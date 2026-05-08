Южный пригород Бейрута Дахию потрясли три громких взрыва. Атака, предположительно, была произведена с израильского корабля.

ИА Регнум

Такого же типа нападение — с моря — уже было проведено в Бейруте при покушении на высокопоставленных членов военного крыла «Хезболлы» 1 апреля. В тот раз объектами стали несколько машин, которые увозили с секретного совещания его участников.

Целью нового удара, нанесенного 6 мая в девятом часу вечера, стало многоэтажное жилое здание. По уверениям израильской стороны, там находился штаб военных операций. Три выпущенные по дому ракеты уничтожили квартиры на шести верхних этажах. Целью был глава спецназа «Хезболлы» — так называемых «Сил Радвана» — Малек Баллут.

Израильтяне уже отчитались о его ликвидации. По их заявлениям, обстрел жилого массива был осуществлен при логистическом участии США. Вместе с Баллутом погиб и его заместитель.

Некоторые шиитские источники утверждали, что непосредственный объект покушения смог выжить, но вскоре официальные представители партии подтвердили гибель соратников. По данным ливанских СМИ, всего в результате атаки погибли два человека и были ранены семь. Большинство из них — совершенно посторонние люди, те, что цинично именуются в США «сопутствующим ущербом».

Район Харет-Хрейк в Дахии особо «любим» израильской военной авиацией и чаще других подвергается бомбардировкам. Дело в том, что в этом районе официально располагались различные офисы «Партии Бога» (так переводится название «Хезболла»), и многие влиятельные ее члены приобретали или снимали жилье недалеко от работы.

В этом же районе располагался печально известный бункер, где находился в момент покушения генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла, для убийства которого 27 сентября 2024 года израильтяне использовали около 80 тонн взрывчатки.

«Хезболла» является официальной политической партией, но имеет военное крыло. Партия — преимущественно шиитская, хотя в ее рядах есть и представители иных религиозных конфессий. Это наиболее многочисленная шиитская партия в Ливане, превосходящая по количеству членов и сторонников своих прямых конкурентов — «Движение Амаль».

Сразу после бомбардировки на выезде из Харет-Хрейка и примыкающих к нему районов образовались гигантские пробки: жители, вернувшиеся в свои квартиры после заключения соглашения о временной приостановке огня, снова были вынуждены стать беженцами.

В течение примерно трех недель ситуация в южных пригородах Бейрута в целом была достаточно спокойной. Люди получили возможность прийти в себя. С 8 апреля, когда город буквально был утоплен в крови израильской авиацией, новых ударов до недавних пор не наносилось. Поэтому многие, несмотря на сохранившиеся риски, вернулись в свои квартиры.

Особенно охотно ехали в подвергавшиеся ранее массированным бомбардировкам кварталы люди, которые долгое время были вынуждены проживать в палатках под открытым небом. В Ливане никак не установится теплая погода, а интенсивные осадки превращают проживание в неприспособленных для непогоды условиях в пытку.

Между тем «приостановка огня» с израильской стороны превратилась в нанесение ее армией (ЦАХАЛ) более 220 ударов по «инфраструктуре «Хезболлы» за 20 дней мнимого перемирия. Большинство из них пришлись на южные районы Ливана.

Особенно интенсивно бомбились села в провинциях Тир и Набатия. Целями в большинстве случаев становятся гражданские объекты, преимущественно — жилые дома.

Кроме продолжения бомбардировок, Израиль продолжает практику сноса целых поселков с помощью бульдозеров и минирования. В ливанских СМИ и блогосфере пишут о том, что ряд населенных пунктов уже просто перестал существовать.

Что такое «Силы Радвана»

«Силы Радвана», чьи лидеры были убиты в среду, были созданы в 2008 году. Полное официальное название — «Фауж Хадж Радван», «Полк аль-Хаджа Радвана». Аль-Хадж Радван — это псевдоним известного деятеля ливанского сопротивления израильской оккупации Имада Мугнии, погибшего в результате покушения в Дамаске 12 февраля 2008 года.

Сирия впоследствии и стала полигоном для тренировок подразделения. Среди освобожденных с его помощью от антиасадовских сил населённых пунктов — город Эль-Кусайр в провинции Хомс, через который, по словам ныне покойного лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, «лежит дорога в Иерусалим». По мнению ряда аналитиков, заявление имеет под собой реальные основания: именно в Сирии — и, в частности, в Эль-Кусайре — отрабатывались и закреплялись навыки, нужные бойцам шиитского спецназа для предполагавшихся боев в северной Палестине.

Ключевые задачи подразделения: проникновение на территорию Израиля (особенно на север страны, в том числе — в Галилею); проведение разведывательных операций с использованием беспилотных летательных аппаратов; организация засад и рейдов; проведение точечных ударов и диверсий; обеспечение возможностей для масштабных наступательных действий «Хезболлы».

Несмотря на то, что практически невозможно встретить официальную информацию о том, какие именно части военизированного крыла «Хезболлы» сейчас наносят ощутимый ущерб ЦАХАЛ в Южном Ливане, почерк операций вполне узнаваем. Как минимум ряд из них проводятся именно «Силами Радвана».

Поэтому израильская разведка уделяет особенное внимание ликвидации лидеров этого подразделения. Хотя, как уверяют сами ливанцы, особой пользы все эти покушения не могут принести — благодаря специфике структуры сил вооруженного сопротивления.

Отряды, работающие на местах в приграничных районах, не связаны единым командованием и не координируются «сверху». Все варианты поведения и тактика изучены и отработаны бойцами задолго до начала боестолкновений. Подразделения воюют автономно, приказов из центра не получают, с коллегами из других отрядов никто не знаком. Поэтому вероятность нанесения вреда всем отрядам сразу минимальна.

Однако все эти особенности, равно как и «сопутствующие жертвы», не останавливают Израиль от продолжения бомбардировок жилых районов Ливана во время подготовки к новому раунду переговоров.