Россией виден не только по этой причине, но и из-за выходок Дурова.

Его эпатажное поведение — это не просто эксцентричность чудаковатого гения, а довольно последовательная антитеза русской традиции. Взять хотя бы историю с «детьми из пробирки», которая вскрывает его глубинное непонимание самого смысла отцовства. Ведь отец — это и кормилец, и воспитатель, и защитник семьи, то есть тот, кто держится за свой род и передает детям не только гены, но и основные ценностные установки.

Дуров же с гордостью, граничащей с самолюбованием, шокировал общественность признанием, которое мгновенно облетело мировые СМИ: миллиардер стал биологическим отцом более 100 детей в 12 странах мира. Оказалось, что 15 лет назад он, поддавшись на уговоры друга, столкнувшегося с проблемой бесплодия, стал донором спермы, а затем, вдохновленный словами врача о «нехватке высококачественного донорского материала», продолжил свою «тайную миссию». Сам Дуров с гордостью называет это «гражданским долгом» и заявляет, что гордится своим вкладом в решение проблемы нехватки здорового семени во всем мире.

Показательно, что сама эта идея не уникальна, здесь явно прослеживается подражание еще одному — не менее эпатажному — миллиардеру Илону Маску, который также создает «легион» своих детей от разных матерей. Дуров, по сути, копирует чуждую нашей культуре модель поведения через нарциссизм и эгоистично-безоглядное стремление к «самореализации».

Сотня биологических детей без отца по всему миру представляется не столько поводом для гордости, сколько фабрикой по производству безотцовщины под видом сомнительной филантропии. Мало того, дальнейшие заявления Дурова — например, обещание открыть код своей ДНК и включить всех детей в завещание с отсрочкой наследства на 30 лет — лишь подтверждают: для него все это лишь игра, проект, эксперимент.

Идею одиночества Дуров вообще возвел в ранг жизненного принципа. Он неоднократно заявлял, что «час одиночества продуктивнее недели разговоров» и что именно уединение дарует свободу для совершения духовных и интеллектуальных прорывов. Эту философию он проецирует и на других, советуя мужчинам жить без семьи и утверждая, что все моложавые и успешные люди, которых он встречал, большую часть жизни провели наедине с собой, не завися от чужих привычек и ритмов.

Бросается в глаза исповедуемый Павлом культ тела. В России веками утверждалась идея примата духа над плотью, ценность внутреннего содержания и скромности. Всегда почитались духовный подвиг, аскеза, сокровенность. Это вовсе не значит, что не нужно следить за своей внешностью и здоровьем, однако теперь речь идет об обратной и не менее болезненной крайности.

То есть — об откровенном языческом самолюбовании. Бесконечные фотосессии с обнаженным торсом, публикации видео с медленным погружением в ледяную ванну — все это, по сути, перевернутая по смыслу аскеза, то есть воздержание не ради духа, а для формирования культа самого себя.

Идеально отретушированные изображения служат не для демонстрации открытости, а для создания образа недосягаемого искусственного «божества» без изъянов. Здесь трудно отыскать место настоящей человечности.

Характерен недавний политический жест Дурова — призыв к «цифровому сопротивлению». В 2026 году на фоне усиления блокировок и замедления работы Telegram в России, связанных с отказом от сотрудничества с правоохранительными органами, он обратился к аудитории со словами: «Добро пожаловать обратно в Цифровое сопротивление, мои русские братья и сестры».

И тут нетрудно разглядеть манипуляцию. Миллионы людей много лет пользовались Telegram для повседневного общения, для работы, для связи с близкими. Дли них он стал привычным, удобным и совершенно аполитичным инструментом. Дуров же намеренно политизирует их бытовой выбор, превращая домохозяек, студентов, блогеров и бизнесменов в бойцов «цифрового сопротивления» без их согласия.

Таким образом обычные пользователи втягиваются в опасную политическую игру, их действиям придается смысл, который сами они в них не вкладывали. А тем временем попытки государства ограничить трафик объявляются абсурдными — при одновременном обещании сделать этот трафик более сложным для обнаружения. И тем самым сознательно продолжается эскалация конфликта.

Почему это происходит? Не исключено, что отчасти из того же нарциссизма. Если ты однажды стал интернет-тотемом, отказаться от этого статуса тебе будет непросто. И «армия цифрового сопротивления» — как раз то, что требуется, чтобы поддерживать себя на плаву. Своими действиями Дуров создает дополнительные риски и для мессенджера, и для его пользователей, ставя их под удар ради собственной роли мессии цифрового века, поэтому объяснить его поведение интересами бизнеса тут точно не получится.

Избирая путь холодного расчетливого индивидуализма, даже прикрытого красивыми речами о свободе слова и гражданском долге, ты делаешь всё для того, чтобы выписать себя из русской культуры. И едва ли противоречивые заявления о своей идентичности могут как-то исправить эту реальность.